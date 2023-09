Delta Drone signe un accord de vente et d'achat avec le groupe industriel de défense ukrainien Techaviacom, pour la fourniture de drones et de technologies connexes

Cannes, 27 septembre 2023 à 18 heures

Delta Drone (FR001400H2X4 ALDR) a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé, le 25 septembre 2023, un accord de vente et d’achat avec la société de défense ukrainienne Scientific Production Company Techaviacom ("Techaviacom") portant sur la fourniture de drones et de technologies connexes à des fins civiles et militaires. Ce stock d’équipements est évalué dans les livres de Delta Drone à plus de 2 millions d'euros.

Techaviacom est une société privée ukrainienne qui a une longue expérience dans le secteur de la défense. Les capacités de production et l'équipe de recherche et développement de l'entreprise sont situées en Ukraine. L'entreprise se concentre actuellement sur la conception et le développement d'une large gamme de produits de défense et de solutions technologiques exclusives.

Quant à la nouvelle direction de Delta Drone, elle possède une connaissance approfondie de l'Ukraine et des régions avoisinantes.

Selon les termes de l’accord, ces équipements seront livrés à Techaviacom en octobre de cette année afin de lui permettre de les revendre et/ou de développer ses propres produits. La valeur comptable de ces équipements est de 2 138 678 € (valeur du stock dans les livres de Delta Drone), les paiements devant être effectués à Delta Drone en quatre versements jusqu'au 1er octobre 2024. Ce prix de base pourra être ajusté à la baisse après (i) l'inventaire du stock par Techaviacom, (ii) le retour des éléments ne pouvant être utilisés, et (iii) la revente des équipements, étant entendu que Delta Drone et Techaviacom se partageront la recette/résultante de ces ventes à parts égales.

Les drones jouent un rôle de premier plan dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les pièces et accessoires pour drones sont très demandés puisqu’on estime que la guerre utilise 10 000 drones par mois. Avec ce stock à disposition, Delta Drone a immédiatement saisi l’opportunité de fournir à Techaviacom cette technologie indispensable à la poursuite de son action, avec la conviction que de tels équipements pourront être mieux valorisés en Ukraine où la demande est urgente.

Delta Drone et Techaviacom considèrent cette livraison de matériel comme la première étape d'un partenariat à long terme portant sur la recherche, le développement, la fabrication et la vente de drones militaires. Compte tenu de la guerre en cours, l'Ukraine est considérée par de nombreuses entreprises spécialisées dans les drones comme la "Silicon Valley" de cette technologie, qu’elle soit appliquée à des fins civiles ou militaires. La vitesse et l'efficacité avec lesquelles les drones et les technologies associées sont développées et testées au combat en Ukraine sont inégalées. Il est donc essentiel que Delta Drone soit activement impliquée dans ce processus, pour le bénéfice de toutes les parties prenantes et de ses actionnaires.

Delta Drone et Techaviacom visent à devenir des leaders à long terme dans ce domaine. A la suite de cet accord initial, ils négocient les termes d'un accord-cadre de recherche et développement plus large pour le développement et la production des drones militaires de Tonner Drones en Ukraine, en échange de redevances.

Brad Taylor, Directeur Général de Delta Drone, a déclaré : "Delta Drone se félicite de cet accord qui, nous en sommes convaincus, permettra à Techaviacom de continuer à développer des drones et des technologies connexes dans le cadre du conflit actuel. C’est une première étape qui pourrait déboucher sur un partenariat plus large, à un moment où Delta Drone poursuit la diversification de son activité vers le secteur militaire, un secteur profitable et à forte valeur ajoutée."

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète. Avec l’acquisition de 100% du capital social de Tonner Drones, Delta Drone s’engage sur de nouveaux marchés dont celui du militaire et de la sécurité intérieure. Plus d’informations sur : www.deltadrone.com

Delta Drone est côté sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001400H2X4

