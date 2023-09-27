Anaqua 借助全新领导层、客户、解决方案及新区域总部在日本乘胜追击

波士顿, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先创新及知识产权 (IP) 管理技术提供商 Anaqua 今天宣布，调整其日本分公司的执行领导团队，以继续公司在该国的强劲增长轨迹。Futoshi Saito 将于 2023 年 10 月 10 日加入 Anaqua 日本分公司担任总裁兼总经理，负责在日本推动 Anaqua 的持续业务发展，并提供更好的客户解决方案。

Saito 先生此前在 LexisNexis 担任日本和韩国地区董事总经理一职；在加入 LexisNexis 前曾在 Thomson Reuters（现已并入Clarivate）担任日本地区 IP 及科学业务主管。Saito 先生拥有日本独协大学国际研究学士学位，并曾在纽约州立大学奥尔巴尼分校历史学研究生院学习。

Anaqua 同时宣布启用其位于东京火炬塔常盘桥大楼的新区域总部。该新区域总部为 Anaqua 提供了更多的办公空间以支持该公司的加速发展，进一步壮大了公司团队，也实现了年初至今新销售额 50% 的增长。此举延续了 Anaqua 日本分公司投资于人、基础设施和解决方案以便为客户提供日本地区最全面有效的 IP 管理软件及解决方案的使命。Anaqua 近期在日本的其他投资还包括在 Microsoft Azure 上开设第二个客户数据中心，为不断增长的养老金和续期业务雇佣更多团队成员，以及为制药市场和商标领域的专业人士在 AQX IP 管理平台上开发针对日本的增强功能。

Saito 先生表示，“我十分高兴能够加入 Anaqua，在我多年的 IP 和法律科技行业从业生涯中，我一直十分欣赏这家公司。我很荣幸能够领导 Anaqua 日本分公司下一个阶段的增长，帮助我们的客户更好地保护其 IP 组合并实现其价值最大化。”

Anaqua 首席执行官 Bob Romeo 表示：“我们很高兴能任命 Saito 先生领导 Anaqua 在日本的业务。他在 IP 和技术领域的丰富经验能令其迅速融入我们的业务和更广阔的市场，与我们现有的和潜在的客户们建立起重要关系，并为我们的团队和业务的进一步发展提供强力的领导。我对我们在日本地区的业务感到非常自豪，并对我们在这一地区未来的发展充满期待。”

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家主要面向大型企业和律师事务所的综合知识产权 (IP) 管理技术解决方案和服务的优质供应商。其 IP 管理软解解决方案 AQX 和 PATTSY WAVE 均提供具有大数据分析和技术支持服务的最佳实践工作流程，以创建一个智能环境，旨在为 IP 战略提供信息，支持 IP 决策，并简化 IP 运营，为每个细分领域客户的需求提供量身定制的解决方案。如今，近一半的美国前 100 名专利申请者和全球品牌，以及全球各地越来越多的律师事务所使用 Anaqua 的解决方案。超过一百万名 IP 管理人员、律师、律师助理、管理者和创新者使用 Anaqua 平台满足其 IP 管理需求。Anaqua 的全球业务总部位于波士顿，同时在美国、欧洲和亚太地区设有办事处。如需了解更多信息，请访问 anaqua.com 或在 LinkedIn上关注我们的动态。