ONWARD® kondigt aan dat ARC-IM™ stimulator met Brein-Computer Interface (BCI) voor het eerst bij mensen wordt geïmplanteerd om de functie van armen, handen en vingers na ruggenmergletsel te herstellen

Eindhoven, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat innovatieve ruggenmergstimulatietherapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI), kondigt vandaag de succesvolle eerste implantatie bij mensen aan van zijn ARC-IM Stimulator* om de functie van de bovenste ledematen na SCI te herstellen. De patiënt ook een draadloze brein-computer interface (BCI), ontworpen om gedachtegestuurde bewegingen te initiëren wanneer deze gekoppeld wordt aan ARC-IM.

ONWARD ARC-IM levert gerichte, geprogrammeerde ARC-IM Therapy aan het ruggenmerg om beweging en andere functies te herstellen na een dwarslaesie. ARC-IM Therapy is in meerdere klinische haalbaarheidsstudies toegepast om de mobiliteit te herstellen en de bloeddruk te stabiliseren na SCI. Voor het eerst wordt ARC-IM Therapy nu ook gebruikt om de beweging en functie van de bovenste ledematen te herstellen.

Vorige maand werden twee procedures uitgevoerd door neurochirurg Jocelyne Bloch, MD, in het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) in Lausanne, Zwitserland. De ARC-IM implantatieprocedure vond plaats op 14 augustus 2023 en negen dagen later werd de BCI WIMAGINE® van CEA-Clinatec geïmplanteerd.

De BCI werkt samen met ARC-IM en is ontworpen om de intentie van een verlamde persoon om zijn bovenste ledematen te bewegen vast te leggen en gebruikt artificiële intelligentie om die gedachten te decoderen. ARC-IM zet de gedecodeerde informatie vervolgens om in ARC-IM Therapy - precieze stimulatie van het ruggenmerg - wat resulteert in gedachtegestuurde beweging.

"De implantatieprocedures met de ONWARD ARC-IM en Clinatec BCI verliepen soepel," zei Dr. Jocelyne Bloch. "We werken nu samen met de patiënt om deze geavanceerde innovatie te gebruiken om de beweging van zijn armen, handen en vingers te herstellen. We kijken ernaar uit om op het gepaste moment meer informatie te delen."

Deze nieuwste doorbraak maakt deel uit van een lopend klinisch onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van door gedachten geïnitieerde ruggenmergstimulatie na SCI. Het bouwt voort op de aankondiging van ONWARD in mei 2023 dat het combineren van de ARC Therapy met een BCI-implantaat ertoe leidde dat iemand meer controle kreeg over de bewegingen van zijn verlamde benen. Het onderzoek wordt ondersteund door een subsidie van de European Innovation Council (Reverse Paralysis project) en wordt gecoördineerd door de mededirecteuren van .NeuroRestore - Professor Grégoire Courtine en Dr. Jocelyne Bloch - en Guillaume Charvet, hoofd van het Medical Device Development Lab bij CEA-Clinatec.

"Dit is opnieuw een indrukwekkend staaltje onderzoek van onze partners bij .NeuroRestore. We zijn enthousiast over de manier waarop ARC-IM therapie de functie van de bovenste ledematen na SCI kan herstellen en we zijn benieuwd hoe de toevoeging van een BCI onze therapie kan verbeteren", aldus Dave Marver, CEO van ONWARD. "Felicitaties aan de teams van EPFL, CHUV en CEA-Clinatec voor deze doorbraak. We zijn bevoorrecht dat onze technologie deel uitmaakt van dit onderzoek."

Het bedrijf verwacht in de komende maanden meer informatie te kunnen geven over dit baanbrekende onderzoek, samen met een collegiaal getoetste publicatie waarin de procedure en resultaten worden beschreven.





*Alle ONWARD apparaten en therapieën, inclusief maar niet beperkt tot ARC-IM™, ARC-EX™ en ARC Therapy™, alleen of in combinatie met een BCI, zijn in onderzoek en niet beschikbaar voor commercieel gebruik.

Over ONWARD Medical

ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat therapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI) en bewegingsbeperkingen. Voortbouwend op meer dan tien jaar wetenschap en preklinisch onderzoek in toonaangevende neurowetenschappelijke laboratoria, heeft het bedrijf negen 'Breakthrough Device Designations' ontvangen van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor zijn ARC Therapy™-platform.

ONWARD® ARC Therapy, die kan worden toegediend door externe ARC-EX™ of implanteerbare ARC-IM™ systemen, is ontworpen voor gerichte, geprogrammeerde ruggenmergstimulatie. In 2023 werden positieve resultaten gepresenteerd van de centrale studie van het bedrijf, Up-LIFT genaamd, waarin het vermogen van transcutane ARC Therapy om de kracht en functie van de bovenste ledematen te verbeteren, werd geëvalueerd. Het bedrijf bereidt nu goedkeuringsaanvragen voor ARC-EX voor de VS en Europa voor. Tegelijkertijd voert het bedrijf studies uit met zijn implanteerbare ARC-IM platform, dat positieve tussentijdse klinische resultaten liet zien voor verbeterde bloeddrukregulatie na SCI. Andere lopende onderzoeken omvatten het gecombineerde gebruik van ARC-IM met een brein-computer interface (BCI).

Het hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven, Nederland, ONWARD heeft een Science and Engineering Center in Lausanne, Zwitserland en een Amerikaans kantoor in Boston, Massachusetts. Het Bedrijf heeft ook een academische samenwerking met .NeuroRestore, een samenwerkingsverband tussen het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (EPFL) en het Universitaire Ziekenhuis van Lausanne (CHUV).

Disclaimer

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van het bedrijf of, indien van toepassing, de directeuren van het bedrijf over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte uitspraken bevatten door hun aard verschillende risico's, onzekerheden en aannames die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte uitspraken. Deze risico's, onzekerheden en aannames kunnen de uitkomst en financiële effecten van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden. Een groot aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, concurrentie en technologie, kunnen ertoe leiden dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van verwachte ontwikkelingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden moeten niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Dientengevolge wijst het bedrijf uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om enige update of herziening van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht uit te brengen als gevolg van enige verandering in verwachtingen of enige verandering in gebeurtenissen, voorwaarden, aannames of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochterondernemingen of bestuurders of werknemers van een dergelijke persoon garanderen dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaardt een van hen enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U dient geen overmatig vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Alle ONWARD apparaten en therapieën waarnaar hier wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot ARC-IM, ARC-EX en ARC Therapy, zijn in onderzoek en niet beschikbaar voor commercieel gebruik.