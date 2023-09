LUMIBIRD : RESULTATS SEMESTRIELS 2023

Lannion, le 26/09/2023 – 17h45

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

Maintien d’une marge brute à un niveau élevé (> 60%)

EBE ( 1) de 1 3 , 8 M€ en hausse de 2 3 % vs S1 2022

Amortissement progressif des impacts inflationnistes

Objectifs 2023 confirmés

Le groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, publie au premier semestre 2023 un résultat opérationnel courant en nette hausse, sous l’effet d’une croissance solide et d’un moindre impact des tensions inflationnistes. La forte saisonnalité observée ces dernières années devrait se répéter en 2023, avec un chiffre d’affaires et des résultats attendus en nette progression au second semestre par rapport au premier.

Extrait des états financiers consolidés semestriels condensés arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 26 septembre 2023

au 30 juin (en M€)



S1 2023



S1 2022



Variation Publiée Valeur % Chiffre d’affaires 97,2 84,0 +13,2 +16% Excédent Brut d’Exploitation(1) 13,8 11,2 2,6 +23% % CA 14,2% 13,3% Résultat opérationnel courant 6,0 3,9 2,1 +55% % CA 6,2% 4,6% Résultat opérationnel 2,7 2,5 0,2 +9% Résultat avant impôts (0,1) 2,1 (2,2) 104% Résultat net 0,5 1,2 (0,6) -60%

(1) L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

Croissance soutenue maintenue au 1er semestre 2023

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD s’est établi à 97,2 M€ au 30 juin 2023, en hausse de 16% (17% à périmètre et taux de change constant). Ces chiffres confirment la tendance d’une croissance à deux chiffres pour les deux divisions : +19% pour la division Photonique et +13% pour la division Médical.

Au premier semestre, la division Photonique a progressé de +19% (+21% à taux de change constant). Par rapport au premier semestre 2022, le segment Défense/Spatial a progressé de +63%. Cette bonne performance est due en partie à l'activité télémètre laser développée en Suède depuis mai 2022 qui a contribué à hauteur de 6,5 M€ de chiffre d'affaires (contre 0,4 M€ à fin juin 2022) sur un total de 16,7 M€ pour ce segment de marché. Le segment Défense/Spatial progresse également grâce aux livraisons de produits destinés à plusieurs déploiements de constellations de satellites. Le segment Lidar a cru de +29% sur le premier semestre, porté par l'augmentation des capacités de production sur Lannion et par le maintien d'une forte demande du marché. Enfin, les activités Industrielles et Scientifiques se replacent dans leur trajectoire de croissance avec une progression de 2% au 2ème trimestre, le début d’année ayant été impacté par le déménagement sur le nouveau site de Villejust.





La division Médical progresse de +13 % à 51,3 M€ (+14% à taux de change constant). Les ventes de la division se répartissent entre le diagnostic (24%) et le traitement (76%). Cette croissance a été soutenue par les lancements de nouveaux produits dans plusieurs segments de marché (sécheresse oculaire, gamme laser NEO pour le glaucome et la cataracte) et de multiples enregistrements de nouveaux produits (Chine (SFDA), USA (FDA), Inde...).





Contribution des deux divisions

Synthèse des résultats par division

En M€



Photonique Médical 2022-S1 2023-S1 Var (%) 2022 –S1 2023-S1 Var (%) Chiffre d’affaires 38,7 45,9 +18,8% 45,4 51,3 +12,9% Marge brute 24,7 29,9 +21,0% 27,7 30,9 +11,5% % 64.0% 65.2% 61,1% 60,3% EBE 3,7 5,9 +58,1% 7,5 7,9 +6,2% % 9,7% 12,9% 16,4% 15,4% ROC (0,8) 0,7 +186,2% 4,7 5,2 +11,3% % (2,2)% 1,6% 10,4% 10,2%

Le taux de marge brute du Groupe est en légère progression à 62,6% contre 62,4% au S1 2022. Le taux de la division Photonique a augmenté de 64,0 % à 65,2 % sous l’effet d’un mix produits favorable. Pour la division médicale, le taux a légèrement diminué, passant de 61,1 % à 60,3 %, principalement en raison d'un mix produits moins favorable, du taux de change et d’un impact limité des hausses de prix dû à l’absorption du carnet de commande 2022 sur les premiers mois de 2023. Ce dernier effet induit une répercussion partielle des hausses de coûts d’achat sur les prix pour les deux divisions.

Au cours du premier semestre 2023, LUMIBIRD a enregistré 13,8 M€ d'EBITDA, soit 14,2 % du chiffre d'affaires contre 13,3 % un an plus tôt sous l’effet combiné de la croissance du chiffre d’affaires et de moindres surcoûts liées aux tensions inflationnistes. Les achats aux brokers, par exemple, n’ont pas été reconduits en 2023 et le coût des commandes passées en 2022 était limité à 750 k€ ce semestre.

