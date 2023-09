CNOVA N.V. – Prorogation de la procédure de conciliation de Cdiscount et mise à jour du plan d’affaires 2024-2028 par le Groupe Casino



Amsterdam – le 22 septembre 2023, 19h00 – Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova » ou la « Société ») et son Conseil d’Administration annoncent la prorogation de la procédure de conciliation ouverte le 25 mai 2023 au niveau de Cdiscount.

Le 20 septembre 2023, les filiales françaises de la Société : Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-logistics, Carya et CLR, ont sollicité de la part du Président du Tribunal de commerce de Paris la prorogation pour une durée d’un mois supplémentaire des procédures de conciliation ouvertes à leur bénéfice, soit jusqu’au 25 octobre 2023. Cette demande de prorogation s’inscrit dans la lignée de la prorogation des procédures de conciliation obtenue le 20 septembre dernier au niveau du Groupe Casino.

Le Président du Tribunal de commerce de Paris a ainsi décidé de faire droit à la demande de prorogation par ordonnance du 22 septembre 2023 et maintenu les conciliateurs, la SELARL BCM (prise en la personne de Me Eric Bauland) et la SCP BTSG² (prise en la personne de Me Marc Sénéchal), en leur mission.

Par ailleurs, le 20 septembre 2023, le Groupe Casino a mis en ligne une présentation relative à la mise à jour du plan d’affaires 2024-2028 du Groupe lequel retient une règle de prudence s’agissant du plan d’affaires propre à Cnova1.

