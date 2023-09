Keskisuomalainen Oyj:n tehostamisohjelma etenee

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 26.9.2023 klo 12.00

Keskisuomalainen Oyj on 17.8.2023 klo 16.30 julkaistulla pörssitiedotteella tiedottanut koko Keskisuomalainen-konsernin kattavan tehostamisohjelman käynnistämisestä, minkä tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen digitalisoituvassa mediamarkkinassa ja toiminnan tehostaminen. Tehostamisohjelma koskee Keskisuomalainen Oyj:tä sekä sen kaikkia tytäryhtiöitä ja siinä tutkitaan mahdollisuuksia tehdä rakenteellisia muutoksia sekä uudelleenjärjestelyjä. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan Keskisuomalainen-konsernissa noin 5,0 Me tehostumishyötyjä, jotka toteutuisivat vuoden 2023 ja vuoden 2024 aikana.

Keskisuomalainen Oyj on tarkentanut tehostamisohjelmaansa ja toteutettavilla toimenpiteillä saavutetaan tavoitteena ollut 5,0 Me tehostumishyöty vuoden 2024 loppuun mennessä.

Osana tehostamisohjelmaa Keskisuomalainen-konsernissa vähennetään tilattavien paperilehtien ilmestymispäiviä. Sisä-Savon paperilehden tiistain ilmestymispäivä jää pois ja Pieksämäen Lehden paperilehden lauantain ilmestymispäivä jää pois. Muutos tapahtuu molempien lehtien osalta 1.10.2023 alkaen. Vuoden 2024 huhtikuussa tehdään seuraavat muutokset paperilehtien ilmestymispäivissä: Warkauden Lehden keskiviikon ja sunnuntain paperilehdet lakkaavat ilmestymästä, minkä lisäksi Etelä-Saimaan, Forssan Lehden, Iisalmen Sanomien, Kouvolan Sanomien, Kymen Sanomien ja Länsi-Savon sunnuntain sekä Itä-Savon maanantain paperilehdet lakkaavat ilmestymästä. Verkon uutisointi jatkuu kaikissa edellä mainituissa lehdissä seitsemänä päivänä viikossa.

Keskisuomalainen-konserni tiivistää ja tehostaa sanomalehtipainamista. Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiön Lehtisepät Oy:n 14.8.2023 käynnistämät muutosneuvottelut Lahden sanomalehtipainossa ovat päättyneet 5.9.2023. Muutosneuvotteluiden lopputuloksena yhtiö on 6.9.2023 päättänyt taloudellisista ja tuotannollisista syistä sulkea Lahden sanomalehtipainon. Tuotanto Lahden sanomalehtipainossa päättyy 30.9.2023. Lahdessa painetut painotyöt siirretään Lehtisepät Oy:n Tuusulan ja Kouvolan sanomalehtipainoihin painettavaksi. Lehtisepät Oy:n Lahden sanomalehtipainon kiinteistö vapautuu vuokrattavaksi vuoden 2024 alussa.

Lisäksi tehostamisohjelmassa Keskisuomalainen-konsernin keskitettyjen ja yhteisten toimintojen toimintamalleja sekä toteutustapoja tiivistetään ja tytäryhtiöiden toimintaa kehitetään kustannustehokkuutta parantaen.

Keskisuomalainen-konsernin yhtiörakennetta tiivistetään. Suomen Suoramainonta -konsernissa sulautetaan 1.1.2024 Suomen Suoramainonta Oy:n tytäryhtiöt Helsingin Jakelu-Expert Oy, Jakelujuniorit Oy, SSM Itä-Suomi Oy, SSM Länsi-Suomi Oy, SSM Savo-Kainuu Oy, SSM Sisä-Suomi Oy, SSM Varsinais-Suomi Oy ja P-S Suorajakelu Oy emoyhtiöönsä Suomen Suoramainonta Oy:öön. Yhtiö jatkaa Suomen Suoramainonta Oy -nimellä.

Tehostamistoimenpiteillä saavutetaan säästöjä lähes kaikissa kuluryhmissä. Toimenpiteet ajoittuvat loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 välille. Toiminnan tehostamisella, rakenteellisilla muutoksilla ja uudelleenjärjestelyillä on henkilöstövaikutuksia, joiden tarkempi laajuus selviää tehostamisohjelman edetessä. Keskisuomalainen-konsernin henkilöstön määrä vähenee eläkkeelle siirtymisten, irtisanoutumisten, irtisanomisten ja osa-aikaistamisten seurauksena arviolta 35,5 henkilötyövuotta.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Keskisuomalainen Oyj on sitoutunut omistaja-arvon ylläpitämiseen ja tulokselliseen liiketoimintaan. Vaikeassa toimintaympäristössä tuloksentekokykymme heikentyi merkittävästi. Olemme reagoineet tähän koko Keskisuomalainen-konsernin kattavalla tehostamisohjelmalla, millä pyrimme parantamaan tulostamme. Tehostamisohjelmalla huolehdimme myös, että kyvykkyytemme kehittää nopeasti kasvavaa digitaalista toimintaa säilyy ja valmisteilla oleva mobiilisovellusuudistus konsernin mediatuotteille on tässä eturintamassa. Toimintaympäristö säilyy vaikeana ja meidän on suoriuduttava kaikissa olosuhteissa myös tulevaisuudessa.”

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com