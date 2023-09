Quadient et Coface s'associent pour proposer une solution avancée de gestion du risque client en France et à l’international

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et Coface, assureur crédit de renommée internationale avec plus de 75 ans d'expérience, annoncent leur partenariat stratégique visant à offrir une solution avancée de gestion du risque client. Ce nouveau partenariat démarrera en France avant d'être rapidement étendu aux marchés anglais et américain.



Proposées comme un module additionnel pour l’automatisation de la gestion des comptes client (AR) au sein de la plateforme cloud de Quadient, les données et informations enrichies fournies par Coface permettront aux entreprises d'établir des analyses financières plus précises de leurs clients, prospects et fournisseurs. Ces informations granulaires prennent en compte l’évolution des conditions de marché, les informations financières d'une entreprise, l'analyse des risques sectoriels et les données exclusives de Coface. Les données fournies, très granulaires, s’avèrent précieuses pour une évaluation du risque de crédit en temps réel, en complément des informations issues de la relation directe entre chaque entreprise et ses clients.

« Ce partenariat avec Coface s'aligne parfaitement avec notre stratégie visant à fournir des solutions de pointe en matière de gestion de l'expérience client et d’automatisation des processus financiers », a déclaré Stéphanie Auchabie, Directrice des Opérations Quadient France-Benelux. « En nous associant à un expert reconnu tel que Coface, nous offrons à nos clients plus de moyens pour prendre des décisions plus éclairées et gérer leur risque client de manière plus efficace ».

Les services d’information de Coface s'appuient sur l'expertise accumulée par Coface depuis 75 ans dans l'évaluation du risque crédit en tant qu'assureur-crédit. Grâce à un vaste réseau de partenaires et 700 experts, l’entreprise enrichit en permanence sa base de données pour fournir des informations à jour et une évaluation du risque financier toujours plus précise. Avec un risque porté de 650 milliards d'euros à l’échelle mondiale, Coface occupe une position de leader et jouit d'une crédibilité inégalée dans le domaine de la gestion des risques. L’entreprise accompagne les équipes financières dans leurs opérations quotidiennes, que ce soit pour le suivi des relations commerciales existantes, la mise en place de nouveaux partenariats, ou le contrôle des fournisseurs.

Pour Quadient, ce partenariat vient améliorer la précision de l’analyse crédit et la performance des entreprises de toutes tailles, déjà familiarisées avec sa solution de gestion des comptes clients alimentée par l'IA, Quadient AR. Grâce aux données Coface, la fonction de scoring déjà présente dans Quadient AR facilitera également la construction de scénarios et de workflows plus efficaces. Pour Coface, ce partenariat stratégique permet d'atteindre un plus grand nombre d'entreprises afin qu'elles puissent bénéficier de toute l'étendue de son offre de services d’information.

Nesrin GONIN, Directrice Générale Business Information Europe Occidentale chez Coface, a également commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec Quadient pour offrir une solution de gestion du risque clients et fournisseurs plus complète et intégrée. Grâce à notre expertise combinée, nous sommes convaincus que nous pouvons aider les entreprises à améliorer leur processus de prise de décision et à renforcer leur stabilité financière de façon durable ».

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

À propos de Coface

Avec plus de 75 ans d’expérience et un vaste réseau international, Coface est un leader de l’assurance-crédit et de la gestion des risques, et un fournisseur reconnu de solutions d’affacturage, de recouvrement, d’assurance Single Risk, de caution et d’information d’entreprises. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface conseille ces entreprises pour qu’elles prennent des décisions commerciales éclairées. Les solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en leur fournissant des informations fiables sur leurs partenaires et en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2022 Coface comptait ~4 720 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,81 milliard d’euros.

