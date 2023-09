XBiotech meldet Abschluss der Rekrutierung von Teilnehmern in klinischer Phase-I-Studie zu Hutrukin, einem neuartigen Therapiekandidaten bei Schlaganfällen, bekannt

AUSTIN, Texas, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gibt bekannt, dass Hutrukin von XBiotech als bahnbrechende Therapie zur Verringerung von Hirnschäden nach einem Schlaganfall entwickelt wird. Der letzte Teilnehmer einer randomisierten, offenen, placebokontrollierten klinischen Phase-I-Dosiseskalationsstudie wurde rekrutiert. XBiotech hat Hutrukin entdeckt, stellt es her und führt diese klinische Studie durch.



Das primäre Ziel der Phase-I-Studie ist die Untersuchung der Sicherheit und Pharmakokinetik von Hutrukin bei gesunden Freiwilligen. Die sequenzielle Dosiseskalation wurde anhand von drei Probandenkohorten durchgeführt, die jeweils eine einzige intravenöse Infusion von Placebo oder Hutrukin erhielten, mit acht Probanden in jeder Kohorte.

Hutrukin ist ein Arzneimittelkandidat, der entwickelt wird, um Hirnschäden nach einem ischämischen Schlaganfall zu verringern. Weltweit erleidet einer von vier Menschen über 25 Jahren einen Schlaganfall – die häufigste Ursache für Behinderungen und die zweithäufigste Todesursache in der Welt. Ein ischämischer Schlaganfall entsteht, wenn ein Blutgerinnsel ein Blutgefäß verstopft, das das Gehirn mit Blut versorgt. Die Blockierung des Blutflusses zum Gehirn führt zu Hirnverletzungen, zum Verlust der Hirnfunktion, oder zum Tod.

Die Notfallbehandlung von Schlaganfällen umfasst „gerinnselauflösende“ Medikamente oder mechanische Katheter zur Wiedereröffnung von Arterien, die beide mit einem Phänomen verbunden sind, das als Reperfusionsschäden bekannt ist. Unter Reperfusionsschäden versteht man die Schädigung von zuvor gesundem Hirngewebe, nachdem ein Gerinnsel aus der Arterie entfernt und die Blutversorgung des gesunden, aber hypoxischen Hirngewebes wiederhergestellt wurde. Man nimmt an, dass diese sekundären Schäden das Ergebnis einer Entzündungsreaktion sind, die durch die Rückkehr von Blutzellen in den Bereich des Gehirns entsteht, dem zuvor Blut und Sauerstoff entzogen wurden (das hypoxische Hirngewebe).

Unmittelbar vor arterieneröffnenden Eingriffen verabreicht, kann Hutrukin die mit der Reperfusion verbundenen entzündlichen Verletzungen verringern. Derzeit gibt es keine Medikamente oder Behandlungen, die Reperfusionsschäden verringern oder verhindern. Hutrukin stellt möglicherweise einen einzigartigen und wichtigen Fortschritt für Schlaganfallopfer dar.

Über True Human™ Therapeutische Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Personen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Indem sie die natürliche Immunität des Körpers zur Heilung von Krankheiten nutzen, haben True Human™-Antikörper das Potenzial, die Medizin zu revolutionieren.

Über XBiotech

XBiotech leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung bahnbrechender Therapien, die von der natürlichen menschlichen Immunität abgeleitet sind. XBiotech entdeckte gentechnische Werkzeuge, die die Identifizierung seltener Antikörper in menschlichem Spenderblut ermöglichten, und hat eine Pipeline von Antikörpertherapien aufgebaut, darunter einen Therapiekandidaten, der die Behandlung von Arthritis revolutionieren könnte. XBiotech hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und ist führend bei Innovationen in der Technologie zur Herstellung von Bioprodukten. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com .

