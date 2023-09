Voltalia SA : Résultats semestriels 2023

RESULTATS SEMESTRIELS 2023

EBITDA semestriel porté par l’augmentation de la capacité installée

Objectif d’EBITDA annuel normatif à environ 275 millions d’euros,

soit un doublement par rapport à 2022

Franchissement du seuil des 4 gigawatts du portefeuille de centrales sécurisées

Résultats semestriels 2023

Chiffre d’affaires : stable, avec une part plus grande des Ventes d’énergie en augmentation de +44%

EBITDA : +18%, soutenu par la forte croissance du parc installé

Perte nette de 19,4 millions d’euros reflétant la saisonnalité de la production électrique et des services





Croissance du portefeuille de centrales depuis juin 2022

Capacité en exploitation : +39%, à 1,7 gigawatts

Capacité en construction : +5%, à 1,0 gigawatt

Capacité remportée : x2,1, à 1,4 gigawatts

Soit, au total, un portefeuille sécurisé en hausse de +45%, à 4,0 gigawatts

Projets en développement : +18%, à 16,1 gigawatts (y compris les 1,4 gigawatts remportés)





Ambitions 2023

Atteinte dès fin 2022 de l’objectif 2023 de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction

Objectif d’EBITDA normatif1 d’environ 275 millions d’euros

Réaffirmation des ambitions 2027

Capacité en exploitation et en construction : supérieure à 5 gigawatts

Capacité exploitée pour compte de tiers : supérieure à 8 gigawatts

EBITDA normatif 2 : environ 475 millions d’euros

: environ 475 millions d’euros CO2-équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2023.

Les procédures d’examens limités sont en cours de finalisation par nos commissaires aux comptes. Les comptes semestriels ont été examinés par le Comité d’audit de Voltalia et arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est réuni le 26 septembre 2023.

« Les mises en service des centrales détenues par Voltalia se succèdent depuis le début 2023 comme en 2022. La production électrique a donc bondi de 41% au premier semestre. L’effet de base des mises en service du premier semestre et celles à venir vont permettre la poursuite de cette tendance. Cependant, le rythme de montée en puissance est temporairement ralenti au Brésil où, après une coupure d’électricité généralisée qui a affecté pendant quelques heures la quasi-totalité du réseau, les raccordements des nouvelles centrales sont retardés. C’est le cas des centrales de Canudos et SSM3-6, qui sont désormais entièrement construites. En parallèle, après s’être largement concentrées sur les projets internes au premier semestre, les équipes génèrent désormais une forte activité vers les clients tiers, notamment pour le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements. Dans ce contexte, notre objectif d’EBITDA normatif est maintenant d’environ 275 millions d’euros, ce qui représentera un doublement par rapport à l’an dernier. Je remercie les équipes pour leur engagement qui permet de franchir une étape majeure de la croissance de Voltalia en 2023, pour les Ventes d’énergies comme pour les Services », déclare Sébastien Clerc, Directeur général.

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Var.

à taux courants Var.

à taux constants3 Chiffre d’affaires 198,9 198,1 stable stable EBITDA 56,0 47,2 +18% +17% Résultat net part du Groupe -19,4 -4,6 x4,2 x4,3

Le chiffre d’affaires s’établit à 198,9 millions d’euros, en très légère croissance par rapport au premier semestre 2022.

L’EBITDA s’établit à 56,0 millions d’euros, en hausse de +18 % par rapport au premier semestre 2022 (+17 % à taux de change constants).

La perte nette saisonnière (part du Groupe) ressort à -19,4 millions d’euros, reflétant le caractère saisonnier de la production électrique du parc de Voltalia, la surpondération des ventes de Services au second semestre 2023 par rapport au premier semestre et des éléments non récurrents.

REVUE DES ACTIVITÉS

Ventes d’énergie : croissance de l’EBITDA portée par une augmentation de la production rendue possible par l’augmentation de la capacité installée

Chiffres clés financiers En millions d’euros

Avant éliminations des services fournis en interne S1 2023 S1 2022 Var.

à taux courants Var.

