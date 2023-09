FloQast und PwC Deutschland verkünden strategische Partnerschaft im Bereich Finanzabschluss-Lösungen

BERLIN, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland wird neuer Kooperationspartner von FloQast, einer von Wirtschaftsprüfern entwickelte Software für Workflows und Automatisierung von Finanzberichtsprozessen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Abschlussprozesse von Unternehmen im deutschsprachigen Raum zu optimieren, indem die Technologie von FloQast mit dem umfassenden Know-how und den Branchenkenntnissen von PwC kombiniert wird.



Unternehmen suchen vermehrt nach innovativen Lösungen zur Optimierung und Vereinfachung von Rechnungslegungs- und Finanzprozessen. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen zielt auf diese Herausforderung ab. FloQast stellt Accounting Teams Softwarelösungen zur Verfügung, die die Kommunikation und Organisation optimieren, zeitaufwändige Aufgaben automatisieren und die finanzielle Präzision sicherstellen. Dies ermöglicht den Teams eine verbesserte Zusammenarbeit, Fehlerreduzierung und beschleunigte Abschluss-Zyklen. Durch die umfassende Expertise von PwC Deutschland im Bereich der Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung, regulatorischer Rahmenbedingungen und branchenspezifischer Herausforderungen wird die Technologie von FloQast bereichert. Kunden erhalten maßgeschneiderte Beratungsdienstleistungen, um höhere Effizienz und Präzision anzustreben.

“Wir freuen uns über die Partnerschaft mit PwC Deutschland, um Unternehmen in der gesamten Region innovative Lösungen für den Finanzabschluss anbieten zu können,” so Adam Zoucha, Managing Director, FloQast EMEA. “Durch die Bündelung der fachlichen Expertise von FloQast und der herausragenden Beratungsleistungen von PwC entsteht eine kraftvolle Synergie, die zweifellos den Mehrwert für unsere Kunden steigern wird. Diese Kooperation wird die Verwaltung von Abschlussprozessen auf innovative Weise neu definieren.”

Das Engagement von PwC Deutschland, Unternehmen die passende Software für komplexe Fragestellungen zu bieten und für die spezifischen Kundenbedürfnisse einzurichten, in Kombination mit der Innovationsausrichtung von FloQast, sind eine solide Grundlage für die Partnerschaft.

Björn Seidel, Partner bei PwC Deutschland für Capital Markets & Accounting Advisory Services ergänzt: “Wir freuen uns, gemeinsam mit FloQast Unternehmen in der DACH-Region dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation voranzutreiben, indem sie ihr Rechnungswesen effizienter und verlässlicher gestalten. Durch die Kombination unseres Beratungs-Know-hows mit der fortschrittlichen Technologie von FloQast, liefern wir umfassende Lösungen für die besonderen Herausforderungen, mit denen Finanzabteilungen heute konfrontiert sind.”

Über FloQast

Von Accountants für Accountants: FloQast wurde 2013 von ehemaligen Wirtschaftsprüfern gegründet und unterstützt mittlerweile mehr als 2.300 Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Finanz-Workflows. Die cloud-basierte Plattform kann in bestehende Prozesse rund um den Monatsabschluss und Compliance integriert werden. Zu den Kunden zählen unter anderem Emma Sleep, Get Your Guide, On Running, Zoom, und Gorillas.

Über PwC

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 327.000 Mitarbeitende in 152 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.

Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.