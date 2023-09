SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.9.2023 klo 13.10



Sampo on julkaissut täydennyksen Mandatumin jakautumisesitteeseen

Sampo on julkaissut täydennyksen jakautumisesitteeseen, jonka Sampo on laatinut ja julkaissut Mandatum Oyj:n puolesta Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ja Mandatumin osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinkiin. Täydennysdokumentti sisältää tietoja tiettyjen Sammon omistamien omaisuuserien myyntiä koskevasta kauppakirjasta, Sammon ja Mandatumin solmimasta keskinäisestä siirtymäajan palvelusopimuksesta, Mandatumin hallituksen palkitsemis- ja tarkastusvaliokuntien perustamisesta, Mandatumin ja Danske Bankin välisen jakeluyhteistyön jatkumisesta sekä Mandatumin suunniteltuun johtoryhmään kohdistuvasta muutoksesta. Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennyksen suomenkielisen version. Dokumentti on saatavilla aiemmin julkaistun jakautumisesitteen ja täydennysdokumenttien sekä niiden epävirallisten englanninkielisten käännösten ohella osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen.

Sammon 17.5.2023 järjestetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista osittaisjakautumisen kautta. Jakautumisessa Mandatum Holding Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyisivät selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle. Jakautumissuunnitelman mukaan Sammon osakkeenomistajat saisivat jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden osakkeen Mandatum Oyj:sta, joka perustettaisiin jakautumisen täytäntöönpanopäivänä, jonka odotetaan olevan 1.10.2023.

