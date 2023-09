OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.09.2023 klo 13.00, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT





Oma Säästöpankki Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Oma Säästöpankki Oyj on päättänyt aloittaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvän takaisinosto-ohjelman. Omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 100 000 kappaletta, joka vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 33 275 237 osaketta. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 101 386 yhtiön omaa osaketta. Omien osakkeiden hankinnan aloittamiselle on saatu Finanssivalvonnan lupa.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 27.9.2023 ja päätetään viimeistään 30.3.2024. Osakkeet hankitaan yhdessä tai useammassa erässä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankintaan on painava taloudellinen syy, koska niitä hankitaan avainhenkilöiden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen liittyen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.3.2023 hallituksen päättämään enintään 1 000 000 Oma Säästöpankki Oyj:n oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouspäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.





Lisätietoja:

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.