Paris, le 27 septembre 2023

HOPSCOTCH GROUPE

Résultats semestriels 2023

L’activité progresse de 10%

Le groupe investit pour son développement

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), groupe de conseil en communication, acteur majeur Digital, Relations Publics, Influence et Evénement, présente aujourd’hui ses résultats semestriels 2023.

Milliers d’€



1er SEMESTRE 2023 1er SEMESTRE 2022 Chiffre d’affaires 122 946 108 845 Marge Brute 41 965 38 162 Résultat Opérationnel 1 128 4 189 Résultat Net part du groupe 514 2 919



Activité en croissance régulière pour le premier semestre 2023

Comme publié précédemment, la croissance du groupe a connu une progression régulière au premier semestre avec une augmentation de + 13% du chiffre d’affaires à 122 946 milliers d’euros et de + 10 % de la marge brute à 41 965 milliers d’euros.

Tous les secteurs du groupe participent à cette dynamique : Sopexa, malgré sa forte saisonnalité qui place les deux tiers de son activité sur le second semestre croit de près de 4%, l’événement augmente de près de 7%, notamment porté par le secteur du Luxe, très dynamique, et le conseil de plus de 3%. La consolidation de Hopscotch Sport sur le premier semestre 2023 représente environ la moitié de la croissance globale constatée.

Un résultat opérationnel principalement affecté par un effet de base

Le résultat opérationnel atteint 1.128 milliers d’euros, contre 4.189 milliers d’euros l’an passé. Après charges financières et IS, le résultat net du groupe s’élève à 514 milliers d’euros pour le premier semestre 2023.

Ce recul apparent provient (hors impact de Hopscotch Sport) :

de charges non récurrentes pour plus de 1,0 million d’euros, liées essentiellement à la stratégie de croissance externe en cours, et à des prospections liées aux grands événements prévus en 2024, dont les effets seront constatés sur les prochains semestres ;

d’une méthode de comptabilisation de certaines charges, notamment des provisions pour primes et commissions, différente de l’an passé et qui pénalise par comparaison le premier semestre 2023 pour 1,6 million d’euros environ, mais qui n’impactera pas négativement l’exercice en cours ;

de charges récurrentes liées à la politique de croissance organique et aux investissements liés. Ces charges sont en augmentation d’environ 2,1 millions d’euros pour la masse salariale, et de 1,0 million d’euros pour les charges de structure. Il s’agit d’investissements structurels prévus, et nécessaires pour l’avenir.





Par ailleurs, la comparaison se montre défavorable en raison d’un effet de base lié à une reprise soutenue des activités post covid l’an passé, notamment dans l’événement qui a bénéficié de l’effet rebond.

Enfin, il est rappelé que la saisonnalité propre de Sopexa qui réalise seulement un tiers de son activité au premier semestre, conduit à constater des pertes sur celui-ci.

Cette année, le reste du groupe anticipe une saisonnalité différente de celle de l’an passé, avec un second semestre proportionnellement plus actif, à quoi s’ajoutera la saisonnalité de Sopexa. En effet, à date, le carnet de commandes 2023 est déjà quasi égal à la totalité de l’activité de l’exercice précédent. Entre septembre et décembre 2022, avaient été signés et livrés pour plus de 10 millions d’euros de marge brute. Le carnet de commandes devrait également se compléter d’ici la fin de l’année et promet donc un second semestre porteur.

Ainsi, à la fin de l’exercice, le groupe prévoit de retrouver un niveau de marge opérationnelle tout à fait comparable à celui constaté en 2022, malgré les investissements réalisés pour assurer la croissance et anticiper 2024, comme évoqué plus haut.

Une structure solide : situation financière nette excédentaire de 12,5 millions d’euros

Le bilan au 30 juin 2023 affiche des capitaux propres d’un montant de 26.154 milliers d’euros, dont 19.054 milliers d’euros part du groupe.

La trésorerie excédentaire consolidée s’élève à 37.170 milliers d’euros, et laisse ainsi une situation financière nette des dettes excédentaires de plus de 12,5 millions d’euros. Après avoir remboursé pour plus de 3 millions d’euros sur le semestre, les emprunts bancaires s’élèvent à 24.538 milliers d’euros dont 17.200 milliers d’euros de PGE au 30.06.2023 contre 27.500 milliers d’euros, dont 19.100 de PGE au 31 décembre dernier.

Le PGE de 17,2 millions d’euros vient s’ajouter de manière égale au passif du bilan en dettes et à l’actif du bilan en trésorerie car il n’a pas été utilisé pour les besoins de financement du groupe. Il est donc pertinent de comparer la dette hors PGE de 7,4 millions d’euros aux capitaux propres de 26,2 millions d’euros, et une situation financière nette identique à 12,5 millions d’euros hors PGE.

Perspectives

Le groupe se montre confiant sur la poursuite de son dynamisme au second semestre, et vise à maintenir le même niveau de marge opérationnelle que l’an passé.

La signature avec Interface Tourism, pour un closing prévu tout début 2024, permet à Hopscotch de renforcer ses implantations européennes, en Espagne, Italie, et Pays-Bas, et de se renforcer sur le secteur du tourisme et de l’art de vivre qui sont des segments porteurs. Interface Tourism représente environ 10% du groupe en termes d’activité, mais affiche une marge opérationnelle meilleure.

L’année 2024 sera riche en activités majeures, dans le sport, et avec le Mondial de l’automobile entre autres.

Les discussions initiées avec le groupe Vero sont toujours en cours.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023, le jeudi 2 novembre après la fermeture des marchés.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et

ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence,

digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille, à Marseille et à l’international plus de

800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation,

digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital

relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event /

PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, Alizeum, heaven,

Hopscotch Interface Tourism, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR,

Sagarmatha, Sopexa, Sport&Co et Uniteam.

Avec Interface Tourism, HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 40

bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume

d’affaires de 246,9 millions € et 86,1 millions € de marge brute en 2022.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / Twitter / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