à taux constants Chiffre d’affaires 138,3 96,0 +44% +43% EBITDA 75,6 53,8 +41% +40% Marge d’EBITDA 55% 56% -1pt -1pt

Indicateurs opérationnels

S1 2023 S1 2022 Var. Production (en GWh) 1 842 1 308 +41% Puissance installée (en MW) 1 699 1 226 +39% Puissance installée et en construction (en MW) 2 661 2 143 +24% Facteur de charge éolien au Brésil 36% 30% +6pts Facteur de charge solaire au Brésil 27% - - Facteur de charge éolien en France 27% 22% +5pts Facteur de charge solaire en France 17% 19% -2pts Facteur de charge solaire en Egypte 25% 25% stable Facteur de charge solaire en Jordanie 26% 27% -1pt

Production et chiffre d’affaires en forte hausse





La puissance des centrales en exploitation est de 1 699 MW à fin juin 2023, en hausse de +39 % par rapport à fin juin 2022, représentant 473 MW mis en service en douze mois qui, conjugués à l’amélioration des ressources éoliennes au Brésil et en France, se traduit par une forte hausse de la production (+41 %), à 1,8 TWh contre 1,3 TWh au premier semestre 2022.

Le chiffre d’affaires des Ventes d’énergie progresse ainsi de +44 % (+43 % à taux de change constants) à 138,3 millions d’euros, contre 96,0 millions d’euros au premier semestre 2022.

Forte progression de l’EBITDA





La hausse du chiffre d’affaires se retrouve dans l’EBITDA des Ventes d’énergie qui s’améliore de +41 % (+40 % à taux de change constants) à 75,6 millions d'euros.

Détails par pays :

Au Brésil, l’EBITDA est en très forte croissance en raison de meilleures conditions de vent qu’un an plus tôt, de la pleine production de SSM1-2 (320 MW) et des toutes premières capacités en production d’Helexia dans le pays, une étape clé dans le marché très dynamique de la génération distribuée ;

En France, l’EBITDA bénéficie de meilleures conditions de vent et de la production des centrales mises en service en 2022 et 2023 : Sud Vannier (24 MW, éolien), Sable Blanc (5 MW solaires et 10,6 MWh de batteries) et Helexia (3 MW, solaire) ;

L’EBITDA des autres pays est en forte hausse, bénéficiant de mises en services au Royaume-Uni (South Farm, 50 MW, solaire), au Portugal (Garrido, 51 MW, solaire) et en Espagne grâce à Helexia (20 MW, solaire). En Belgique, Grèce, Égypte et Jordanie, l’EBITDA est stable malgré une production légèrement plus basse qu’au premier semestre 2022.





Services : croissance de l’EBITDA liée à la forte activité interne

En millions d’euros

Avant éliminations des services fournis en interne S1 2023 S1 2022 Var.

à taux courants Var.

à taux constants Chiffre d’affaires 271,2 149,7 +81% +82% dont chiffre d’affaires interne 210,5 47,4 x4,4 x4,5 dont chiffre d’affaires externe 60,7 102,3 -41% -41% EBITDA 16,6 6,9 x2,4 x2,4 Marge d’EBITDA 6,1% 5,0% +2pts +1pt

Le chiffre d’affaires issu des Services (internes et externes) s’établit à 271,2 millions d'euros, en hausse de +81 % (+82 % à taux de change constants). Afin de réaliser la croissance du portefeuille de centrales détenues en propre, les équipes se sont temporairement concentrées sur l’interne (avec un chiffre d’affaires interne multiplié par 4,4), avec moins d’activité pour les clients tiers (avec un chiffre d’affaires en baisse de -41 %).

L’EBITDA est multiplié par 2,4 (à taux de change courants comme constants) à 16,6 millions d’euros, avec une marge d’EBITDA en progression à 6,1 % contre 5,0 % au premier semestre 2022.

Développement, Construction et Fourniture d’équipements





Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements affiche un chiffre d’affaires de 252,6 millions d'euros, en hausse de +88 % (à taux de change courants comme constants).

Le chiffre d’affaires interne (éliminé en consolidation) est multiplié par x5 à 203,2 millions d’euros au premier semestre 2023, traduisant un volume de chantiers de construction pour compte propre important à 961 MW à fin juin 2023, avec un chiffre d’affaires provenant principalement des chantiers de Karavasta (Albanie), Rives charentaises et Sinnamary (France), Clifton et Higher Stockbridge (Royaume-Uni) et Helexia (dans plusieurs pays).

