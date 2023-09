Nexans obtient le label Copper Mark pour sa production responsable de cuivre



Les sites de production de Nexans à Montréal (Canada) et à Lens (France) ont reçu le label Copper Mark en reconnaissance de leurs pratiques responsables et durables dans la production de fil de cuivre machine.

L’organisation Copper Mark travaille avec des partenaires pour faire augmenter, dans le monde entier, la part de cuivre produit et approvisionné de manière responsable .

Cette reconnaissance souligne l’engagement global de Nexans dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, ainsi que les initiatives du groupe visant à être en première ligne face à des enjeux cruciaux tels que la production responsable de cuivre.





Paris, le 26 septembre 2023 – Nexans, leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, a annoncé aujourd’hui que ses installations métallurgiques de Montréal (Canada) et de Lens (France) ont été labellisées Copper Mark.

Cette reconnaissance fait écho à la contribution de Nexans au développement durable et représente un programme complet d’assurance sociale et environnementale pour la production de fil de cuivre machine. Nexans est un des premiers fabricants de câbles et fil machine, et un des premiers exploitants de laminoir de cuivre à recevoir ce label, en Amérique du Nord et en Europe.

Les sites de Nexans à Montréal et à Lens ont obtenu le label Copper Mark suite à une évaluation des sites conduite par des auditeurs indépendants. Les deux sites ont été évalués selon les 32 critères de durabilité reconnus sur le plan international, y compris les normes environnementales, sociales et de gouvernance.

Christophe Allain, directeur du portefeuille mondial des métaux non ferreux chez Nexans, déclare : « Copper Mark est la seule organisation qui travaille activement pour garantir la durabilité de la production de cuivre, et dont les préoccupations sociales et environnementales reflètent celles de Nexans. L’obtention de ce label est un signal fort en cette période où la responsabilité sociale des entreprises devient un composant crucial de l’industrie métallurgique et minière. »

Vincent Dessale, directeur des opérations et membre du Comité Exécutif de Nexans, ajoute : « Dans la lutte contre le changement climatique, les solutions qui accompagnent la transition énergétique mondiale font une réelle différence. La production responsable de fil de cuivre machine est un élément essentiel de cet objectif. C’est pourquoi nous sommes fiers de recevoir le Copper Mark de la part d’une organisation qui partage les mêmes valeurs que les nôtres. Nous sommes impatients de poursuivre nos initiatives métallurgiques dans nos usines pour créer un avenir plus durable. Ce succès a été rendu possible grâce à l’engagement des 272 collaborateurs qui travaillent sur nos sites de Lens et de Montréal. »

Le cuivre est un élément crucial de la transition vers les énergies renouvelables car c’est un matériau de base pour l’électrification. Dans leur poursuite de l’objectif de zéro émission nette, les pays devraient faire grimper la demande de cuivre en flèche dans les prochaines années. La responsabilité de Nexans est de garantir que la réponse à cette demande croissante soit conforme aux pratiques de production responsable.

La reconnaissance par le Copper Mark met en lumière la position de Nexans en tant que leader de l’électrification durable du monde. Le groupe est membre du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2008, et a depuis cette date intégré les objectifs de développement durable (ODD) dans ses priorités de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Nexans lancera prochainement le même processus d’obtention du label Copper Mark pour ses deux autres laminoirs de cuivre, au Pérou et au Chili.

