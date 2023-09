Communiqué de presse : Enovacom, filiale santé d’Orange Business, renforce son leadership dans le domaine de la e-santé avec l’acquisition de NEHS Digital et Xperis

Communiqué de presse

Paris, le 26 septembre 2023

Enovacom, filiale santé d’Orange Business, renforce son leadership dans le domaine de la e-santé avec l’acquisition de NEHS Digital et Xperis

L’acquisition de NEHS Digital et Xperis renforce la stratégie d’Orange Business dans le développement de solutions au service des professionnels de santé

Enovacom, acteur majeur français dans l’interopérabilité, télémedecine et maintenant l’imagerie

Enovacom, leader français de l’interopérabilité des données de santé et filiale d’Orange Business depuis 2018, annonce la finalisation de l’acquisition de NEHS Digital et Xperis, deux filiales du groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH).

NEHS Digital, éditeur, distributeur de solutions de santé et opérateur de services, en particulier dans l’imagerie médicale, et Xperis spécialisée dans l’interopérabilité des données de santé sont présentes dans 600 établissements sanitaires, 900 structures médico-sociales et auprès de plus de 800 cabinets de radiologie en France. NEHS Digital et Xperis couvrent cinq domaines d’expertise : l'imagerie médicale, la télémédecine, l’organisation du service médical d’interprétation, la production et la coordination de soins, ainsi que la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information.

Après l’intégration de NEHS Digital et Xperis, les équipes d’Enovacom bénéficieront de l’expertise de plus de 600 professionnels de l’e-santé. Déjà reconnu pour son savoir-faire dans l’interopérabilité des données de santé, l’acquisition de Xperis vient compléter la gamme des solutions d’Enovacom. En intégrant les offres de NEHS Digital, Enovacom confirme son positionnement sur la télémédecine et complètera les solutions existantes telles qu’Enovacom Nomadeec. Enfin, avec cette acquisition, Enovacom devient dorénavant un acteur majeur dans le domaine de l'imagerie médicale, aussi bien en tant qu’intégrateur et éditeur.

Cette deuxième acquisition d’Enovacom en deux ans, confirme sa position parmi les leaders du domaine de la e-santé en France. Son expertise facilite la vie des professionnels de la santé, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier : le soin.

« Je suis très fière d’annoncer l’acquisition de NEHS Digital et Xperis, deux entités déjà largement reconnues dans leurs domaines. Cet accord est structurant pour le développement futur de notre activité dans la santé numérique : elle nous permet à la fois de doubler les équipes d’Enovacom, repartis partout en France, et d’élargir notre gamme de solutions métiers.

L’acquisition s’inscrit dans le cadre de notre plan stratégique Lead the Future qui a pour ambition de valoriser l’excellence reconnue dans notre cœur de métier ainsi qu’accélérer notre positionnement dans le digital.

En tant qu’acteur de confiance au cœur des systèmes d'information du secteur, notre ambition est d’accompagner les professionnels dans la valorisation de données de santé. Ensemble, nous accélérerons cette stratégie vitale pour le secteur de la santé en France. » commente Aliette Mousnier-Lompré, Directrice Générale d’Orange Business.

« Nous sommes très enthousiastes de l’arrivée d’Enovacom, filiale santé d’Orange Business, comme nouvel actionnaire unique des sociétés NEHS Digital et Xperis. C’est le gage d’une innovation renforcée, d’une croissance soutenue et de fortes synergies notamment sur les aspects technologiques de nos activités. C’est aussi l’occasion de renouveler nos engagements envers nos clients et partenaires en leur offrant sérénité et sécurité dans la continuité et l’amélioration de la qualité de nos solutions et services. C’est enfin l’assurance pour nos collaborateurs d’une préservation des emplois en favorisant un environnement de travail stimulant entourés de professionnels du digital dédié à la Santé.

En résumé, nous nous réjouissons de cette opération qui nous permet d’aborder une phase de transition en douceur vers Orange Business qui offre de très belles perspectives pour l’avenir, pour nous comme pour nos clients, les professionnels et acteurs de la Santé, et leur patientèle » ajoute Patrice Coulon, Directeur Général de NEHS Digital.