Le chiffre d’affaires externe (avec des clients tiers) diminue de -47% à 49,4 millions d’euros contre 93,8 millions d’euros au premier semestre 2022. Le volume sous contrats de construction au 30 juin 2023 est de 550 MW, multipliée par x2,9 depuis le 30 juin 2022. Cependant, peu de jalons ont été franchis au cours du semestre, Voltalia reconnaissant le chiffre d’affaires de la construction à l’avancement des projets : des chantiers importants tels que ceux pour Power Capital en Irlande (230 MW, solaire) étaient au premier semestre en phase amont.

L'EBITDA du segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements est multiplié par x2,4 pour atteindre 15,2 millions d'euros contre 6,5 millions d'euros au premier semestre 2022. La marge d’EBITDA ressort à 6 %, en hausse de 1 point. Sur la période, le Développement bénéficie de la vente de projets à des clients tiers au Brésil, qui n’apparaissent pas en chiffres d’affaires mais impactent positivement l’EBITDA. Par ailleurs, le segment bénéficie de la forte accélération de l’activité interne.

Exploitation-maintenance





Le chiffre d’affaires du segment Exploitation-maintenance atteint 18,6 millions d’euros, en hausse de +24 % (+25 % à taux de change constants), bénéficiant du fort dynamisme de l’activité pour clients tiers. Ainsi, à fin juin 2023, la capacité sous gestion était de 5,6 GW (+27 %), dont 3,9 GW (+30 %) pour le compte des clients tiers, notamment plus de 550 MW de nouveaux contrats en Espagne et au Brésil.

Le segment affiche un EBITDA de 1,3 million d'euros, multiplié par x3,5 au premier semestre 2023, bénéficiant de la croissance de son activité pour compte de tiers.

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Var.

à taux courants Var.

à taux constants EBITDA avant éliminations et éléments corporate 92,2 60,7 +52% +51% Eliminations et éléments corporate -36,3 -13,3 x2,7 x2,7 Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence4 0,9 -0,2 ns ns EBITDA 56,0 47,2 +18% +17% Dépréciation, amortissements et provisions -47,8 -31,8 +50% +49% Résultat opérationnel (EBIT) 8,2 15,4 -47% -50% Résultat financier -24,8 -13,9 +79% +79% Impôts -6,3 -8,3 -24% -25% Intérêts minoritaires 3,5 2,1 +62% +60% Résultat net (part du Groupe) -19,4 -4,6 x4,2 x4,3

L’EBITDA avant éliminations et éléments corporate est en progression de +52 % à 92,2 millions d’euros reflétant principalement la forte croissance de l’activité des Ventes d’énergie.

Les éliminations sont en forte hausse, reflétant la croissance de l'activité interne portée par une progression des chantiers et des mises en service pour compte propre. L'EBITDA consolidé s'élève à 56,0 millions d'euros, en croissance de +18 % (+17 % à taux de change constants) par rapport au premier semestre 2022.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à -47,8 millions d’euros, en hausse de 16 millions d’euros (+50 %, et +49 % à taux de change constants). La hausse provient à hauteur de 8 millions d’euros des centrales mises en service au second semestre 2022 et au premier semestre 2023 et de l’effet semestre plein des centrales mises en service au premier semestre 2022. Par ailleurs, elle provient à hauteur de 8 millions d’euros d’éléments non récurrents, principalement : (i) des stocks de panneaux solaires dépréciés du fait de la baisse des prix de marché, (ii) de charges associées aux mesures régulatoires exceptionnelles adoptées en France afin de limiter la hausse des prix de l’électricité suite à l’invasion de l’Ukraine (taxe infra marginale) et (iii) d’un effet de base provenant de la reprise d’une provision au premier semestre 2022 lors de la vente d’un immeuble au Portugal.

Le résultat financier (une charge nette) est en hausse 10,9 millions d’euros (+79 % à taux de change courants et constants). La charge sur la dette, qui augmente parallèlement à la croissance du portefeuille des centrales, progresse de 5 millions d’euros. Les intérêts sur les dépôts (surtout sur les comptes des filiales dédiées à chaque centrale), perçus principalement au Brésil, ont baissé de 2 millions d’euros avec la baisse des taux à court-terme sur les dépôts en réal brésilien. Les effets de change montent de 2 millions d’euros.

