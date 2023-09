Annonce de l’achèvement du programme de rachat d’actions Société Générale à des fins d’annulation pour un montant total de 440,5 millions d'euros

ACHEVEMENT DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE À DES FINS D’ANNULATION POUR UN MONTANT TOTAL DE 440,5 MILLIONS D’EUROS

Information réglementée

Paris, le 25 septembre 2023

Société Générale annonce l’achèvement le 22 septembre 2023 de son programme de rachat de ses actions à des fins d’annulation lancé le 7 août 2023.

17 777 697 actions ordinaires Société Générale ont ainsi été rachetées pour un montant global de 440,5 millions d’euros et seront prochainement annulées.

Le descriptif et les informations hebdomadaires sur les actions acquises dans le cadre de ce programme de rachat sont disponibles sur le site de Société Générale Information Réglementée - Société Générale (societegenerale.com) et ci-dessous pour la dernière période de rachat.

Le contrat de liquidité conclu avec Rothschild a été temporairement suspendu pendant toute la période de rachat.

Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité :

(Conformément à l’Article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché et à l’Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation)

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires - Code ISIN FR0000130809

Période : Du 18 au 22 septembre 2023

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18/09/2023 FR0000130809 706 971 23,8875 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18/09/2023 FR0000130809 368 415 23,8862 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18/09/2023 FR0000130809 57 366 23,9152 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18/09/2023 FR0000130809 51 938 23,8938 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19/09/2023 FR0000130809 966 500 23,0019 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19/09/2023 FR0000130809 504 789 23,0024 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19/09/2023 FR0000130809 85 084 22,9980 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19/09/2023 FR0000130809 67 260 23,0052 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20/09/2023 FR0000130809 1 054 724 23,6885 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20/09/2023 FR0000130809 544 757 23,6979 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20/09/2023 FR0000130809 98 373 23,6876 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20/09/2023 FR0000130809 73 544 23,6980 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21/09/2023 FR0000130809 1 110 599 23,4325 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21/09/2023 FR0000130809 578 224 23,4302 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21/09/2023 FR0000130809 105 729 23,4288 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21/09/2023 FR0000130809 78 991 23,4293 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 22/09/2023 FR0000130809 670 341 23,1602 XPAR TOTAL 7 123 605 23,4488

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible au sein du Chapitre 6 Descriptifs des programmes de rachats d’actions, déclarations des rachats d’actions et bilans du contrat de liquidité : Information réglementée et autres informations importantes

