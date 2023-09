HAVILA KYSTRUTEN AS: Endelig resultater for Reparasjonsemisjonen

IKKE FOR OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS,DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER USA, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON VILLE VÆRE ULOVLIG. DENNE KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM NOEN AV VERDIPAPIRENE BESKREVET HER.



Det vises til børsmeldingen fra Havila Kystruten AS ("Havila Kystruten" eller "Selskapet") datert 8 september 2023 angående oppstarten av tegningsperioden ("Tegningsperioden") i reparasjonsemisjonen ("Reparasjonsemisjonen") av opptil 60 000 000 nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene") til en tegningspris på NOK 1,00 per aksje("Tegningskurs"). Det vises også til børsmeldingen fra selskapet datert 22. september 2023 med de foreløpige resultatene fra Reparasjonsemisjonen.

Tegningsperioden for Reparasjonsemisjonen ble avsluttet fredag den 22 september 2023, klokken 16:30 CET. Ved utløpet av Tegningsperioden hadde Selskapet mottatt gyldige tegninger for 22 631 697 Tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonen. Styret i Selskapet har i dag vedtatt at totalt 22 631 697 Tilbudsaksjer vil bli tildelt til Tegningskurs i samsvar med tildelingskriteriene som er angitt i det nasjonale prospektet, med inntekter på NOK 22 631 697.

Investorer som blir tildelt Tilbudsaksjer har tilgang til informasjon om antallet Tilbudsaksjer som er tildelt, gjennom VPS. Tilbudsaksjene forfaller til betaling 27. september 2023.

Under forutsetning av rettidig og riktig betaling for Tilbudsaksjene, forventes økningen i aksjekapitalen å bli registrert i Foretaksregisteret i Norge rundt den 29 september 2023, og de vil bli overført til VPS-kontoene til tegnerne kort tid etterpå. Tilbudsaksjene vil ha like rettigheter og rangeres pari passu med Selskapets andre aksjer.

Arctic Securities AS, Fearnley Securities AS og Nordea Bank Abp, filial i Norge, er tilretteleggere i Reparasjonsemisjonen. Wikborg Rein Advokatfirma AS er Selskapets juridiske rådgiver.

Kontaktpersoner i Selskapet:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706