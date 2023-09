Un député libérale plaidera devant la chambre en faveur d'un accès universel aux contraceptifs au Canada

OTTAWA, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, M. George Chahal, député libéral de Calgary Skyview, fera une déclaration à la Chambre des communes sur les avantages de l'accès universel à la contraception au Canada. La semaine dernière, des membres de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), d'Action Canada et du projet EmpowHER ont soulevé la question lors d'une rencontre avec des membres du personnel du Cabinet du Premier ministre, du Bureau du Conseil privé, des ministères de la Santé, des Finances, Femmes et Égalité des genres Canada, ainsi que des Familles, des Enfants et du Développement social.

« Nous avons eu l'occasion de rencontrer des membres du Parlement la semaine dernière et de présenter les arguments économiques et sociaux en faveur de l'accès universel à la contraception au Canada. Nous croyons fermement que les droits reproductifs sont des droits de l'homme et que le gouvernement fédéral doit agir maintenant. Cette mesure garantirait une planification familiale sûre, l'égalité des sexes, l'avancement de l'autonomie des femmes et la réduction de la pauvreté », déclare la Dre Amanda Black, présidente de la SOGC.

« La contraception gratuite n'est pas seulement bénéfique pour les femmes, mais pour tout le monde, et c'est un premier pas vers une planification et des choix plus sains en matière de reproduction. », déclare la Dre Diane Francoeur, Directrice générale de la SOGC.

Cet été, une pétition a été envoyée à la Chambre des communes avec plus de 12 000 signatures, soulignant encore la nécessité de mettre en œuvre ce concept dans tout le Canada. De nombreuses études ont démontré que pour chaque dollar investi dans la contraception universelle, jusqu'à 9 dollars peuvent être économisés dans le secteur public. La mise en œuvre de cette politique s'avérerait neutre en termes de recettes dès la deuxième année et permettrait d'économiser de l'argent dès la troisième année.

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est l’une des plus anciennes organisations nationales de spécialité au Canada, et depuis 1944, a pour mission de promouvoir l'amélioration de la santé des femmes.

