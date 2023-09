Information réglementée, Leuven, 26 septembre 2023 (17.40 CEST)

Convocation de l’Assemblée Générale et de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et publication du rapport financier annuel



KBC Ancora invite ses actionnaires à l'Assemblée Générale et à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de vendredi 27 octobre 2023. Toutes informations pertinentes, dont l’avis de convocation à l’Assemblée avec l’ordre du jour et le rapport financier annuel 2022/2023, sont disponibles via le site web: www.kbcancora.be; sous le menu ‘Gouvernance/Assemblée Générale’.

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité de l’actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier:

27 octobre 2023 Assemblée Générale et Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires

26 janvier 2024 Rapport financier semestriel (premier semestre) exercice 2023/2024

30 août 2024 Communiqué annuel exercice 2023/2024

