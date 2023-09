Rovio Entertainment Oyj: Q3 2023 osavuosikatsauksen julkaisuajankohta

Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 27.9.2023



Q3 2023 osavuosikatsauksen julkaisuajankohta

Rovio Entertainment Oyj julkaisee vuoden 2023 kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksensa 27.10.2023 klo 9.00.

Koska Sega Europe Limited on hankkinut yli 90 prosenttia Rovion liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, Rovio ei järjestä erillistä audiocastia tai puhelinkokousta vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen tuloksiin liittyen.

Osavuosikatsaus on julkaisemisen jälkeen nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: https://investors.rovio.com/fi/taloustietoa/osavuosikatsaukset/year/2023

Rovio Entertainment Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen julkistamista. Hiljainen jakso alkaa 27.9.2023.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

René Lindell, talousjohtaja

RovioIR@rovio.com

040 730 3442 (sijoittajasuhdepuhelin)