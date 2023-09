Solvay voltooit liability management process

Brussel, 27 september 2023, 18u15 CEST

Solvay NV (“Solvay” of de “Vennootschap”) heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is zijn “issuer make-whole call” optie uit te oefenen onder de voorwaarden van de “indenture” 4,450% Senior Notes met looptijd tot 2025, uitgegeven door Solvay Finance (America), LLC voor een uitstaand bedrag van USD 800.000.000 en gegarandeerd door de Vennootschap (CUSIP: 834423 AB1 / U8344P AB5) (de “USD 2025 Obligaties”). De terugbetaling van de USD 2025 Obligaties biedt de meest waarde creërende uitkomst voor de houders van deze Obligaties en zal worden gefinancierd met lopende bankfaciliteiten. De bijkomende financieringskost voor de verwachte herfinanciering op lange termijn van de USD 2025 Obligaties wordt geschat op ongeveer EUR 10 miljoen per jaar (na belastingen) over de komende twee jaar, onder de huidige marktomstandigheden.

De 3,95% Senior Notes met looptijd tot 2025 uitgegeven door Cytec Industries Inc. (CUSIP: 232820 AK6) (de “Cytec 2025 Obligaties” en, samen met de USD 2025 Obligaties, de “US Obligaties”) zullen blijven uitstaan voor een bedrag van USD 163.495.000, zoals op dit moment. Solvay zal garant blijven staan voor de Cytec 2025 Obligaties en, vanaf de voltooiing van de geplande partiële splitsing van Solvay, zal Specialty HoldCo Belgium een tegenwaarborg verstrekken aan Solvay voor alle betalingen die gedaan moeten worden onder de Cytec 2025 Obligaties.

De beslissingen over de US Obligaties markeren de laatste stappen in het proces van Solvay’s liability management dat begon in augustus 2023 ter voorbereiding van Solvay’s geplande opsplitsing in twee onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven met een investment-grade rating, Specialty Holdco Belgium (naar verwachting hernoemd tot “Syensqo”) en EssentialCo (dat de naam Solvay zal behouden), dat moet plaatsvinden door middel van een partiële splitsing van Solvay onder Belgisch recht in december 2023.

Belangrijke juridische informatie

De geplande splitsing van Solvay is onderhevig aan algemene marktvoorwaarden en gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, met inbegrip van de definitieve goedkeuring door de Raad van Bestuur van Solvay, de toestemming van bepaalde financieringsverstrekkers en de goedkeuring van de aandeelhouders op een buitengewone algemene vergadering, en zal naar verwachting afgerond worden in december 2023. Er is echter geen zekerheid over de uiteindelijke timing van de splitsing en of de splitsing daadwerkelijk zal worden afgerond. De Vennootschap zal de markt op de hoogte houden indien en wanneer nodig.

