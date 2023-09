eGain lance AssistGPT™, la première solution en son genre permettant d'automatiser les connaissances pour l'engagement client

SUNNYVALE, Californie, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), fournisseur de plateforme de gestion des connaissances de premier plan pour l'automatisation de l'engagement client, a lancé eGain AssistGPT™ lors de sa conférence Solve™ 23, se déroulant le 25 septembre au Brewery de Londres.



Faisant partie intégrante de l'eGain Knowledge Hub et s'appuyant sur l'IA générative en standard, AssistGPT est une solution zero-code complète pour l'automatisation des connaissances. Par exemple, la création d'ébauches de contenu de connaissance, qui prenait auparavant plusieurs semaines, peut maintenant être effectuée en seulement quelques minutes. La solution aide aussi les clients dans leurs parcours omnicanaux en leur donnant des réponses rapides et en leur offrant le soutien d'analystes professionnels et d'agents de centre de contact au cours de leur travail. Une console d'IA permet aux administrateurs de définir des garde-fous pour l'utilisation de l'IA générative, de gérer les invites et d'orchestrer le tout aux côtés des autres technologies d'IA de l'entreprise.

AssistGPT est fournie avec une bibliothèque d'invites respectant les meilleures pratiques, qui permet aux entreprises d'ajouter des invites spécifiques à leurs activités. Se basant sur une architecture BYO, la solution permet à une entreprise de connecter ses propres moteurs d'IA pour répondre aux invites. Les cas d'utilisation inclus en standard comprennent :

L'expérience de l'agent Fournit des réponses précises aux demandes clients à partir de piles immenses de contenu Récapitule les conversations client Améliore les réponses

L'expérience de l'auteur de connaissances Génère des résumés et mots-clés Crée et configure des invites Rédige, condense, développe, traduit, améliore des articles de connaissances ou les adapte à une marque spécifique

L'expérience des analystes et gestionnaires professionnels Extrait des insights des rapports et feedbacks clients Permet d'obtenir des synthèses des insights et actions Crée des suggestions de connaissances



« L'IA générative permet une gestion des connaissances (GC) sans efforts. La GC associe un contenu fiable, des contrôles professionnels et des analyses pour l'IA générative », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Tout cela combiné transforme réellement l'engagement client. »

À propos d'eGain

Imprégné de l'IA, notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'eGain offre une valeur ajoutée rapide et une innovation facile grâce à une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils bureautiques modernes pour les agents. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

