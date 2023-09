Rovio Entertainment Oyj: Rovio Entertainment Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 26.9.2023 klo 18.00



Rovio Entertainment Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Sega Europe Limited (”Sega”) on 1.9.2023 käynnistänyt Rovio Entertainment Oyj:n (”Rovio”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Rovion liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Segan edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Rovion vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on 22.9.2023 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi emeritusprofessori Matti J. Sillanpään.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Segan ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja on julkaistu Rovion internetsivuilla. Se tullaan lisäksi viipymättä julkaisemaan Virallisessa lehdessä.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Alexandre Pelletier-Normand

Toimitusjohtaja

RovioIR@rovio.com

+358 40 730 3442

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Ltd

Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on kahdeksan pelistudiota – yksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. Sega Europe Limited on hankkinut yli 90 prosenttia Rovion liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalta, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Liite