Après prise en compte des intérêts minoritaires et de l’impôt, la perte saisonnière s'établit à -19,4 millions d'euros, contre -4,6 millions d’euros au premier semestre 2022.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

Le bilan de Voltalia à fin juin 2023 atteint 3,5 milliards d’euros, en croissance de +14 %.

En millions d’euros 30/06/2023 31/12/2022 Goodwill 79 87 Immobilisations corporelles et incorporelles 2 497 2 074 Trésorerie et équivalents de trésorerie 278 384 Autres actifs courants et non courants 602 491 Total actif 3 456 3 035 Capitaux propres 1 273 1 232 Minoritaires 124 107 Dette financière 1 610 1 313 Provisions 29 26 Autres passifs courants et non courants 420 357 Total passif 3 456 3 035

Avec des immobilisations en hausse de +20 % à 2,5 milliards d’euros, la croissance des actifs du Groupe est essentiellement liée à l’augmentation du portefeuille de centrales en exploitation et en construction (+313 millions d’euros d’encours provenant des centrales en construction).

Les autres actifs courants et non courants s’élèvent à 602 millions d’euros à fin juin 2023, en hausse de +23 % par rapport à fin 2022, en ligne avec l’activité du Groupe.

La trésorerie s’établit à 278 millions d’euros. Ce niveau est à comparer à une dette financière totale de 1 610 millions d’euros au 30 juin 2023 en progression de +297 millions d’euros reflétant la croissance du portefeuille de centrales. Le ratio d’endettement5 est maîtrisé à 49%.

Les capitaux propres sont en progression de +41 millions d’euros à fin juin 2023.

NOUVELLES ANNONCES DU GROUPE

Voltalia annonce que son portefeuille de centrales sécurisées atteint 4 gigawatts

Avec une capacité en exploitation de 1,7 GW, une capacité en construction de 1,0 GW et une capacité remportée de 1,4 GW, le portefeuille de centrales sécurisées atteint pour la première fois le seuil des 4,0 GW, en hausse de +45 % sur 12 mois.

Voltalia annonce la croissance de son portefeuille de projets en développement

Le portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, s’élève au 30 juin 2023 à 16,1 GW (incluant les 1,4 GW remportés), en croissance de +18 % par rapport au 30 juin 2022.

Illustrant la montée en puissance de la stratégie de diversification géographique, ce portefeuille est réparti à hauteur de respectivement 40 % en Amérique latine, 39 % en Europe et 22 % en Afrique. Sur le plan technologique, le solaire est majoritaire à 64 %, suivi de l’éolien pour 30 % et des autres technologies pour 6 %.

Voltalia annonce que ses centrales brésiliennes de Canudos et SSM3-6 sont totalement achevées

La centrale éolienne de Canudos (99 MW) est entièrement construite. Elle est prête, depuis maintenant plusieurs semaines, à être testée et à produire. La centrale solaire de SSM3-6 (260 MW), qui a produit ses premiers MWh en juillet 20236 avec une première tranche de 17 MW, est maintenant entièrement construite également, avec 128 MW en exploitation et le solde prêt à être testé et à produire. Les deux centrales sont adossées à des contrats de vente d’électricité long terme (14 ans et 20 ans) dont le prix est entièrement indexé sur l’inflation. Cependant, du fait des conséquences indirectes de la coupure généralisée au Brésil, explicitée ci-dessous, la centrale de Canudos et le solde restants (132 MW) de la centrale SSM3-6 n’ont pas encore pu être mis en exploitation.

