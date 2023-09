Mediaocean rinnova il marchio Flashtalking per sottolineare il potere della creatività nella pubblicità

NEW YORK, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean ( www.Mediaocean.com ), la piattaforma mission-critical per la pubblicità omnicanale, annuncia la reintroduzione di Flashtalking come stack di tecnologia pubblicitaria indipendente, leader per rilevanza creativa e attivazione in tutto il marketing digitale. Con un logo rinnovato e un nuovo sito Web che riflettono la vision per il futuro della pubblicità, Flashtalking fornisce soluzioni innovative per i più grandi marchi del mondo e sprigiona il potere della creatività per ottimizzare i media al meglio. Negli ultimi report G2 dell'autunno 2023, basati su recensioni autenticate dei clienti , Flashtalking è stata nominata leader sia nelle piattaforme di gestione creativa che nella pubblicità multicanale .



“Siamo incredibilmente entusiasti di lanciare un nuovo marchio Flashtalking e di estendere la nostra leadership nel Creative Ad Tech. Questo aggiornamento arriva proprio quando la visione del settore non potrebbe essere più chiara: la personalizzazione creativa è ciò che determina i risultati per i professionisti del marketing omnicanale”, ha affermato Ben Kartzman, COO di Mediaocean e Flashtalking. “Vedere i risultati offerti dalla nostra piattaforma motiva il nostro team a continuare a innovare e, con l’intelligenza artificiale al centro del nostro stack, il futuro è molto luminoso per la nostra azienda e i nostri clienti”.

La presentazione coincide anche con la pubblicazione di un rapporto di ricerca per il Q3, “Breaking through the Digital Ad Roofing with Creative Personalization”. I risultati riflettono la crescente consapevolezza che la tecnologia pubblicitaria creativa creata per l’automazione, la pertinenza e l’intelligenza sono alla base di campagne innovative ed efficaci su larga scala. Il 97% dei professionisti del marketing, infatti, riferisce che gli annunci personalizzati generano sia maggiori conversioni che maggiore coinvolgimento dei clienti, mentre il 79% afferma di considerare l'ottimizzazione creativa come parte integrante dei budget media operativi.

Un sondaggio tra differenti verticals svela la sensazione che i media programmatici siano giunti al loro massimo livello di crescita, che un balzo incrementale sia più difficile da ottenere e che gli inserzionisti siano alla ricerca del prossimo passo per promuovere la crescita del loro business. Tra le principali leve di strategia, quali la targettizzazione del pubblico e la gestione delle offerte, l'ottimizzazione creativa è emersa come la variabile che avrà il maggiore impatto per i professionisti del marketing omnicanale. Su questo punto, il 96% degli intervistati ha affermato che nei prossimi 10 anni la creatività sarà il punto fondamentale per le campagne pubblicitarie.

Ulteriori risultati della ricerca fanno luce sulle principali sfide e opportunità quando si tratta di personalizzazione creativa:

Mancanza di intuizioni e intelligenza: il 91% degli intervistati riscontra gravi punti ciechi quando si tratta di intelligenza creativa.

Il sondaggio è stato condotto utilizzando TechValidate per approfondire la percezione di 100 leader di brands, agenzie, fornitori di media e aziende tecnologiche in dieci verticals, tra cui automotive, CPG, D2C, intrattenimento, servizi finanziari, farmaceutico/salute, vendita al dettaglio, tecnologia, telecomunicazioni e viaggi. Visita www.flashtalking.com/infographic per vedere un'istantanea dei risultati.

“Questa ricerca viene presentata in un momento cruciale per la nostra azienda, i nostri partner e i nostri clienti. È chiaro che il divario tra creatività e media si allarga di giorno in giorno. I consumatori sono inondati di messaggi irrilevanti e ripetitivi. Nel frattempo, i professionisti del marketing hanno dei punti ciechi su ciò che stanno eseguendo e su ciò che funziona”, ha affermato Grant Parker, Mediaocean e Flashtalking CRO. “Per soddisfare le esigenze del settore, abbiamo rafforzato la nostra missione e il nostro impegno nei confronti della tecnologia pubblicitaria creativa, fornendo agli operatori di marketing di tutto il mondo strumenti avanzati per la personalizzazione e l’ottimizzazione delle creatività. Ora è il momento di integrare la tecnologia pubblicitaria creativa nel flusso di lavoro multimediale omnicanale e Flashtalking sta aprendo la strada”.

Il prossimo 28 settembre (ore 12 EST) Mediaocean ospiterà un webinar per approfondire i dati della ricerca e offrire uno sguardo più approfondito alle sfide, alle opportunità e alle prospettive per la tecnologia pubblicitaria creativa e l'innovazione: “The Mediaocean Current: Flashtalking Creative Intelligence”. Ben Kartzman, Grant Parker, il CMO Aaron Goldman e altre figure di riferimento di Mediaocean e Flashtalking offriranno ai partecipanti punti di vista autorevoli sulla missione e le soluzioni già disponibili per il mercato. Per registrarsi, visitare www.mediaocean.com/flashtalking-webinar sia per seguire il webinar in diretta, sia per ricevere una registrazione per la visualizzazione on demand.

Mediaocean sta alimentando il futuro dell'ecosistema pubblicitario con soluzioni tecnologiche che consentono a brand e agenzie di offrire esperienze di marketing omnicanale di grande impatto. Con oltre 200 miliardi di dollari di spesa media annua gestita tramite il suo software, Mediaocean utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per controllare gli investimenti nei media e ottimizzare i risultati aziendali. L'infrastruttura pubblicitaria e gli strumenti tecnologici dell'azienda vengono utilizzati da più di 100.000 persone per potenziare le campagne dalla pianificazione, all'acquisto, alla pubblicazione di annunci e alla personalizzazione delle creatività fino all'analisi, all'ottimizzazione, alle fatture e ai pagamenti. Visita www.mediaocean.com per ulteriori informazioni.

Flashtalking libera il potere della creatività per far funzionare i media al meglio. Come principale stack di tecnologia pubblicitaria indipendente per rilevanza e attivazione in tutti i canali di marketing digitale, la nostra tecnologia colma il divario tra creatività e media. Forniamo l'automazione per andare oltre i silos e collegare tra loro i diversi team, garantendo una produzione, un controllo delle versioni e una distribuzione delle creatività più efficienti. Abilitiamo la personalizzazione per garantire che il messaggio del marchio più pertinente e di impatto raggiunga il consumatore giusto al momento giusto. Inoltre, utilizziamo l'intelligenza artificiale per una comprensione approfondita di quali messaggi sono più efficaci su pubblici e ambienti diversi con granularità e trasparenza dei dati. Le nostre soluzioni operano su larga scala nei canali CTV, video, display, social, native, audio e Retail Media Network. Inoltre, ci integriamo con gli stack tecnologici esistenti per ottimizzare le campagne tramite DSP, DAM, ad server, fornitori di verifica, strumenti di misurazione e altro ancora. Come parte di Mediaocean, Flashtalking è integrato al sistema di pianificazione, acquisto e fatturazione delle campagne pubblicitarie. Visita flashtalking.com per saperne di più.

