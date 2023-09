Visa étend son programme de paiements échelonnés avec Air Transat et London Drugs

TORONTO, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa annonce aujourd'hui deux nouvelles collaborations, avec Air Transat et London Drugs, afin de faire profiter un plus grand nombre de titulaires de carte de crédit canadiens admissibles des paiements échelonnés avec Visa. Grâce aux paiements échelonnés permis par Visa, les consommateurs peuvent convertir des achats admissibles en paiements échelonnés plus petits et égaux sur une période donnée, en utilisant leur carte de crédit admissible.



« Nous sommes ravis d'annoncer l'expansion de notre programme de paiements échelonnés à London Drugs et à Air Transat, qui permettra aux titulaires de cartes canadiens de bénéficier d'une expérience de paiement plus souple tout en bénéficiant de la réputation et de la sécurité du système Visa, a déclaré Kris Tsaousidis, vice-président, Solutions marchandes et acquisition, Visa Canada. Notre partenariat avec ces marques réputées illustre l'engagement de Visa à fournir des solutions de paiement transparentes et accessibles, permettant aux consommateurs de tirer le meilleur parti de leurs achats tout en bénéficiant d'une plus grande commodité et d'une plus grande tranquillité d'esprit. »

Une étude menée par Visa montre que près de la moitié des consommateurs canadiens préfèrent que leur financement par versements soit fourni par l'émetteur de leur carte de crédit actuelle et que 30 % d'entre eux affirment qu'ils seraient plus enclins à acheter de nouveau si cette option de paiement était offerte.1 Air Transat et London Drugs sont les derniers à s'ajouter à une liste croissante de détaillants soutenant les versements activés par Visa.

Les paiements échelonnés offerts par Visa permettent aux émetteurs, aux entreprises de traitement et aux détaillants d'ajouter de façon transparente une option de paiement flexible pour leurs clients. Pour plus d'informations sur les paiements échelonnés de Visa, visitez : Visa.ca/installments.

