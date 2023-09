Xencelabs et Global Distribution annoncent un partenariat visant à apporter des solutions de dessin numérique révolutionnaires aux professionnels créatifs

LONDRES, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencelabs, fournisseur innovant de tablettes de dessin numérique, d'écrans à stylet et d'accessoires qui permettent aux créateurs de bénéficier des meilleurs outils professionnels, se réjouit d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec Global Distribution, un distributeur de solutions technologiques de pointe.

Dans le cadre de ce partenariat, Global Distribution distribuera la gamme de tablettes de dessin numérique, d'écrans à stylet et d'accessoires de premier choix de Xencelabs via ses partenaires au Royaume-Uni, en Irlande, au Benelux, dans les pays nordiques et en Europe du Sud. Étant toutes deux déterminées à permettre aux professionnels créatifs de disposer des outils les plus avancés, Global Distribution et Xencelabs ont pour ambition de révolutionner le statu quo et d'apporter des solutions inédites, innovantes et riches en fonctionnalités au secteur afin d'offrir une expérience améliorée aux illustrateurs, designers et artistes numériques.

Les produits de Xencelabs sont reconnus pour leur technologie de pointe, leurs performances exceptionnelles et l'expérience utilisateur supérieure qu'ils prodiguent. Les tablettes de dessin numérique de la société offrent une précision sans précédent, une maniabilité intuitive ainsi que des fonctions innovantes qui surpassent les capacités de leur concurrence.

Paul Grotowski, responsable des ventes de Xencelabs pour la région EMOA, a partagé son enthousiasme concernant ce partenariat, indiquant : « Nous sommes honorés de collaborer avec Global Distribution, un partenaire estimé partageant notre vision et notre dévouement envers l'offre d'outils sans égal à la communauté créative. Sa capacité technique et sa connaissance des workflows créatifs, associées à son approche commerciale avenante, correspondent parfaitement à Xencelabs. Ensemble, nous atteindrons un plus vaste public et ferons de Xencelabs LA nouvelle norme des écrans et tablettes à stylet numériques. »

Richard Warburton, directeur des produits créatifs chez Global Distribution, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration, déclarant : « Nous sommes ravis de faire équipe avec Xencelabs, un véritable pionnier du secteur de l'art numérique. Xencelabs est parvenue à créer une gamme de produits surpassant tout ce qui existe sur le marché, y compris les géants de l'industrie. Son engagement envers l'excellence, sa technologie de pointe et sa conception centrée sur l'utilisateur s'alignent parfaitement sur notre mission consistant à offrir les meilleurs outils disponibles aux professionnels créatifs. » Et d'ajouter : « Ce partenariat nous permet de travailler avec notre canal de revendeurs et nos partenaires du secteur pour apporter les produits de premier choix de Xencelabs à leurs clients dans les secteurs de la conception, de l'imagerie, des effets visuels et de l'enseignement à des prix incroyablement abordables sans aucun compromis en termes de qualité ou d'assistance produits sur l'ensemble du canal. »

À propos de Xencelabs

Xencelabs est un fournisseur innovant de tablettes de dessin numérique, d'écrans à stylet et d'accessoires, déterminé à permettre aux professionnels créatifs de disposer des outils les plus sophistiqués. Ayant pour mission de redéfinir les limites de la créativité numérique, Xencelabs associe une technologie de pointe à des performances exceptionnelles, une conception intuitive et une expérience utilisateur inégalée. À travers son innovation continue, Xencelabs vise à inspirer les artistes et à leur permettre de libérer leur plein potentiel créatif, pour ainsi révolutionner la façon dont ils donnent vie à leurs visions.

À propos de Global Distribution

Global Distribution est un important distributeur de solutions technologiques de pointe, jouant le rôle de partenaire de confiance pour les fournisseurs et revendeurs de toute la région EMOA. S'axant fortement sur l'offre des toutes dernières avancées technologiques, Global Distribution permet aux entreprises de prospérer dans un paysage numérique en constante évolution. Son réseau étendu, associé à un engagement à offrir un service et un soutien exceptionnels, en fait un premier choix pour les entreprises à la recherche de solutions technologiques innovantes.