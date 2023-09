Meddelelse nr. 10 2022/23

Forventning om en basisindtjening i niveauet kr. 37 mio. for regnskabsåret 2023/24

I delårsrapporten af 24. august 2023 blev det oplyst:

”For regnskabsåret 2023/24 forventes en lavere basisindtjening end i regnskabsåret 2022/23, særligt som følge af en forventning om et højere niveau for nettotab/-gevinst på pantebreve. Hvilket er i overensstemmelse med fondsbørsmeddelelse nr. 7, 2022/23 af 2. august 2023.”

På baggrund af udarbejdet budget for regnskabsåret 2023/24 skal det herved præciseres, at der for regnskabsåret forventes en basisindtjening i niveauet kr. 37 mio. Basisindtjeningen er påvirket af en forventning om et højere niveau for nettotab/-gevinst på pantebreve samt forøgede finansieringsomkostninger.

Til sammenligning er den forventede basisindtjening for regnskabsåret 2022/23 i niveauet kr. 44 mio. særligt positivt påvirket af et bedre forløb for nettotab/-gevinst på pantebreve samt lavere finansieringsomkostninger.

Henvendelse vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Investeringsselskabet Luxor A/S

Jannik Rolf Larsen

