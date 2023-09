Exterro revolutioniert forensische Ermittlungen mit der Einführung von FTK 8.0

Leistungsstarke neue Funktionen wie die automatische Kategorisierung von Artefakten, die Super-Timeline-Ansicht von Beweisen und die erweiterte Multimedia-Überprüfung der branchenführenden Software für digitale Forensik helfen den Ermittlern, Kriminelle schneller vor Gericht zu bringen.

PORTLAND, Oregon, Sept. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro hat heute das Debüt von Exterro FTK® 8.0 bekanntgegeben, der preisgekrönten, gerichtsverwertbaren Lösung für digitale Ermittlungen, die auf Geschwindigkeit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist und über die schnellste skalierbare Verarbeitungs-Engine auf dem Markt verfügt. FTK 8.0 bietet leistungsstarke, zeitsparende Automatisierungen, die den Behörden helfen, forensische Arbeitsabläufe zu beschleunigen, um Fälle schneller abzuschließen. Durch den Einsatz von FTK Connect zur Automatisierung der Fallerstellung und Beweismittelverarbeitung können die Strafverfolgungsbehörden die Wartezeit auf die Fertigstellung von Arbeiten verkürzen und die Fälle in der Hälfte der Zeit an die Ermittler weiterleiten.

„FTK wurde speziell für forensische Ermittler entwickelt, um ihnen das Leben zu erleichtern und es ihnen zu ermöglichen, relevante Beweise schneller als je zuvor zu finden und zu verstehen“, so Ajith Samuel, Mitbegründer und Chief Product Officer bei Exterro. „Diese neue Version von FTK hilft forensischen Ermittlern bei ihren schwierigsten Herausforderungen, indem sie eine artefaktbasierte Filterung bietet, um Artefakte automatisch zu identifizieren und den Umfang der Untersuchung basierend auf den Bedürfnissen des Untersuchers einzugrenzen. Außerdem verfügt Sie über eine interaktive Zeitleiste, die es den Untersuchern ermöglicht, Beweissätze zwischen verschiedenen Geräten zu vergleichen.“

Zu den neuen Funktionen der aktuellen FTK-Version gehören die automatische Kategorisierung von Artefakten, visuelle Filter, die den Ermittlern helfen, genau zu erkennen, wo sie mit ihrer Analyse beginnen müssen, und die Möglichkeit, die Projekt-VIC- und CAID-Kategorien während der CSAM-Überprüfung einfacher anzuwenden. Exterro FTK 8.0 enthält auch ein leistungsfähiges interaktives Visualisierungstool für die Zeitleitste, mit dem die Benutzer Daten von verschiedenen Geräten oder aus verschiedenen Zeiträumen vergleichen und auf diese Artefakte klicken können, um die Beweise näher zu untersuchen. Zeitleisten werden sofort erstellt und zeigen automatisch alle relevanten Artefakte innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens an – einschließlich obskurer oder unerwarteter Beweistypen, die bei einer manuellen Suche und Zusammenstellung von Zeitleistendaten möglicherweise übersehen worden wären.

„Dank der Geschwindigkeit der neuen FTK 8.0-Verarbeitungs-Engine können wir die Daten schneller in die Hände unserer Ermittlungsexperten geben – oft noch am selben Tag“, so Wayne Mitchell, ein ehemaliger Senior Forensic Examiner des FBI, der derzeit als Vice President of Cyber Risk bei Kroll arbeitet. „Die Benutzeroberfläche ist einfach zu verstehen, und die Artefakte werden automatisch kategorisiert und organisiert, so dass man direkt in die Untersuchung eintauchen und die Geschichte, die die Beweise zeigen, aufbauen kann. Mit FTK 8.0 entfällt die Zeit, die für das manuelle Auffinden der Artefakte und das Zusammensetzen des Ganzen benötigt wird.“

Exterro FTK 8.0 bietet Ermittlern die folgenden neuen Funktionen:

Neue Benutzeroberfläche. Die neue, intuitive Benutzeroberfläche von FTK erleichtert sowohl erfahrenen Ermittlern als auch technisch nicht versierten Benutzern die Navigation in der Software. Damit entfällt die stundenlange manuelle Suche nach bestimmten Datentypen, und wichtige Beweise werden schneller gefunden. Die Nutzer können nun zwischen einem „hellen“ und einem „dunklen“ Modus wählen, um die Belastung der Augen zu verringern und die Konzentration zu verbessern.



Artefaktbasiertes Filter-Panel. FTK 8.0 bietet einfachere Möglichkeiten, riesige Datensätze zu filtern, um den Umfang der Untersuchung einzugrenzen, wodurch die Erstellung komplexer Datenfilter überflüssig wird. Das FTK-Filter-Panel kategorisiert automatisch die Artefakte, nach denen Ermittler typischerweise suchen (mobile Daten, Chat-Apps, E-Mails, Bilder und mehr), wenn sie mit der Überprüfung beginnen.



Hervorhebung von Artefakten. Diese Funktion stellt die wichtigsten Artefakte im Voraus dar und hebt die relevantesten Beweise hervor, wie z. B. Dateien, auf die kürzlich zugegriffen wurde, verbundene USB-Geräte, AirDrop-Aktivitäten und mehr.



Super Timeline-Beweisansicht. FTK 8.0 hilft Ermittlern, Beweismittel zu verstehen und zu vergleichen, indem es eine visuelle Darstellung von Beweismaterial erstellt, die Zeitstempel, Protokolle, Aktionen und andere Artefakte zusammenfügt. Ein interaktiver Vergleichsmodus ermöglicht es dem Prüfer, zwei verschiedene Geräte miteinander zu vergleichen, um Anomalien zu erkennen, Korrelationen zu finden und Überschneidungen in der Kommunikation, bei Bewegungen oder gemeinsamen Kontakten aufzudecken, und auf Zeitleistendaten und Beweiselemente zu klicken, um diese näher zu untersuchen. Dadurch entfällt die Zeit, die mit manuellen Suchen und Filtern verbracht werden muss, um dieselben Informationen wiederzufinden.



„Nachdem wir die neue FTK 8.0-Schnittstelle in unsere bestehende verteilte Verarbeitungsumgebung integriert haben, ist unser Überprüfungs-Workflow noch einfacher und für Benutzer aller Qualifikationsstufen sofort produktiv“, so John Price, Detective Sergeant bei der West Midlands Police Digital/Cyber Forensics im Vereinigten Königreich. „FTK ist jetzt die beste Lösung auf dem Markt, die ihr leistungsfähiges, skalierbares Backend mit einer einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche kombiniert, die es unseren Prüfern ermöglicht, effizienter zu arbeiten und letztlich ihre Beweisprüfungen schneller als je zuvor abzuschließen.“

Exterro, Inc. ist der bevorzugte Anbieter von Legal GRC-Software, die speziell für Strafverfolgungsbehörden sowie für interne Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams in Global 2000- und Am Law 200-Organisationen entwickelt wurde. Exterro FTK 8.0 ist jetzt verfügbar. Weitere Einzelheiten zu diesem Produkt finden Sie unter exterro.com/ftk-8-0.

Über Exterro, Inc.

Exterro versetzt Rechtsteams in die Lage, ihre Anforderungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (Legal GRC) proaktiv und beweiskräftig zu verwalten. Unsere Legal GRC-Software ist die einzige umfassende Plattform, die die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, Rechtsgeschäften, digitalen Ermittlungen, Cybersecurity Response, Compliance und Information Governance automatisiert. Tausende von Rechtsteams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Anbietern von Managed Services sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen unserer integrierten Legal GRC-Plattform, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com.

