Quantexa 任命多位行業專家加入其顧問委員會以加速增長計畫

倫敦, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 公共和私人部門決策智能解決方案 (DI) 的全球領先公司 Quantexa 於今天宣佈，該公司已任命三位行業專家加入其顧問委員會。 這些聘用包括前 Evercore 首席執行官和前 BlackRock 總裁 Ralph Schlosstein ，前 NHSX 首席執行官 Matthew Gould 以及前 GCHQ 主任 Jeremy Fleming 爵士。 這些卓越的領導者為 Quantexa 帶來了豐富的金融、醫療保健和國家安全等行業的專業知識。



Quantexa 擴大顧問委員會的舉措正值該組織的關鍵時刻，此前其完成了由 GIC 領投的 1.29 億美元 E 輪融資，Quantexa 加入了一個由英國科技公司組成的精英集團，獲得了突破性的獨角獸企業的地位。 今年還宣布，Quantexa 將在未來三年內在全球人工智慧行業投資超過 1.55 億美元，以幫助客戶推進人工智慧的應用，以保護、優化和發展其組織。 到 2027 年，Quantexa 在全球人工智慧行業的總投資將超過 2.5 億美元。

前 Evercore 首席執行官和前 BlackRock 總裁 Ralph Schlosstein 為 Quantexa 的顧問委員會帶來數十年的投資銀行業務方面的經驗。 他卓越的職業生涯包括在協助全球最大的資產管理公司上市方面發揮了戰略作用。 Ralph 的金融敏銳性將在塑造企業戰略計畫方面發揮關鍵作用。

前 NHSX 首席執行官 Matthew Gould 在 2010 年至 2015 年間擔任英國駐以色列大使後，加入了 Quantexa 的顧問委員會。在其擔任大使期間，Gould 協助啟動了英國-以色列科技中心，該計畫在特拉維夫開展，旨在促進英國和以色列公司之間的技術合作夥伴關係。 最近，Matthew 利用他在醫療保健領域的豐富背景，於 Covid-19 大流行期間，在各項計畫中為 NHS 提供了關鍵建議。 在 NHSX，Gould 負責利用數據和技術的力量來改善醫療保健服務。 Matthew 深厚的專業知識將幫助 Quantexa 確定戰略重點的經濟體和行業，並制定商業戰略決策。

前 GCHQ 主任和前 MI5 副局長 Jeremy Fleming 爵士加入了顧問委員會，他擁有超過 30 年的情報和技術經驗。 他的廣泛背景包括開設英國國家網路安全中心，在該中心，他努力使英國成為在線生活和經商的最安全之地。 Jeremy Fleming 爵士熱衷於讓政府對科技的使用更加透明，他將提升 Quantexa 在應對新興威脅和機會方面的能力。

Quantexa 的首席執行官 Vishal Marria 表示 「我們很高興歡迎 Ralph Schlosstein、Matthew Gould 和 Jeremy Fleming 爵士加入我們的顧問委員會。」 「隨著我們繼續開發用於應對不斷變化的市場需求的尖端決策智能解決方案，他們在金融、醫療保健和國家安全領域的集體專業知識將有重大價值。」

前 Evercore 首席執行官和前 BlackRock 總裁 Ralph Schlosstein 表示「Quantexa 的人工智慧技術使其客戶能夠以高效和透明的方式保護、優化和發展其組織。」 「我相信 Quantexa 完全有能力把握未來機遇並增加其在新興的決策智能領域的份額。 我期待著支援執行團隊，協助他們加速有機和非有機成長策略的實施。」



Matthew Gould 表示，「在公司發展的關鍵階段，加入 Quantexa 的顧問委員會對我來說是一個激動人心的時刻。」 「Quantexa 對於幫助公共和私人部門的客戶將數據變成最有價值的工具的創新方法正在顛覆多個行業的決策。 我期待著與 Quantexa 的優秀團隊一起工作，將數據連接起來並推動組織取得更好的成果。」

前 GCHQ 主任 Jeremy Fleming 爵士評論道，「我很高興能成為人工智慧創新前沿公司的一員。 我期待著將我的經驗與 Quantexa 的出色能力相結合，這將繼續影響他們的客戶如何使用數據來保護企業和公民的方式。」

藉助其顧問委員會的援助，Quantexa 仍然致力於透過創新的決策智能解決方案，令組織能夠作出可靠的營運決策。 欲瞭解更多關於 Quantexa 領導團隊的資訊，請 訪問此處 。

Quantexa 簡介

Quantexa 是一間全球數據和分析軟體公司，開創了決策智能，令組織能夠充分合理利用數據，從而做出可靠的營運決策。 Quantexa 的決策智能平台結合大數據和人工智慧的最新成果，一站式提供包含內部和外部數據的情景關聯檢視表，以揭示隱藏風險和全新機遇。 這種方式解決了整個客戶業務週期中在資料管理、KYC（認識你的客戶）、客戶情報、金融犯罪、風險、欺詐和安全方面的主要挑戰。

相較傳統方法，Quantexa 決策智能平台可提高營運績效，準確度更是提高 90% 以上，分析模型解析速度則提高了 60 倍。 Quantexa 成立於 2016 年，目前擁有超過 650 名員工和成千上萬名用戶，處理全球數以十億計的交易和數據點。 公司在倫敦、都柏林、紐約、波士頓、華盛頓特區、多倫多、阿聯、馬拉加、阿姆斯特丹、盧森堡、布魯塞爾、墨爾本、雪梨和新加坡設有辦事處。 如欲了解更多資訊，請在 LinkedIn 上關注我們。