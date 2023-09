EssilorLuxottica introduce

la sua piattaforma digitale innovativa per la gestione dei negozi di ottica

HELIX rappresenta un’iniziativa strategica per permettere a tutti i professionisti dell’ottica di accedere in modo semplice e integrato ai benefici delle tecnologie più innovative

Charenton-le-Pont, Francia (25 settembre 2023) – EssilorLuxottica compie un altro importante passo avanti nella digitalizzazione del settore con il lancio di HELIX, la sua nuova divisione dedicata agli ottici indipendenti per aiutarli a ottimizzare la gestione del proprio business con soluzioni tecnologiche di ultima generazione. Grazie a una piattaforma intelligente e interconnessa pensata per la gestione integrata di tutte le attività digitali in negozio, dalla prenotazione degli appuntamenti all’inserimento degli ordini fino alla teleoptometria e ai servizi assicurativi, HELIX aiuterà gli ottici a semplificare la gestione quotidiana del proprio business, razionalizzando le numerose tecnologie attualmente esistenti e riducendo le complessità amministrative associate.

Il lancio di HELIX è parte della strategia di EssilorLuxottica volta a offrire un ampio portafoglio di prodotti e servizi pensati per migliorare l’esperienza dei pazienti e, al tempo stesso, garantire agli ottici la massima efficienza nella gestione del proprio negozio. Le soluzioni HELIX saranno inizialmente disponibili in Nord America per tutti gli ottici interessati all’adozione di tecnologie all’avanguardia.

La nuova divisione metterà a fattor comune l’insieme delle soluzioni digitali di EssilorLuxottica sul mercato, a partire da quello nordamericano, tra cui VisionWeb, CLX, 4PatientCare e Revenue Cycle Management, e seguirà una logica di gestione del negozio innovativa, integrata e basata sull’analisi dei dati, andando oltre l’attuale approccio frammentato. Gli ottici potranno beneficiare di un'interfaccia moderna studiata per navigare con la massima semplicità tra i diversi servizi. Questa piattaforma integrata, accompagnata da un’assistenza clienti dedicata, permetterà agli ottici di dedicare più tempo ai pazienti e concentrarsi sulle loro esigenze.

“La varietà di tecnologie esistenti per la gestione dei negozi, specialmente in un settore come quello della cura della vista, comporta un notevole dispendio di tempo per gli ottici, costretti a destreggiarsi tra più piattaforme, sistemi, fatturazioni e fornitori di singoli servizi. Con HELIX reiventiamo il modo in cui gli ottici possono far leva sulle tecnologie più avanzate per la gestione del proprio business, senza altre preoccupazioni. Nel nostro portafoglio disponiamo già di soluzioni digitali solide e storicamente efficaci, come VisionWeb. Mettendole a fattor comune in un'unica interfaccia in cui tutti i diversi servizi dialogano automaticamente tra loro, sarà come dare agli ottici una marcia in più consentendo loro di dedicare più tempo ai pazienti”, ha affermato Fabrizio Uguzzoni, President of Professional Solutions di EssilorLuxottica Nord America.

La prima proposta di HELIX, una piattaforma di nuova generazione chiamata Vision(X), sarà disponibile per gli ottici statunitensi a partire dal secondo trimestre del 2024 e verrà presentata in anteprima durante il Vision Expo West di Las Vegas. I clienti di VisionWeb, Uprise, 4PatientCare, CLX e delle altre soluzioni digitali di EssilorLuxottica negli Stati Uniti opereranno in continuità con il pieno supporto del team HELIX. Ulteriori informazioni su HELIX e Vision(X) sono disponibili all’indirizzo www.helixsolution.com.

