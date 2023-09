Muudatused Coop Pank AS-i juhatuses ja tütarettevõtete nõukogudes

Coop Pank AS-i nõukogu valis uueks juhatuse liikmeks Karel Parve, kes asub juhtima erakliendipangandust. Karel Parve volitused juhatuse liikmena algavad 01.11.2023 ja kestavad kuni 31.10.2026.



Ühtlasi valiti Karel Parve Coop Pank AS-i tütarettevõtete Coop Finants AS-i, Coop Liising AS-i ja Coop Kindlustusmaakler AS-i nõukogude liikmeks. Karel Parve volitused Coop Panga tütarettevõtete nõukogude liikmetena algavad 01.11.2023 ja kestavad kuni 31.10.2026.



Samuti pikendati Arko Kurtmanni volitusi Coop Finants AS-i nõukogu liikmena kuni 31.10.2026.



Karel Pave on omadanud Bucknell Ülikoolis bakalaureuse kraadi rahvusvahelistes suhetes. Alates 2019. aastast töötab ta LHV Pangas, milles viimasena juhtis privaatpanganduse valdkonda. Eelnevalt on ta töötanud Luminor Bank ASis eralaenude tootejuhi ja Scrum Master’ina projektide ning muutuste juhtimise üksuses ning Swedbank ASis projektijuhi ja piirkonnajuhina kliendikogemuse juhtimise üksuses. Karel Parvele ei kuulu ühtegi Coop Panga aktsiat.



Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink: „Coop Pank on seitsmendaks tegevusaastaks kinnitanud end tugevalt Eesti pangandusmaastikule, ühena viiest universaalpangast. Oleme näidanud, et meil on eristuv strateegia, see on kõnetanud kliente ning kasvatanud meie turuosa 6% juurde. Edasise kasvu tagamiseks peame veenma kliente kasutama mitte üht-kaht meie teenustest vaid kogu teenuste paketti. Ehk saama rohkematele klientidele põhipangaks. Kareli eestvedamisel jõuame 2027. aastaks selleni, et Coop Panga teenuseid kasutab aktiivselt enam kui 10% Eestimaa elanikest“.







Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 172 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.







Lisainfo:

Kristjan Seema

Turundus ja kommunikatsioonijuht

Tel: +372 5505 253

e-mail: kristjan.seema@cooppank.ee