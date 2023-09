Mediaocean s’appuie sur la marque Flashtalking pour libérer la puissance de la créativité dans la publicité

NEW YORK, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean ( www.Mediaocean.com ), la plateforme décisive pour la publicité omnicanale, annonce le positionnement de Flashtalking en tant que plateforme ad tech indépendante de premier plan pour la pertinence et l'activation créatives sur tous les canaux du marketing digital. Avec une nouvelle charte graphique et un nouveau site web reflétant sa vision de l'avenir de la publicité, Flashtalking se présente pour fournir des solutions réellement innovantes aux plus grandes marques locales et dans le monde pour libérer la puissance de la créativité et améliorer le fonctionnement des médias. Dans les derniers rapports G2 Fall 2023, basés sur les commentaires vérifiés de clients , Flashtalking a été nommé leader dans les domaines des plateformes de gestion créative et de la publicité cross-canal .



« Nous sommes réellement enthousiastes à l'idée de lancer une nouvelle version de la marque Flashtalking et d'étendre encore notre leadership dans la catégorie des technologies publicitaires créatives et d’ad serving. Cette mise à jour intervient alors que la vision du secteur est on ne peut plus claire : la personnalisation créative est le levier qui génère le plus de résultats pour les spécialistes du marketing omnicanal », a déclaré Ben Kartzman, COO de Mediaocean et Flashtalking. « Voir les résultats de notre plateforme motive notre équipe à continuer d'innover et, avec l'IA toujours plus présent au cœur de nos produits, l'avenir est très prometteur pour notre entreprise et nos clients. »

L’annonce coïncide également avec la publication d'un rapport de recherche opportun (“Breaking through the Digital Ad Ceiling with Creative Personalization” – « Franchir le plafond de la publicité numérique grâce à la personnalisation créative »). Les résultats reflètent une reconnaissance croissante du fait que la technologie publicitaire créative conçue pour l'automatisation, la pertinence et l'intelligence sont des facteurs essentiels pour mener des campagnes pleines de succès à grande échelle. En fait, 97 % des spécialistes du marketing déclarent que les publicités personnalisées entraînent une augmentation des conversions et de l'engagement des clients, tandis que 79 % déclarent qu'ils considèrent l'optimisation de la création comme faisant partie des budgets médias.

Une enquête menée au travers de plusieurs secteurs d’activité révèle que le média programmatique est arrivé à maturité, qu'il est plus difficile d'obtenir un effet de levier incrémental et que les annonceurs sont à la recherche de la prochaine nouveauté pour stimuler la croissance et la performance de leurs campagnes. Parmi les principaux leviers de campagne, y compris le ciblage de l'audience et le bid management, l'optimisation de la création est apparue comme la variable qui aura le plus d'impact pour les spécialistes du marketing omnicanal. À cet égard, 96 % des personnes interrogées ont déclaré que la part donnée à la création sera plus importante dans les campagnes publicitaires au cours des dix prochaines années.

D'autres résultats de l'étude mettent en lumière les principaux défis et opportunités en matière de personnalisation créative :

Manque de connaissances : 91 % des personnes interrogées sont confrontées à d'importantes lacunes en matière d' « intelligence créative ».

: 91 % des personnes interrogées sont confrontées à d'importantes lacunes en matière d' « intelligence créative ». Équipes cloisonnées : 90 % des personnes interrogées estiment que malheureusement les équipes aujourd’hui toujours cloisonnées sont source d'inefficacité et de lenteur dans les mises en place.

: 90 % des personnes interrogées estiment que malheureusement les équipes aujourd’hui toujours cloisonnées sont source d'inefficacité et de lenteur dans les mises en place. Technologie disparate : 73 % pensent que les messages des marques sont de plus en plus déconnectés de la manière dont les consommateurs les perçoivent dans leur monde.



L'enquête a été menée avec l'aide de TechValidate pour recueillir les avis de 100 dirigeants de marques, d'agences, de partenaires médias et d'entreprises technologiques dans dix secteurs d’activité, notamment l'automobile, le CPG, la retail, le divertissement, les services financiers, la pharmacie/santé, la technologie, les télécommunications et les voyages. Un aperçu des résultats est disponible sur le site www.flashtalking.com/infographic .

« Cette étude intervient à un moment crucial pour notre entreprise, nos partenaires et nos clients. Il est clair que le fossé entre la création et les médias se creuse de jour en jour. Les consommateurs sont inondés de messages non pertinents et répétitifs. Pendant ce temps, les spécialistes du marketing ne savent plus vraiment si ce qu'ils diffusent fonctionne », a déclaré Grant Parker, CRO de Mediaocean et de Flashtalking. « Pour répondre aux besoins de l'industrie, nous avons réaffirmé notre mission et notre engagement en faveur de la Creative Ad Tech, en dotant les spécialistes du marketing du monde entier d'outils avancés pour la personnalisation et l'optimisation des créations. Le moment est venu d'intégrer la Creative Ad Tech dans les workflows media omnicanaux, et pour cela, Flashtalking montre la voie à suivre. »

Flashtalking organise un webinaire pour passer en revue l'étude et présenter un examen plus approfondi des défis, des opportunités et des perspectives en matière de Creative Ad Tech et d'innovation, le 28 septembre à midi (heure de l'Est). Ce webinar permettra aux participants d'entendre les dirigeants de Mediaocean et de Flashtalking sur la mission et les solutions en cours (Ben Kartzman, Grant Parker, et le CMO, Aaron Goldman). Pour vous inscrire, veuillez consulter le site www.mediaocean.com/flashtalking-webinar afin d'obtenir un lien qui vous permettra de suivre la conférence en direct et d'en recevoir un enregistrement pour une visualisation à la demande.

À propos de Mediaocean

Mediaocean promeut l'avenir de l'écosystème publicitaire avec des solutions technologiques qui permettent aux marques et aux agences d'offrir des expériences marketing omnicanales percutantes. Avec plus de 200 milliards de dollars de dépenses médias annualisées gérées par son logiciel, Mediaocean utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour contrôler les investissements médias et optimiser les résultats commerciaux. L'infrastructure publicitaire et les outils ad tech de la société sont utilisés par plus de 100 000 personnes pour alimenter les campagnes depuis la planification, l'achat, la diffusion d'annonces et la personnalisation créative jusqu'à l'analyse, l'optimisation, les factures et les paiements. Visitez www.mediaocean.com pour plus d'informations.

À propos de Flashtalking

Flashtalking libère la puissance de la créativité pour améliorer le fonctionnement des médias. En tant que leader indépendant de l'ad tech pour la pertinence et l'activation sur tous les canaux de marketing digital, notre technologie a pour mission de combler le fossé entre la création et les médias. Nous fournissons l'automatisation pour connecter les silos entre les équipes et améliorer l’efficacité des aspects production, traficking et diffusion de la création. Nous permettons la personnalisation afin de garantir que les meilleurs messages de la marque atteignent le bon consommateur au bon moment. Et nous déployons l'intelligence pour une compréhension approfondie des messages qui résonnent auprès des différents publics et environnements, avec une granularité et une transparence des données. Nos solutions fonctionnent à grande échelle sur les canaux CTV, vidéo, display, social et audio. Nous nous intégrons aux technologies déjà en place pour optimiser les campagnes via les DSP, les DAM, les ad serveurs, les partenaires de brand safety et d’ad verification, les outils de mesure, etc. Avec Mediaocean en maison mère, Flashtalking est intégré au principal système d'enregistrement de l'industrie publicitaire pour la planification, l'achat et la facturation. Visitez flashtalking.com pour en savoir plus.