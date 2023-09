Les nouveaux-démocrates et leur chef Wab Kinew offrent les soins de santé renforcés et le changement positif dont la population du Manitoba a besoin

Bruske : Il est temps que les Manitobains aient leur mot à dire. Rejetons la campagne négative de madame Stefanson et élisons un gouvernement du NPD

WINNIPEG, Manitoba, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Puisque la crise des soins de santé empire et que de très nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts, Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, indique que Wab Kinew et le NPD offrent le genre de changement que les travailleurs et travailleuses du Manitoba souhaitent voir après la prochaine élection.

« De très nombreuses personnes craignent que leur famille ne puisse pas obtenir des soins de santé quand elle en aura besoin. Ou que leurs parents ne trouvent pas un lit de soins personnels », précise madame Bruske. « Mais le fait est que nous n’obtenons le changement que nous souhaitons que si nous faisons sentir notre pouvoir en votant. Au cours de la prochaine élection, il s’agit d’aller voter pour élire Wab Kinew premier ministre du Manitoba et donner un fort mandat au NPD le 3 octobre. »

Pendant que les conservateurs de Heather Stefanson n’offraient que des attaques négatives, Wab Kinew et le NPD ont réussi à rallier de nombreux Manitobains et Manitobaines à leur message constructif et inclusif, précise madame Bruske.

« Je connais Wab Kinew. J’ai toujours été impressionnée par la mesure dans laquelle les gens lui tiennent à cœur et par sa capacité d’action. Le fait qu’il ait réussi à rassembler des Manitobains et Manitobaines de différents horizons politiques, comme Gary Doer et Lloyd Axworthy, indique bien qu’il est prêt à diriger notre province », dit madame Bruske. « Il appartient maintenant à la population du Manitoba de se prononcer. Elle a une occasion d’élire un gouvernement qui apportera le genre de changement positif qu’elle souhaite. »

Madame Bruske ajoute que le meilleur moyen qu’ont les Manitobains et Manitobaines de répondre à la campagne négative de Heather Stefanson et du PC consiste à cocher son bulletin en faveur des idées optimistes et progressistes que Wab Kinew et le NPD ont apportées à la campagne électorale.

« Nous avons vu Heather Stefanson accroître l’héritage de promesses non tenues de Brian Pallister. Quatre autres années de gouvernement sans cœur à la Stefanson-Pallister seraient désastreuses pour notre province. Heureusement, la population du Manitoba est consciente de l’alarmisme de madame Stefanson et du fait qu’elle diabolise les travailleurs et travailleuses », conclut madame Bruske. « Tournons la page sur les subventions aux milliardaires et les coupures en santé et en éducation. Élisons un gouvernement qui axera son programme sur l’aide aux personnes en difficulté, le renforcement des soins de santé, le respect des travailleurs et travailleuses et les bons emplois. »

Veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426