COMMUNIQUE – 25 SEPTEMBRE 2023

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

Une activité et des marges qui résistent dans un environnement très chahuté pour les vins Français

Compte de résultat simplifié consolidé (M€) S1



2022 S1



2023 Var. 2023 / 2022 Chiffre d'affaires 141,4 140,2 -1,2 Marge brute 50,5 51,3 +0,8 Marge brute (% CA) 35,7% 36,6% +0,9 pt EBITDA Courant 10,9 7,4 -3,5 Taux EBITDA Courant (% CA) 7,7% 5,3% -2,4 pts Charges et produits opérationnels non courants - 0,6 -0,5 +0,1 Dotations aux amortissements et provisions -6,7 -7,4 -0,7 Résultat financier -1,9 -3,8 -1,8 Résultat Net 1,4 -4,1 -5,5





Dette financière nette 144,3 167,1 +22,8 Gearing (%) 147% 192%

Dans un contexte de marché marqué par un recul très significatif des ventes à l’export pour l’ensemble des vins tranquilles français, AdVini affiche à fin juin 2023 un chiffre d’affaires stable à 140,2 M€, et à -3,8% à périmètre et change constants.

AdVini enregistre une reprise de son activité grande distribution (GMS) France (+8,5%) alors que tous les autres marchés européens du Off Trade affichent une baisse, particulièrement en Belgique (-11,4%), Pays-Bas (-7%), Suisse (-18%).

Les marchés du On Trade en Europe et la restauration française résistent beaucoup mieux (-5,6%), comme le UK (+3,7%), alors que le travel-retail reprend des couleurs avec la reprise du trafic et des voyages (+29%).

Le grand export connaît un début d’exercice difficile en particulier en Chine (-15,7%) où les stocks importants de fin d’année 2022 commencent à se résorber. Aux USA et au Canada, AdVini affiche un recul de -11%. Pour autant de nombreux signes annoncent une reprise de nos expéditions sur ces deux continents au 2nd semestre.

Enfin, l’Afrique du Sud reste un relai de croissance fort pour AdVini avec une progression de +54% en tenant compte de l’intégration en juillet 2022 de Kleine Zalze (+79,4% à change constant).

Résultats et paramètres financiers

Les hausses de prix majeures enregistrées courant 2022 et début de l’année 2023 (matières sèches, énergie, salaires) ont été répercutées au fur et à mesure du premier semestre.

La marge brute progresse ainsi de 0,9 point à 36.6% soit 51,3M€ en valeur (49,8 M€ à périmètre et change constants) sans pouvoir toutefois à date compenser la totalité des coûts subis.

L’EBITDA courant s’établit à 7,4 M€ (6,6 M€ à périmètre et change constant) en diminution de 3,5 M€ par rapport au S1 2022 en raison :

- des augmentations salariales consécutives au renforcement des équipes de direction commerciale et marketing et de la hausse des salaires (+4%)

- de la hausse des coûts de l’énergie et de l’inflation générale sur les charges externes.

- de l’impact du change au 30 juin (principalement sur le Rand Sud-Africain) qui pèse pour 0,9 M€.

Enfin, la charge financière atteint 3,8 M€ soit une hausse de 1,8M€ par rapport au premier semestre 2022 suite à la forte et rapide augmentation des taux d’intérêts.

En conséquence, le résultat net du 1er semestre 2023 affiche une perte de 4,1 M€ contre un profit de 1,4 M€ au 30 juin 2022.

La dette nette (hors IFRS 16) progresse à 167,1 M€ vs 144,3 M€ fin juin 2022 en raison de l’acquisition de Kleine Zalze sur le 2nd semestre 2022 (+19M€) et de la charge des taux d’intérêt (+1,8M€). Cette hausse combinée à l’impact mécanique et conjoncturel de la dévaluation du ZAR sur les capitaux propres entraîne une dégradation faciale du ratio de gearing à 192% contre 147% au 30 juin 2022 ( 154% à périmètre et change constant).

Perspectives 2023

Dans le cadre de son plan « Accélération Orbis », porté par notre démarche ESG*, AdVini a réalisé ces deux dernières années des investissements majeurs sur son réseau commercial et marketing visant à améliorer son mix produit, accélérer sa croissance organique sur les pays cibles et augmenter ses parts de marché et la profitabilité de ses ventes. En parallèle, le travail entamé sur la simplification et la rationalisation de son organisation pour réduire les coûts d’exploitation se poursuit activement. Ainsi les marges d’AdVini continueront de progresser au fil des mois sur le second semestre 2023 pour une activité annuelle estimée supérieure à 300M€. Le résultat de fin d’année est attendu en sensible amélioration.

*ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Prochaine publication : le communiqué sur le chiffre d’affaires annuel 2023 sera publié le 15 février 2024 après bourse.

A propos d’AdVini

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 250 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, Stellenbosch Vineyards et Kleine Zalze Wines.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 110 pays.