Coupure d’électricité généralisée au Brésil le 15 août 2023

A la suite d’une coupure généralisée affectant la quasi-totalité du pays, le 15 août dernier, la production des centrales de Voltalia au Brésil a été mise à l’arrêt pendant quelques heures. L’origine exacte de cette panne du réseau national n’est pas encore connue et une étude est en cours pour en déterminer les causes. En attendant les conclusions, l’autorité du réseau électrique a adopté, de manière exceptionnelle, des mesures restrictives temporaires pour les centrales en exploitation (écrêtements de la production) et les nouvelles centrales prêtes à produire (report des connexions au réseau). Ces mesures, qui devaient avoir une très courte durée, se poursuivent à ce jour.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

Voltalia choisi par Power Capital Renewable Energy pour la prestation de construction et de maintenance des centrales solaires totalisant 230 MW7

Voltalia a été choisi par Power Capital Renewable Energy, un important producteur indépendant d'énergie basé en Irlande, pour assurer les services de construction, exploitation et maintenance de quatre projets photovoltaïques situés dans le sud-est de la République d'Irlande, d'une capacité totale de 230 MW. Les quatre projets sont actuellement en construction.

Pleine puissance pour le nouveau complexe de Garrido au Portugal8

Le complexe portugais Garrido, composé de cinq centrales solaires pour une capacité totale de 50,6 MW, a été entièrement mis en service après une mise en service progressive qui a débuté en mars 2023.

Le parc Rives charentaises a livré ses premiers mégawattheures à SNCF Voyageurs9

Le parc Rives charentaises a débuté en août la production d’électricité avec huit premières éoliennes. Les neuf autres éoliennes sont progressivement mises en service d’ici fin novembre, pour atteindre une puissance totale de 37,4 MW. La production permettra d’éviter l’équivalent de 12 700 tonnes de CO 2 par an. Le parc éolien est adossé à un contrat de vente avec SNCF Voyageurs, via son fournisseur d’électricité interne SNCF Energie, qui achète l’ensemble de la production de la centrale pendant 25 ans. Le parc éolien couvrira 1,4 % de la consommation d’électricité de traction de SNCF Voyageurs.

Helexia signe un partenariat de génération distribuée avec Prime Energy au Brésil10

Helexia, filiale de Voltalia et acteur international de la transition énergétique, a signé un contrat de 46 MW avec Prime Energy, l'un des plus grands traders d'électricité du Brésil. Le contrat porte sur une période de 20 ans, répartis sur une série de 14 projets décentralisés. La livraison de tous les projets est prévue pour la fin de l'année 2024.

AMBITIONS 2023

Voltalia rappelle que son objectif 2023 de 2,6 GW de puissance en exploitation et en construction a été atteint fin 202211, avec un an d’avance.

L’objectif d'EBITDA normatif12 2023, initialement compris entre 275 et 300 millions d’euros, est maintenant d’environ 275 millions d'euros, intégrant notamment des impacts de la coupure d’électricité généralisée au Brésil (voir Section Nouvelles annonces du Groupe). Cet objectif représente un doublement de l’EBITDA 2022.

AMBITIONS 2027 REAFFIRMEES

Voltalia réaffirme ses objectifs fixés dans le cadre de son nouveau plan de croissance à horizon 2027, soit :

Capacité en exploitation et en construction détenue en propre : supérieure à 5 GW ;

Capacité exploitée pour compte de tiers : supérieure à 8 GW ;

EBITDA normatif 13 : environ 475 millions d’euros ;

: environ 475 millions d’euros ; CO2-équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes.

Ces objectifs sont totalement financés par l’augmentation de capital réalisée avec succès en décembre 2022.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 14 avril 2023. Compte tenu de ces risques et incertitudes, rien ne permet de garantir que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse se réaliseront effectivement. Nonobstant le respect de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF (les informations divulguées doivent être " exactes, précises et sincères "), Voltalia fournit les informations contenues dans ces documents à la date du présent communiqué de presse et décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Capacité installée au 30 juin 2023

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 30 juin 2023 30 juin 2022 Belgique 16,5 16,5 15,0 Brésil 732,3 367,5 12,0 1111,8 821,0 Egypte 32,0 32,0 32,0 France 88,9 151,3 4,5 244,7 174,6 Guyane française 32,014 6,8 5,4 44,2 29,3 Grèce 16,7 16,7 16,7 Italie 15,3 15,3 13,7 Jordanie 57,0 57,0 57,0 Portugal 47,6 47,6 19,7 Espagne 19,9 19,9 7,8 Hongrie 4,3 4,3 - Royaume-Uni 89,315 89,3 39,3 Total 821,2 849,4 6,8 9,9 12,0 1 699,3 1 226,1

