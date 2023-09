Quantexa Menunjuk Tokoh Industri untuk Dewan Penasihatnya Guna Mempercepat Rencana Pertumbuhan

LONDON, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam solusi Kecerdasan Keputusan (DI) untuk sektor swasta dan publik, hari ini mengumumkan telah menunjuk tiga tokoh industri untuk menduduki posisi di Dewan Penasihatnya. Para tokoh industri ini mencakup Ralph Schlosstein , mantan CEO Evercore dan mantan Presiden BlackRock, Matthew Gould , mantan CEO NHSX, serta Sir Jeremy Fleming , Mantan Direktur GCHQ. Para pemimpin yang disegani ini membawa segudang keahlian mereka di bidang keuangan, layanan kesehatan, dan keamanan nasional ke Quantexa.



Penambahan anggota Dewan Penasihat Quantexa terjadi di tengah momen penting bagi perusahaaan, menyusul selesainya putaran pendanaan Seri E senilai $129 juta, yang dipimpin oleh GIC, di mana Quantexa masuk jajaran perusahaan teknologi elit Inggris setelah mencapai status unicorn secara mendadak. Tahun ini Quantexa juga mengumumkan akan berinvestasi sebesar lebih dari $155 juta dalam industri AI global dalam tiga tahun ke depan untuk membantu klien meningkatkan penggunaan AI guna melindungi, mengoptimalkan, dan menumbuhkan perusahaan mereka. Pada tahun 2027, total investasi global Quantexa pada AI akan mencapai lebih dari $250 juta.

Ralph Schlosstein, mantan CEO dan mantan Presiden BlackRock, membawa pengalamannya selama beberapa dekade di bidang perbankan investasi ke Dewan Penasihat Quantexa. Kariernya yang menonjol termasuk menempati posisi strategis dalam membantu perusahaan pengelolaan aset terbesar di dunia untuk melantai di bursa saham. Ketajaman finansial Ralph akan berperan penting dalam membentuk inisiatif strategi perusahaan.

Matthew Gould, mantan CEO NHSX, bergabung dengan Dewan Penasihat Quantexa setelah menjabat sebagai duta besar Inggris untuk Israel pada tahun 2010 hingga 2015, di mana Matthew membantu meluncurkan UK-Israel Technologies Hub – sebuah inisiatif yang berjalan di Tel Aviv untuk membentuk kemitraan teknologi antara perusahaan Inggris dan Israel. Yang terbaru, Matthew memanfaatkan latar belakangnya yang luas di bidang layanan kesehatan untuk berperan penting dalam memberi saran kepada NHS terkait inisiatif selama pandemi COVID-19. Di NHSX, Matthew bertanggung jawab untuk memanfaatkan kecanggihan data dan teknologi guna meningkatkan pelaksanaan layanan kesehatan. Keahlian Matthew yang mendalam akan membantu Quantexa dalam mengidentifikasi keekonomian dan industri untuk fokus pada strategi serta mengambil keputusan tentang strategi komersial.

Sir Jeremy Fleming, mantan Direktur GCHQ, dan mantan Wakil Deputti MI5, bergabung menjadi anggota Dewan Penasihat dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang intelijen dan teknologi. Latar belakangnya yang luas mencakup mengembangkan National Cyber Security Centre, di mana ia berupaya untuk menjadikan Inggris sebagai tempat teraman untuk dihuni dan menjalankan bisnis secara online. Dengan semangat untuk membuat penggunaan teknologi di pemerintahan lebih transparan, Sir Fleming akan meningkatkan kemampuan Quantexa dalam mengatasi ancaman dan peluang yang baru muncul.

"Kami senang sekali menyambut bergabungnya Ralph Schlosstein, Matthew Gould, dan Sir Jeremy Fleming ke Dewan Penasihat kami," ujar Vishal Marria, CEO Quantexa. "Keahlian kolektif mereka di bidang keuangan, layanan kesehatan, dan keamanan nasional akan sangat berharga saat kami terus mengembangkan solusi kecerdasan keputusan mutakhir yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang."

“Teknologi Quantexa yang didukung AI memungkinkan pelanggannya untuk melindungi, mengoptimalkan, dan mengembangkan perusahaan dengan efisiensi dan transparansi,” ujar Ralph Schlosstein, mantan CEO Evercore dan mantan Presiden BlackRock. “Saya meyakini Quantexa berada dalam posisi tepat untuk menyambar peluang ke depan serta meningkatkan pangsanya dalam kategori Kecerdasan Keputusan yang baru berkembang. Saya siap mendukung tim eksekutif saat mereka berusaha mempercepat strategi pertumbuhan organik dan anorganik mereka.”



"Ini periode menarik bagi saya karena bergabung dengan Dewan Penasihat Quantexa, pada tahap pertumbuhan penting ini untuk perusahaan," kata Matthew Gould. "Pendekatan inovatif Quantexa untuk membantu pelanggan di sektor swasta dan publik agar menjadikan data sebagai alat mereka yang paling berharga merevolusikan proses pengambilan keputusan di banyak industri. Saya menantikan bekerja sama dengan tim bertalenta di Quantexa untuk menghubungkan data serta mendorong pencapaian hasil akhir yang lebih baik untuk perusahaan.”

Sir Jeremy Fleming, mantan Direktur GCHQ berkomentar “Saya senang sekali dapat menjadi bagian dari perusahaan yang terdepan dalam inovasi AI. Saya berharap dapat menggabungkan pengalaman saya dengan kemampuan Quantexa yang mengesankan, yang akan terus membentuk cara pelanggan dalam menggunakan data untuk melindungi bisnis dan masyarakat.”

Dengan bantuan Dewan Penasihatnya, Quantexa tetap berdedikasi untuk memberdayakan perusahaan agar mengambil kepuusan operasional melalui solusi Kecerdasan Keputusan yang inovatif. Untuk informasi lebih lanjut tentang tim Pemimpin Quantexa, buka di sini .

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak data dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Keputusan yang memberdayakan organisasi untuk membuat keputusan operasional tepercaya dengan menjadikan data memiliki nilai. Dengan menggunakan kemajuan terbaru dalam big data dan AI, platform Kecerdasan Keputusan Quantexa mampu mengungkap risiko tersembunyi dan peluang baru dengan memberikan tampilan data internal dan eksternal yang kontekstual dan terhubung di satu tempat. Hal ini mengatasi tantangan besar pada manajemen data, KYC, kecerdasan pelanggan, kejahatan finansial, risiko, penipuan, dan keamanan, sepanjang siklus aktif pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Quantexa yang didirikan pada 2016 lalu kini telah memiliki lebih dari 650 karyawan dan ribuan pengguna yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki kantor di London, Dublin, New York, Boston, Washington DC, Toronto, UEA, Malaga, Amsterdam, Luksemburg, Brussels, Melbourne, Sydney, dan Singapura. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti kami di LinkedIn .