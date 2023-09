Origem Energia e Datagration se Unem para Revolucionar a Utilização de Análise de Dados na Indústria de Petróleo e Gás do Brasil

Houston, Texas, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Origem Energia, uma pioneira fornecedora brasileira de soluções integradas de energia, e a Datagration, uma inovadora desenvolvedora norte-americana de Software-as-a-Service (SaaS) para energia e meio ambiente, têm o prazer de anunciar um revolucionário acordo comercial de três anos focado na implementação de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) no setor de energia.



O coração desta parceria reside no PetroVisor™, uma Plataforma SaaS de ponta desenvolvida pela Datagration. O PetroVisor capacita a Origem Energia a integrar perfeitamente dados complexos de engenharia, operações, financeiros e de outras áreas, permitindo que a empresa execute e automatize processos analíticos intricados. A plataforma utiliza a tecnologia avançada de IA e ML para facilitar a consolidação centralizada, limpeza e integração de dados de diversas fontes.

Segundo Luna Viana, COO da Origem Energia, a colaboração tem sido um sucesso: "Este tem sido um processo colaborativo innovador e produtivo desde o início. Nossos Engenheiros e Cientistas de Dados trabalharam com o time da Datagration para comprovar o valor do PetroVisor. Com o piloto, integramos dados de produção de várias fontes e testes de poços de cinquenta poços. Isso, juntamente com visualizações em painéis, melhorou nosso processo de alocação inversa e fornece previsões impulsionadas pela Análise de Curva de Declínio automatizada."

Com o sucesso do piloto, a Origem Energia e a Datagration estão implementando o PetroVisor em todos os ativos de produção da Origem. As aplicações analíticas impulsionadas por IA e ML do PetroVisor estão prestes a revolucionar a eficiência e a eficácia da gestão operacional da Origem.

Peter Bernard, CEO e Presidente da Datagration, compartilhou sua perspectiva sobre a parceria: "Agora temos usuários do PetroVisor em muitas das regiões produtoras de petróleo e gás do mundo. Mas este é nosso primeiro contrato comercial completo no Brasil. Conforme a implementação avançava, encontramos uma grande afinidade com os valores ousados, empreendedores e inovadores da Origem. São duas grandes empresas trabalhando juntas para empurrar os limites da IA e ML na produção de petróleo e gás."

A história de sucesso fala por si: o PetroVisor já integrou com eficácia dados de produção de várias fontes e testes de poços de cinquenta poços, resultando em estimativas de produção aprimoradas, processos de alocação inversa simplificados e insights preditivos impulsionados pela Análise de Curva de Declínio automatizada. A solução é um Medidor de Fluxo Virtual totalmente automatizado, capacitando os engenheiros da Origem Energia com painéis de produção em tempo real que orientam suas decisões estratégicas e a gestão de ativos.

A parceria em curso demonstra o compromisso da Origem Energia em adotar tecnologias digitais para otimizar processos, aumentar a eficiência de custos e elevar a eficiência de produção. Ao aproveitar a tecnologia de ponta da Datagration, a Origem Energia tem como objetivo substituir processos tradicionais de petróleo e gás por fluxos de trabalho inovadores adaptados às operações de produção brasileiras.

Com o PetroVisor, a Origem Energia elimina incertezas decorrentes de lacunas de dados causadas por sensores perdidos ou testes de poços perdidos. Essa plataforma inaugura uma nova era na gestão de produção, permitindo análises de tendências e medidas proativas para corrigir e prevenir a produção adiada.

A colaboração entre a Origem Energia e a Datagration marca um passo fundamental no setor de energia em relação à capacidade de gerenciar e otimizar processos de produção. Ao utilizar todo o potencial do PetroVisor, incluindo seus algoritmos de Aprendizado de Máquina para integração de dados de testes e sensores e a utilização de dados históricos de produção para estimativas, ambas as empresas estão revolucionando a análise de dados nas operações de petróleo e gás em todo o mundo.

Para mais informações, entre em contato

Relações com a Mídia Datagration: Email: graham.makin@datagration.com.

Website: www.datagration.com

A Datagration torna os dados e a análise em tempo real, impulsionados por ML, colaborativos e acionáveis. Ao conectar e integrar os dados de um cliente, ampliamos o potencial de uma organização. Trabalhamos com nossos clientes para configurar nossas plataformas baseadas em SaaS, PetroVisor™ e EcoVisor, em um sistema universalmente acessível. Isso capacita equipes a alcançar metas de negócios por meio de integração de dados, análise, benchmarking e colaboração de maneira mais rápida e precisa do que nunca.

Relações com a Imprensa Origem Energia: Danthi Comunicações – claudia@danthi.com.br ou cristina@danthi.com.br



Website: www.origemenergia.com | Imprensa



A Origem Energia é uma das principais empresas brasileiras independentes onshore que atuam no segmento de energia e infraestrutura com soluções integradas à base de gás com foco no desenvolvimento e segurança da matriz energética do país. A empresa opera 32 concessões nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Com infraestrutura integrada, conta com uma rede de 480 km de gasodutos, uma UPGN e acesso direto ao sistema nacional de gás por meio da TAG e ao terminal marítimo de Alagoas (TAMAC), além de um Projeto piloto de estocagem subterrânea de gás natural (ESGN) e dois projetos termelétricos licenciados com uma capacidade combinada de 280 MW.

Desde a aquisição do Polo Alagoas (campos terrestres e um em águas rasas), em fevereiro de 2022, a Origem Energia mais que dobrou a produção de gás natural das estações Pilar e Furado, localizadas no hub. Somados, passaram de 396 mil metros cúbicos por dia (em fevereiro) para produzir os atuais 1,5 milhão de metros cúbicos por dia. Por sua vez, possui uma produção total superior a 12 mil barris de óleo equivalente/dia (petróleo e gás). A empresa também gere o Polo Tucano Sul (BA), além de outros campos.

A Origem Energia é controlada pela Prisma Capital, gestora de recursos alternativos com portfólio de R$ 15 bilhões.