Capacité en construction au 30 juin 2023

Nom du projet Capacité Technologie Pays Canudos 1 99,4 Eolien Brésil Rives charentaises 37,4 Eolien France Cafesoca 7,5 Hydro Brésil Bolebedu 148,0 Solaire Afrique du Sud Karavasta 140,0 Solaire Albanie SSM 3-6 243,0 Solaire Brésil Logelbach 12,1 Solaire France Montclar 3,7 Solaire France Garrido 25,0 Solaire Portugal Clifton 45,0 Solaire Royaume-Uni Higher Stockbridge 45,0 Solaire Royaume-Uni Sinamary 11,0 Biomasse /stockage Guyane Française Lercara Friddi 3,4 Solaire Italie Helexia 0,6 Solaire Belgique Helexia 96,8 Solaire Brésil Helexia 0,9 Solaire Espagne Helexia 15,8 Solaire France Helexia 19,4 Solaire Hongrie Helexia 2,0 Solaire Italie Helexia 5,4 Solaire Portugal Total (en MW) 961,4

Production d’électricité au 30 juin 2023

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride16 S1 2023 S1 2022 Brésil 1120,2 290,7 21,4 1 432,4 1 000,9 Egypte 38,3 38,3 39,0 Jordanie 63,6 63,6 65,6 France 90,9 91,0 2,3 184,2 134,4 Guyane française 4,7 18,1 - 22,8 21,6 Grèce 13,9 13,9 9,0 Royaume-Uni 32,9 32,9 4,7 Portugal 26,4 26,4 13,1 Italie 12,2 12,2 7,7 Hongrie 0,9 0,9 - Belgique 6,2 6,2 7,4 Espagne 8,4 8,4 5,2 Total 1 211,1 589,2 18,1 2,3 21,4 1 842,2 1 308,5

Compte de résultat consolidé (Non audité)

En milliers d'euros Au 30 Juin 2023 Au 30 Juin 2022

(Chiffres publiés) Total produits 198,9 198,1 Achats et sous-traitance -22,8 -83,9 Autres charges d'exploitation -92,7 -57,8 Charges de personnel -34,0 -25,3 Autres produits et charges courants 5,7 16,2 Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 0,9 -0,2 EBITDA 56,0 47,2 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations



-44,6



-31,8 Résultat opérationnel courant 11,3 15,4 Autres produits et charges non courants -3,1 0,0 Résultat opérationnel (EBIT) 8,2 15,4 Coût net de l'endettement financier -32,7 -28,6 Autres produits et charges financiers 7,9 14,7 Impôt sur les résultats et assimilés -6,3 -8,3 Résultat net -22,9 -6,8 Participations ne conférant pas le contrôle 3,5 2,1 Part du Groupe -19,4 -4,6

Bilan consolidé (Non audité)

En milliers d’euros Au 30 Juin 2023 Au 31 décembre 2022

(chiffres publiés) Goodwill 79 87 Droits d'utilisation 42 41 Immobilisations incorporelles 362 308 Immobilisations corporelles 2 093 1 725 Participations dans des entreprises associées 12 2 Autres actifs financiers non courants 79 9 Actifs d'impôts différés 2 2 Autres actifs non courants Actifs non courants 2 669 2 173 Stocks, encours et avances fournisseurs 186 187 Actifs de contrat 11 27 Créances commerciales 196 126 Autres actifs financiers courants 21 65 Autres actifs courants 94 73 Trésorerie et équivalents de trésorerie 278 384 Actifs courants 786 862 Total Actif 3 456 3 035 Capitaux propres part du Groupe 1 273 1 232 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 124 107 Capitaux propres 1397 1339 Provisions non courantes 21 17 Provisions pour départs en retraite & pensions 1 1 Passifs d'impôts différés 28 26 Financements non courants 1304 1025 Autres passifs financiers non courants 8 17 Autres passifs non courants Passifs non courants 1362 1086 Provisions courantes 8 9 Financements courants 306 288 Passifs de contrat 16 5 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 286 242 Autres passifs financiers courants 10 8 Autres passifs courants 72 58 Passifs courants 697 609 Total Passif 3 456 3 035

