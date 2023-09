Quantexa nombra miembros de su Consejo Asesor a personalidades del sector para acelerar sus planes de crecimiento

LONDRES, Sept. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, líder mundial en soluciones de inteligencia de decisiones (ID) para los sectores público y privado, ha anunciado hoy el nombramiento de tres personalidades del sector como miembros de su Consejo Asesor. Entre ellos figuran Ralph Schlosstein , exdirector general de Evercore y expresidente de BlackRock, Matthew Gould , exdirector general de NHSX, y Sir Jeremy Fleming , exdirector de GCHQ. Estos distinguidos líderes aportan a Quantexa una gran experiencia en finanzas, sanidad y seguridad nacional.



La ampliación del Consejo Asesor de Quantexa se produce en un momento crucial para la organización, tras la finalización de una ronda de financiación de serie E de 129 millones de dólares, liderada por GIC, en la que Quantexa se unió a un grupo de élite de empresas tecnológicas del Reino Unido que han alcanzado el estatus de unicornio. También se anunció este año que Quantexa invertirá más de 155 millones de dólares en la industria global de la IA durante los próximos tres años para ayudar a los clientes a avanzar en el uso de la IA con el fin de proteger, optimizar y hacer crecer sus organizaciones. Para 2027, la inversión mundial total de Quantexa en IA alcanzará más de 250 millones de dólares.

Ralph Schlosstein, exdirector general de Evercore y expresidente de BlackRock, aporta al Consejo Asesor de Quantexa décadas de experiencia en banca de inversión. En su distinguida trayectoria cabe destacar un papel estratégico en la salida a bolsa de la mayor empresa de gestión de activos del mundo. La perspicacia financiera de Ralph desempeñará un papel fundamental en la configuración de las iniciativas de estrategia corporativa.

Matthew Gould, exdirector general de NHSX, se une al Consejo Asesor de Quantexa después de servir como embajador británico en Israel entre 2010 y 2015, donde ayudó a lanzar el UK-Israel Technologies Hub: una iniciativa llevada a cabo en Tel Aviv para forjar alianzas tecnológicas entre empresas del Reino Unido e Israel. Más recientemente, Matthew aprovechó su amplia experiencia en el sector de la sanidad para desempeñar un papel fundamental asesorando al NHS sobre iniciativas a lo largo de la pandemia de COVID-19. En NHSX, Gould se ha encargado de emplear el poder de los datos y la tecnología para mejorar la prestación de asistencia sanitaria. Los profundos conocimientos de Matthew ayudarán a Quantexa a identificar las economías e industrias en las que centrarse estratégicamente y a tomar decisiones sobre estrategia comercial.

Sir Jeremy Fleming, exdirector de GCHQ y exsubdirector de MI5, se incorpora al Consejo Asesor con más de 30 años de experiencia en inteligencia y tecnología. Su amplia experiencia incluye el desarrollo de National Cyber Security Centre, donde se esforzó por hacer del Reino Unido el lugar más seguro para vivir y hacer negocios en línea. Apasionado por hacer más transparente el uso de la tecnología en el gobierno, Sir Fleming mejorará las capacidades de Quantexa para responder a las amenazas y oportunidades emergentes.

«Nos complace dar la bienvenida a Ralph Schlosstein, Matthew Gould y Sir Jeremy Fleming a nuestro Consejo Asesor», dijo Vishal Marria, director general de Quantexa. «Su experiencia colectiva en finanzas, sanidad y seguridad nacional será inestimable para seguir desarrollando soluciones de inteligencia de decisiones de vanguardia que respondan a las necesidades cambiantes del mercado».

«La tecnología basada en IA de Quantexa permite a sus clientes proteger, optimizar y hacer crecer sus organizaciones con eficacia y transparencia», afirmó Ralph Schlosstein, exdirector general de Evercore y expresidente de BlackRock. «Creo que Quantexa está bien posicionada para aprovechar las oportunidades que se avecinan y aumentar su cuota en la categoría emergente de inteligencia de decisiones. Estoy deseando apoyar al equipo ejecutivo en su labor de acelerar su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico».



«Para mí es emocionante entrar a formar parte del Consejo Asesor de Quantexa en esta fase crítica de crecimiento de la empresa», afirmó Matthew Gould. «El enfoque innovador de Quantexa para ayudar a los clientes de los sectores público y privado a hacer de los datos su recurso más valioso está revolucionando la toma de decisiones en múltiples sectores. Estoy deseando trabajar con el talentoso equipo de Quantexa para conectar datos e impulsar mejores resultados para las organizaciones».

Sir Jeremy Fleming, exdirector de GCHQ, comentó: «Me hace mucha ilusión formar parte de una empresa que está a la vanguardia de la innovación en IA. Es un placer combinar mi experiencia con las impresionantes capacidades de Quantexa, que seguirán definiendo la manera en que sus clientes utilizan los datos para proteger a las empresas y los ciudadanos».

Con la ayuda de su Consejo Asesor, Quantexa sigue dedicándose a capacitar a las organizaciones para que tomen decisiones operativas fiables a través de soluciones innovadoras de inteligencia de decisiones. Para más información sobre el equipo directivo de Quantexa, consulte aquí .

Sobre Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de datos y análisis pionera en inteligencia de decisiones que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables haciendo que los datos sean significativos. Gracias a los últimos avances en macrodatos e IA, la plataforma de inteligencia de decisiones de Quantexa descubre riesgos ocultos y nuevas oportunidades proporcionando una visión contextual y conectada de los datos internos y externos en un único lugar. Resuelve importantes retos en materia de gestión de datos, KYC, inteligencia de clientes, delitos financieros, riesgo, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma de inteligencia de decisiones de Quantexa mejora el rendimiento operativo con una precisión superior al 90 % y una resolución del modelo analítico 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Fundada en 2016, Quantexa cuenta ahora con más de 650 empleados y miles de usuarios que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo. La empresa cuenta con oficinas en Londres, Dublín, Nueva York, Boston, Washington DC, Toronto, EAU, Málaga, Ámsterdam, Luxemburgo, Bruselas, Melbourne, Sídney y Singapur. Para más información, síganos en LinkedIn .