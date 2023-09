¡'Microvolts Recharged’ lanzará un nuevo disfraz el 26 de septiembre!

BUSAN, South Korea, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los servicios de 'MICROVOLTS: Recharged, lanzados a nivel global el 9 de septiembre, actualmente funcionan sin problemas hasta el punto de ser registrados en el nuevo y popular producto de Steam, un día después de su lanzamiento. Han anunciado su mejora continua por medio de la recopilación de comentarios de los usuarios incluso después de su lanzamiento, generando de esta manera muchas respuestas emocionadas.







Esta actualización de 'MICROVOLTS: Recharged' incluye nuevos tipos de disfraces N, información de clasificación personal, reestructuración de la información del sistema del sitio web, localización de algunos de los idiomas (japonés y tailandés), y corrección de numerosos errores.

Entre ellos, en aproximadamente un mes se lanzará el nuevo disfraz que los usuarios han estado esperando, que se espera que mejore sustancialmente las individualidades de los jugadores.

Además, 'MICROVOLTS: Recharged va a continuar con la localización multilingüe para los fanáticos globales. La voz en japonés ya se ha incluido, y a través de esta actualización se agregarán subtítulos del juego y localización de datos (japonés y tailandés). Además, como la localización funciona, muchos otros idiomas, incluidos español y portugués, están previstos para un futuro próximo, y se prevé que un mayor número de fans en todo el mundo podrán disfrutar del juego de forma más cómoda.

MICROVOLTS: Recharged agregará continuamente nuevos modos y llevará a cabo eventos a gran escala, como torneos de liga de la temporada y torneos de gremios en el futuro.

[Introducción a MICROVOLTS: Recargados]

MICROVOLTS: Recharged es un juego de disparos en línea gratuito para PC, al que se puede acceder en Steam, y que presenta combates emocionantes y vertiginosos en un micro mundo altamente fascinante. Los usuarios pueden participar en emocionantes batallas a través de una amplia gama de mapas temáticos y numerosos modos.

Gracias a una visión amplia del campo de batalla, que es una característica de la perspectiva en tercera persona, es más fácil discernir la situación del combate en tiempo real y los jugadores pueden crear sus propias estrategias para la victoria, mediante el uso de siete tipos de armas únicas. Además, los jugadores también pueden elegir su propio avatar entre las nueve figuras de acción con características que se ofrecen, y decorarlas con una variedad de disfraces disponibles. Los controles fáciles de usar y la característica naturaleza informal del juego, teniendo en cuenta a los jugadores, ayudan a aliviar el estrés de la vida diaria.

A través de la emocionante aventura en que se embarcan con MICROVOLTS: Recharged, los jugadores podrán encontrar un verdadero goce que antes no podían encontrar en los juegos más exigentes.

Más información está disponible en los siguientes sitios oficiales:

Sitio web: https://mv.masanggames.com/

Foro: https://mv-forum.masanggames.com/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/

Discord: https://discord.gg/tKdzjmUYfj

Facebook: https://www.facebook.com/MicrovoltsRecharged

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26ceef97-cfa6-4c9c-9976-2a9440405689

