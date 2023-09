‘Microvolts Recharged’ lança novo traje no dia 26 de setembro!

BUSAN, South Korea, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os serviços de 'MICROVOLTS: Recharged' lançados globalmente no dia 9 de setembro atualmente funcionam sem problemas até o ponto de serem registados no novo produto popular do Steam um dia após o seu lançamento. Anunciou a sua contínua melhoria por meio da coleta de comentários dos usuários mesmo após o seu lançamento, gerando muitas respostas entusiasmadas.







Esta atualização do 'MICROVOLTS: Recharged' inclui novos tipos de traje N, informações de classificação pessoal, reestruturação das informações do sistema do website, localização de alguns idiomas (japonês e tailandês) e correção de vários erros.

Entre eles, o novo traje que os usuários têm estado a esperar será lançado em cerca de um mês, o que deverá melhorar substancialmente as individualidades dos jogadores.

Além disso, o 'MICROVOLTS: Recharged' continua a proceder com a localização multilingue para fãs globais. A voz em japonês já foi incluída, e através desta atualização legendas do jogo e trabalho de localização de dados (japonês e tailandês) serão adicionados. Além disso, como a localização funciona, vários outros idiomas, incluindo espanhol e português, estão programados para um futuro próximo, prevê-se que um maior número de fãs em todo o mundo poderão desfrutar do jogo de forma mais conveniente.

MICROVOLTS: Recharged adicionará continuamente novos modos e realizará eventos de grande escala, como torneios sazonais da liga e torneios de guilda no futuro.

[Introdução ao MICROVOLTS: Recharged]

MICROVOLTS: Recharged é um jogo de tiro online gratuito para PC que pode ser acessado no Steam e apresenta combates emocionantes e rápidos em um micromundo altamente fascinante. Os usuários podem participar de batalhas emocionantes por meio de uma ampla variedade de mapas temáticos e vários modos.

Graças a uma visão ampla do campo de batalha, que é uma característica da perspetiva em terceira pessoa, fica mais fácil discernir a situação de combate em tempo real e os jogadores podem criar as suas próprias estratégias para a vitória através da utilização de sete tipos de armas exclusivas. Além disso, os jogadores também podem escolher o seu próprio avatar entre as nove figuras de ação características propostas e decorá-las com uma variedade de trajes disponíveis. Os controles fáceis de usar e a natureza casual característica do jogo, tendo em consideração aos jogadores, ajudam a aliviar o stresse da vida diária.

Através da emocionante aventura em que se embarcam com MICROVOLTS: Recharged, os jogadores poderão encontrar a verdadeira diversão que antes não podiam encontrar nos jogos mais exigentes.