Cette hausse de la rentabilité globale est particulièrement marquée dans la division Photonique (marge d’EBE à 12,9% vs 9,7% au S1 2022) grâce à la stabilisation de la base de coûts sur l’ensemble de l’année. La rentabilité de la division Médical est quant à elle en légère baisse (15,4% vs 16,4% au S1 2021) en raison d'investissements dans l'enregistrement de nouveaux produits et le lancement de produits qui permettront d'élargir les marchés géographiques dans les mois à venir.

Le résultat opérationnel courant du semestre s’établit ainsi à 6,0 M€, contre 3,9 M€ au 1er semestre 2022 en raison de la croissance de l’activité et d’une base de coûts maitrisée.

Après un résultat financier de -2,8 M€ (vs -0,4 M€ au S1 2022 du fait essentiellement d’effets de change défavorables sur des dettes financières intragroupe sans effet cash pour le Groupe) et des impôts à +0,6 M€ (vs -0,9 M€ au S1 2022), le résultat net ressort à 0,5 M€ contre 1,2 M€ au 1er semestre 2022.

Flux de trésorerie : poursuite des investissements stratégiques et normalisation du BFR

En M€ 30/06/2022 30/06/2023 Flux de trésorerie générés par l’activité (10,2) 6,4 Dont MBA avant impôts et frais financiers 11,0 10,5 Dont variation du BFR (20,1) (2,9) Dont impôts décaissés (1,0) (1,2) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (18,2) (15,1) Dont Investissements industriels (10,6) (14,0) Dont croissance externe (Titres et actifs) (7,2) (1,1) Dont autres actifs financiers (0,4) - Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (0,7) (3,2) Dont augmentation de capital - - Dont nouveaux financements nets 1,3 0,7 Dont service de la dette (1,3) (1,6) Dont autres variations (0,7) (2,4) VARIATION DE TRESORERIE1 (29,1) (11,9)

Le besoin en fonds de roulement est stabilisé malgré la forte croissance de l'activité, dans un contexte d’apaisement des tensions sur les composants. Les flux d’investissement comprennent les frais de développement capitalisés pour 6,1 M€ (4,3 M€ à fin juin 2022) et les investissements dans l’outil industriel pour 7,9 M€ (6,5 m€ à fin juin 2022) dont 6 M€ ont été investis dans l’expansion des sites de Lannion, Ljubljana et Villejust.

Situation bilantielle

Extrait du bilan consolidé

(en M€) 31.12.2022 30.06.2023 Goodwill 69,9 68,7 Actifs non courants (hors Goodwill) 115,0 122,9 Actifs courants (hors trésorerie) 125,4 132,9 Trésorerie et équivalent de trésorerie 61,7 49,6 TOTAL ACTIF 372,0 374,2 Fonds propres (y.c. intérêts minoritaires) 193,4 188,6 Passifs financiers non courants 2 48,6 103,7 Autres passifs non courants 10,1 8,6 Passifs financiers courants 2 65,6 13,3 Passifs courants 54,3 60,1 TOTAL PASSIF 372,0 374,2

La dette financière nette s’élève au 30 juin à 67,4 M€, à comparer à 52,5 M€ par rapport au 31 décembre 2022. Elle est composée de 117,0 M€ de dette financière brute et 49,6 M€ de trésorerie active.

Malgré cette augmentation temporaire de la dette nette, LUMIBIRD conserve une situation financière solide avec un gearing de 36,3%, qui permet au Groupe de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer ses ambitions de croissance externe.

Perspectives

La stratégie de Lumibird à long terme consiste à croître de façon organique et réaliser des opérations de croissance externe.

Avec une saisonnalité favorisant l’activité en fin d’année, le Groupe anticipe pour le second semestre un plan de charge soutenu par un fort carnet de commandes et une demande importante.

Dans ce contexte, le Groupe maintient ses objectifs3 pour l’année 2023 à savoir : sur le périmètre au 31 décembre 2022, une croissance organique supérieure à 8% par an et une marge d’EBITDA (excluant Convergent Photonics) supérieure à 20%, intégrant une forte saisonnalité entre le premier et le second semestre.

Le Groupe continue d’explorer les opportunités de croissance externe, mais ne prévoit pas de finaliser une nouvelle acquisition au cours des quatre derniers mois de l'année.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T3 2023, le 24/10/2023, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 050 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

1 La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l’actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan.

2 La dette d'acquisition (49,9 millions d'euros) a été reclassée en tant que dette courante au 31/12/2022 conformément à l'IAS1. A ce jour, les dettes financières sont reclassées en dettes à plus d'un an.

3 Conformément à la réglementation relative aux prospectus et aux informations pro forma, la société a décidé de communiquer ses objectifs de chiffre d'affaires sur une base organique et ses objectifs d'Ebitda à périmètre constant.

