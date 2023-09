eGain lanceert AssistGPT™, een primeur in kennisautomatisering voor klantbetrokkenheid

SUNNYVALE, Calif., Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), de toonaangevende aanbieder van kennisbeheerplatforms voor automatisering van klantbetrokkenheid, lanceerde de eGain AssistGPT™ op de Solve™ 23-conferentie die op 25 september plaatsvond in de Brewery in Londen.



AssistGPT, een integraal onderdeel van de eGain Knowledge Hub en aangestuurd door out of the box generatieve AI, is een uitgebreide zero-code-oplossing voor kennisautomatisering. Waar kenniscontent voorlopig uitwerken vroeger bijvoorbeeld weken duurde, kan dit nu in enkele minuten worden voltooid. De oplossing ondersteunt klanten in hun omnichanneltrajecten met snelle antwoorden en helpt contactcentermedewerkers en businessanalisten soepel en efficiënt te werken. Een AI-console geeft beheerders de tools om richtlijnen op te stellen voor het gebruik van generatieve AI, prompts te beheren en andere AI-technologieën binnen het bedrijf hierop af te stemmen.

AssistGPT wordt geleverd met een bibliotheek met best practice-aanwijzingen, waarmee organisaties bedrijfsspecifieke aanwijzingen kunnen toevoegen. Op basis van een BYO-architectuur kunnen bedrijven hun eigen AI-engines aansluiten om op de prompts te reageren. Voorbeelden van out of the box gebruikssituaties zijn onder andere:

AX (Agent Experience) Geeft specifieke antwoorden op klantvragen uit grote hoeveelheden inhoud Vat klantgesprekken samen Verbetert reacties

KX (Knowledge Author Experience) Samenvatting en kernwoorden genereren Prompts aanmaken en instellen Kennisartikelen schrijven, samenvatten, uitbreiden, vertalen, aanpassen aan het merk of verbeteren

BX (Business managers and analysts) Inzichten uit klantenfeedback en rapporten halen Kernsamenvatting van inzichten en acties opstellen Suggesties voor kenniscontent creëren



"Dankzij generatieve AI verloopt kennisbeheer moeiteloos. KM biedt betrouwbare content, bedrijfscontroles en analyses voor generatieve AI," zegt Ashu Roy, CEO van eGain. "Dit pakket is een lifechanger in klantbetrokkenheid."

Onze door kennis aangestuurde software met geïntegreerde AI automatiseert digital-first-ervaringen voor bedrijven en overheidsinstanties. Het vooraf aan toonaangevende CRM- en contactcentersystemen gekoppelde eGain-platform levert snelle waarde en eenvoudige innovatie met virtuele assistentie, zelfbediening voor klanten en moderne desktoptools voor vertegenwoordigers. Ga naar www.eGain.com voor meer informatie.

Michael Messner

E-mail: press@egain.com

Telefoon: 408 636 4514