Crossject présente ses résultats financiers et faits marquants du premier semestre 2023

De solides avancées vers la mise sur le marché de médicaments dédiés aux situations d’urgence

Poursuite du renforcement de la structure financière de la société pour accélérer son développement

Signature d’un accord de licence pour ZENEO® Midazolam en Australie et en Nouvelle-Zélande

Nette progression des produits d’exploitation, du résultat net et de la capacité d’autofinancement.

Dijon, France, 26 septembre 2023, 17:35 CET-- Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiés aux situations d’urgence, annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2023 clôturé le 30 juin.

« Crossject a franchi des étapes significatives depuis le début de l’année 2023 en ce qui concerne son portefeuille de médicaments destinés aux thérapies d'urgence, qui continue son avancée sur le chemin de la commercialisation », a commenté Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject. « En début d’année, nous avons continué de renforcer notre position financière en encaissant 8 millions d’euros de l’opération financière non dilutive de 14 millions d'euros. Nous avons également signé un nouvel accord de licence pour la distribution de ZENEO® Midazolam, notre traitement d'urgence innovant dans la prise en charge des crises d’épilepsie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nos sites de production ont également passé avec succès les audits européens et américains, ce qui nous permet de continuer à développer notre capacité de production pour devenir un leader mondial du développement de traitements d'urgence pouvant être administrés de manière sûre par les patients, leurs aidants et les premiers secours même non formés. En particulier, l'issue positive de l'audit préparatoire pour les États-Unis confirme que nous sommes prêts pour la fabrication, dans la perspective d'obtenir une autorisation réglementaire pour notre contrat stratégique avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) portant sur la fourniture de ZENEO® Midazolam. Ces réalisations, combinées à notre solide position de trésorerie, au développement de notre collaboration avec la BARDA et au renforcement de notre conseil de surveillance, sont autant d’éléments favorables à la réalisation de nos objectifs stratégiques à long terme. »

Étapes importantes

Financement non dilutif

Crossject a encaissé début 2023 8 millions d’euros, en sus des 4 millions d’euro perçus fin 2022, de l’opération financière non dilutive combinée de 14 millions d'euros, destinée à accélérer le développement de ses activités. Cette opération regroupe différents prêts accordés par ses banques historiques (Caisse d’Épargne et BNP), la Société Générale et BPI, avec des périodes d’amortissement comprises entre 5 et 10 ans.

Nomination en juin 2023 de Daniel Teper en qualité de membre du Conseil de surveillance

Titulaire d’un doctorat en pharmacie de l’Université Paris Saclay et d’un MBA de l’INSEAD, Daniel Teper est un leader de l’industrie pharmaceutique et un entrepreneur basé aux États-Unis. Il dispose d’une solide expérience dans les domaines du marketing, des marchés financiers, de la stratégie et du développement.

Projet hErOiSme²

Le ministère français des Armées a sélectionné le projet proposé par un consortium de recherche en vue de développer une nouvelle molécule pour le traitement du choc hémorragique, injectée via l’auto-injecteur ZENEO®. De nombreuses vies, civiles et militaires, pourraient être sauvées grâce à une stabilisation rapide de l’état des personnes en choc hémorragique. Crossject et IDD, son partenaire de longue date en matière réglementaire, ont officiellement rejoint ce programme de recherche de trois ans dont le budget total s’élève à 800 000 €.

Évènements postérieurs à la clôture de la période

Nouvel accord de licence pour ZENEO® Midazolam dans le traitement des crises d’épilepsie

Crossject a signé un accord commercial avec AFT Pharmaceuticals pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, portant sur ZENEO® Midazolam, son traitement d'urgence innovant dans la prise en charge des crises d’épilepsie. AFT Pharmaceuticals est un partenaire idéal en raison de sa forte présence dans la région et de sa solide expérience en matière de lancements commerciaux réussis.

Audits européens et américains conclus avec succès

Les sites de production de Crossject de Dijon et Gray ont passé avec succès un audit annuel de certification ISO, ont élargi leur champ de certification par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et ont reçu une conclusion positive à la suite de l’audit conduit par la BARDA, qui fait partie du Bureau du Secrétaire adjoint à la préparation et à l’intervention au sein du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, sur la conformité de la fabrication de ZENEO® Midazolam pour le marché américain.

En 2022, Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars avec la BARDA américaine, portant sur la fourniture de ZEPIZURE® dans le traitement des crises d’épilepsie causées par des agents neurotoxiques, sur autorisation de la FDA. La BARDA finance également le développement réglementaire avancé jusqu’à l’obtention de l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) et de l’Autorisation de Mise sur le Marché de la FDA, et a la possibilité d’acheter des unités supplémentaires, pour une valeur contractuelle totale de 155 millions de dollars, si toutes les options sont exercées.

Nette amélioration de la notation ESG Gaïa

Le nouveau score de Crossject de 73/100 est en nette augmentation par rapport à la note obtenue l’année dernière (60) et en 2021 (46). Ce classement Gaïa, dont les données ont été compilées par EthiFinance ESG Ratings, démontre une progression de Crossject dans les quatre domaines concernés : la gouvernance, le social, l’environnement et les parties prenantes externes. Cette performance s’est avérée particulièrement significative dans les domaines de l’environnement et de la performance des parties prenantes externes.

Informations financières au 30 juin 2023

En milliers d’euros Au premier semestre 2023 Au premier semestre 2022 Revenu d’exploitation 7 926 3 374 Charges d’exploitation 14 461 10 333 Achats de matières premières et autres approvisionnements 576 248 Autres achats et charges externes 4 456 3 566 Charges de personnel 4 098 3 628 Impôts, taxes et redevances 120 75 Amortissements et provisions 4 952 2 698 Autres charges 258 0 Bénéfice/(perte) d'exploitation (6 535) (6 959) Produits/(charges) financiers (263) 44 Produits/(charges) exceptionnels 585 (109) Impôt des sociétés 1 651 1 150 Bénéfice net/ (perte) (4 562) (5 874)

Les états financiers pour la période de six mois close au 30 juin 2023 ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance dans sa séance du 25 septembre 2023.

Le renforcement de la structure financière de Crossject et la gestion rigoureuse des dépenses conduisent à une position de trésorerie de 5 391 000 euros au 30 juin 2023.

La variation du BFR de Crossject s’élève à 2 255 000 euros. Cela comprend une augmentation des stocks de 375 000 euros, une diminution des dettes envers les fournisseurs de 121 000 euros, une augmentation des créances clients de 363 000 euros et des créances fiscales s'élevant à 1 423 000 euros, dont 1 200 000 euros peuvent être considérés comme de la trésorerie car ils représentent principalement un décalage dans le remboursement de la TVA.

L'augmentation des stocks est le signe d'un renforcement de nos activités de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, la catégorie « clients » fait référence à une augmentation de notre facturation dans le cadre du contrat avec BARDA.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). ZEPIZURE® est conçu à partir de l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO® qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

