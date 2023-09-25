Quantexa 任命行业杰出人士为顾问委员会成员以加速公司发展计划

伦敦, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的私营和公共部门决策智能 (DI) 解决方案提供商 Quantexa 今天宣布，该公司已任命三位行业杰出人士为其顾问委员会成员。 这三位人士包括 Evercore 前首席执行官兼 BlackRock 前总裁 Ralph Schlosstein 、NHSX 前首席执行官 Matthew Gould 以及 GCHQ 前主任 Jeremy Fleming 爵士。 这几位杰出的领导者为 Quantexa 带来了金融、医疗保健和国家安全领域丰富的专业知识。



Quantexa 顾问委员会的这一人员扩充恰逢该公司的关键时刻：在完成由 GIC 领投的 1.29 亿美元 E 轮融资后，Quantexa 跻身英国科技公司的精英行列，成为行业独角兽。 Quantexa 今年还宣布，将在未来三年内向全球人工智能行业投资 1.55 亿美元以上的资金，帮助客户推进对人工智能的使用，以保护、优化和发展他们的组织。 到 2027 年，Quantexa 在人工智能领域的全球投资总额将超过 2.5 亿美元。

Evercore 前首席执行官兼 BlackRock 前总裁 Ralph Schlosstein 为 Quantexa 顾问委员会带来了数十年的投资银行经验。 他拥有杰出的职业生涯，相关经历包括在帮助全球最大的资产管理公司上市过程中发挥战略性作用。 Ralph 在金融方面相当敏锐，因此将在公司战略计划制定方面发挥关键作用。

在加入 Quantexa 顾问委员会前，NHSX 前首席执行官 Matthew Gould 曾在 2010 年至 2015 年间担任英国驻以色列大使。其间他帮助启动了英国-以色列技术中心（UK-Israel Technologies Hub），该中心是一项在特拉维夫开展的倡议，旨在促成英国和以色列公司之间的技术合作。 最近，Matthew 利用其在医疗保健方面的广泛背景，为英国国民医疗服务体系 (NHS) 于新冠疫情大流行期间的举措提供咨询，并发挥了关键作用。 在 NHSX 任职期间，Gould 负责运用数据和技术的力量改善医疗保健服务的提供。 Matthew 资深的专业知识将帮助 Quantexa 发现战略重点经济体和行业，以及制定商业战略决策。

Jeremy Fleming 爵士是 GCHQ 前主任和军情五处 (MI5) 前副局长，凭借在情报和技术领域 30 多年的经验加入了顾问委员会。 他拥有丰富的工作履历，其中包括创办国家网络安全中心 (National Cyber Security Centre)，并通过该中心致力于让英国拥有最安全的生活环境和在线商务环境。 Fleming 爵士热衷于提高政府在技术运用方面的透明度，他将增强 Quantexa 应对新兴威胁和机遇的能力。

Quantexa 首席执行官 Vishal Marria 表示：“Ralph Schlosstein、Matthew Gould 和 Jeremy Fleming 爵士能够加入我们的顾问委员会，我们倍感欣喜。 他们在金融、医疗保健和国家安全领域具备非常宝贵的专业知识，将帮助我们继续开发尖端的决策智能解决方案，以满足不断变化的市场需求。”

Evercore 前首席执行官兼 BlackRock 前总裁 Ralph Schlosstein 表示：“Quantexa 的人工智能技术让客户能够高效而透明地保护、优化和发展他们的组织。 我相信 Quantexa 已经做好准备，能够抓住未来的机遇，扩大其在新兴的决策智能领域的份额。 我期待着提供相关支持，帮助执行团队加速其有机和无机增长战略。”



Matthew Gould 表示：“在公司发展的关键阶段，加入 Quantexa 顾问委员会对我来说是一个激动人心的时刻。 Quantexa 的创新方法帮助私营和公共部门的客户将数据转化为最有价值的工具，并且正在为多个行业的决策带来革命性的变化。 我期待着与 Quantexa 的优秀团队合作，将数据连接起来，并为各组织带来更出色的成果。”

GCHQ 前主任 Jeremy Fleming 爵士评论道：“我很高兴能加入一家走在人工智能创新前沿的公司。 我期待着将自己的经验与 Quantexa 出色的能力相结合，以持续帮助客户更好地使用数据来保护企业和公民。”

在顾问委员会的帮助下，Quantexa 继续致力于通过创新的决策智能解决方案，帮助组织做出可靠的运营决策。 请访问此处 ，了解有关 Quantexa 领导团队的更多信息。

关于 Quantexa

Quantexa 是一家全球性数据和分析软件公司，开创了决策智能的先河，致力于通过使数据有意义，帮助组织能够做出可靠的运营决策。 Quantexa 的决策智能平台利用大数据和人工智能领域的最新成果，通过一站式提供内部和外部数据的上下文关联视图，揭示隐藏的风险和新的机遇。 Quantexa 解决了整个客户生命周期中数据管理、KYC、客户情报、金融犯罪、风险、欺诈和安全方面的主要挑战。

相比传统方法，Quantexa 的决策智能平台可提升运营绩效，使准确度提高 90% 以上，而分析模型的解析速度则提高了 60 倍。 Quantexa 成立于 2016 年，目前拥有 650 多名员工和成千上万位用户，在全球范围内处理数十亿项交易和数据点。 公司在伦敦、都柏林、纽约、波士顿、华盛顿特区、多伦多、阿联酋、马拉加、阿姆斯特丹、卢森堡、布鲁塞尔、墨尔本、悉尼和新加坡设有办事处。 如需了解更多信息，请在 LinkedIn 上关注我们。