Paris, le 25 septembre 2023

Le Groupe Air France-KLM va commander 50 appareils de la famille Airbus A350 - avec des droits d’acquisition pour 40 appareils supplémentaires - afin d’accélérer le renouvellement de sa flotte long-courrier

Le Groupe Air France-KLM deviendrait le premier opérateur mondial de la famille Airbus A350.





Le Groupe Air France-KLM annonce aujourd’hui qu’il prévoit de passer une importante commande d’avions en vue de poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long-courrier, reflétant ainsi son ambition d’améliorer sa performance économique et environnementale.

Cette commande sera passée au niveau du Groupe et portera sur 50 Airbus A350-900 et A350-1000. Elle sera assortie de droits d’acquisition pour 40 appareils supplémentaires. Les premières livraisons sont attendues à compter de 2026 et s’échelonneront jusqu’en 2030. Il s’agira d’une commande évolutive, offrant au Groupe la flexibilité d’attribuer les appareils à ses différentes compagnies en fonction des dynamiques du marché et du cadre réglementaire local.

Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe Air France-KLM a déclaré : « Cette nouvelle commande sera une étape majeure dans le renouvellement de la flotte du Groupe. L’Airbus A350 est un avion à la pointe de la technologie qui a déjà fait ses preuves chez d’Air France, où il est rapidement devenu le favori des passagers et des équipages depuis son entrée en service en 2019. Il répond parfaitement aux besoins du réseau du Groupe et affiche des performances exceptionnelles : c’est un avion plus silencieux, plus économe en carburant et plus rentable que les appareils des générations précédentes. Il jouera un rôle clé dans l’atteinte de nos objectifs ambitieux en matière de décarbonation, dont celui d’atteindre -30 % d’émissions de CO2 par passager/km d’ici 20301. »

Ces appareils remplaceront des avions de génération précédente qui seront progressivement retirés de la flotte du Groupe dans les années à venir : des Airbus A330 ainsi que des Boeing 777.

Cette nouvelle commande viendra s’ajouter à une commande précédente d’Air France-KLM portant sur 41 Airbus A350-900 pour Air France, dont 22 ont été livrés à ce jour.

Air France-KLM fera également partie des opérateurs de lancement de l’Airbus A350F Cargo, le Groupe ayant commandé 8 appareils de cette version en vue de renouveler et d’étendre sa flotte cargo.

En prenant en compte l’ensemble des commandes passées à ce jour, Air France-KLM est amené à devenir le premier opérateur mondial de la famille Airbus A350, avec jusqu’à 99 appareils.

L’Airbus A350 symbolise la transition vers un transport aérien plus durable. Cet appareil permet une réduction de 25% de la consommation de carburant par rapport aux appareils plus anciens de taille équivalente, grâce à l’utilisation de matériaux plus légers : 53 % de composites et 14 % de titane. Son empreinte sonore est également réduite de 40%.

Le renouvellement de la flotte est le premier levier de réduction des émissions de CO2 et de l’empreinte sonore, à effet immédiat. Aux côtés de l’utilisation de carburants d’aviation durable et de l’éco-pilotage, il est l’un des piliers de la trajectoire de décarbonation du Groupe, qui vise -30% d’émissions de CO2 par passager/km d’ici 2030 par rapport à 2019. Depuis les années 2000, Air France-KLM a réduit son empreinte sonore de 40% et le Groupe continue de travailler avec toutes les parties prenantes pour adapter ses opérations.

D’ici 2028, la part des avions de nouvelle génération dans la flotte d’Air France-KLM atteindra 64%, contre 5% en 2019.

Au 25 septembre 2023, Air France-KLM exploitait une flotte de 533 appareils vers plus de 300 destinations dans le monde. Une fois cette commande passée, le Groupe aura un carnet de commandes de plus de 220 appareils, incluant 100 de la famille Airbus A320neo dont les premières livraisons sont attendues d’ici fin 2023.

Cette commande reste soumise aux validations habituelles par les instances du Groupe.

1 par rapport à 2019

