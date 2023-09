Les LNC émettent leur appel de propositions annuel pour l’Initiative de recherche nucléaire canadienne

CHALK RIVER, Ontario, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) sont fiers d’annoncer qu’ils ont émis un nouvel appel de propositions pour la prochaine ronde de leur programme de recherche collaborative, Initiative de recherche nucléaire canadienne (IRNC). Conçu pour accélérer le développement et le déploiement de petits réacteurs modulaires (PRM) et de designs de réacteur avancés, y compris réacteurs en réseau et technologies de fusion nouvelle génération, ce programme des plus réussis a facilité des projets de recherche ambitieux avec des fournisseurs partout dans le monde depuis son lancement en 2019.



L’IRNC permet aux participants d’optimiser les ressources, de partager les connaissances techniques et d’obtenir l’accès à l’expertise des LNC et les capacités uniques des laboratoires de Chalk River d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL) pour faire avancer le déploiement des PRM et des technologies de réacteur avancées au Canada. Cette année, les LNC accepteront des propositions de projet qui visent des domaines comme les combustibles nucléaires avancés, les matériaux et la chimie avancés, la sécurité des réacteurs et l’application de capacités nucléaires aux technologies émergentes. La date limite pour cette ronde est le 15 décembre 2023 et les projets seront sélectionnés au printemps 2023.

« L’IRNC a été l’un des programmes les plus réussis des LNC au cours des cinq dernières années, intéressant les fournisseurs de réacteurs partout dans le monde et faisant avancer les recherches essentielles dans les technologies nucléaires nouvelle génération », a commenté le Dr Jeff Griffin, vice-président, Science et technologie, LNC. « En plus d’accélérer le développement des réacteurs par un modèle de partage des coûts, le programme permet aux LNC de développer leurs capacités maison alors que l’intérêt pour l’énergie nucléaire continue à croître au Canada. Il positionne également les LNC comme concentrateur national pour le développement de réacteurs et je n’ai aucun doute que cette ronde obtiendra autant de succès que les rondes des années précédentes. »

Depuis que le programme IRNC a été lancé, les LNC ont reçu des demandes de nombreux fournisseurs de réacteurs nucléaires du monde et ont collaboré à des projets de recherche avec des sociétés comme General Fusion, Terrestrial Energy, ARC Clean Energy, Ultra Safe Nuclear Corporation et Moltex. Ces projets ont permis aux LNC d'utiliser leurs capacités uniques pour répondre aux besoins croissants de l'industrie nucléaire canadienne, tout en continuant à développer ses propres capacités dans un certain nombre de domaines clés, notamment les combustibles avancés, les garanties nucléaires et la gestion du tritium.

EACL, une société d'État dont la vision est de procurer des avantages aux Canadiens en stimulant l'innovation nucléaire au Canada, soutient le programme de l’IRNC dans le cadre de ses efforts visant à favoriser la collaboration et à faire progresser le développement et le déploiement de solutions énergétiques propres afin d'aider le gouvernement du Canada dans sa lutte contre le changement climatique.

Le lancement de la prochaine ronde de l’IRNC se produit alors que les gouvernements partout au Canada ont annoncé de nouveaux projets d’énergie nucléaire et les engagements financiers connexes, démontrant un intérêt croissant pour l’énergie nucléaire de la part des provinces, dont la Saskatchewan, l’Alberta, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Bien que les LNC prévoient que l’industrie nucléaire canadienne et internationale sera intéressée, ils croient aussi que le programme IRNC pourrait profiter aux organismes du secteur public qui évaluent la viabilité de nouveaux systèmes d’énergie nucléaire dans une région particulière ou qui s’intéressent à des évaluations énergétiques plus vastes pour comprendre comment le nucléaire pourrait s’appliquer dans leur juridiction.

« Évidemment, il devra y avoir beaucoup d’essais avant que nous puissions mettre ces réacteurs en réseau, mais c’est une occasion de mieux évaluer les facteurs économiques de ces technologies et leur interaction avec d’autres solutions d’énergie propre », a commenté Denys Elliot, directeur, Développement des affaires, LNC. « Et c’est ce en quoi consiste véritablement l’IRNC : aider à créer les conditions nécessaires pour une nouvelle ère d’énergie nucléaire propre ici au Canada pour lutter contre le changement climatique et aider le Canada à atteindre la carboneutralité. »

Pour en savoir plus sur les LNC et leur programme de réacteur avancé, veuillez visiter www.cnl.ca/smr. Pour en savoir plus sur le programme IRNC, y compris les détails pour faire une demande, veuillez visiter www.cnl.ca/cnri .

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’EACL

EACL favorise l'innovation nucléaire afin de fournir des technologies énergétiques propres et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens tout en prenant soin de la terre.

En tant que société d'État fédérale, EACL a pour mandat de favoriser la science et la technologie nucléaires, de tirer une valeur optimale pour le Canada de la propriété intellectuelle CANDU d'EACL et de protéger l'environnement en s'acquittant des responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs et de déclassement.

EACL s'acquitte de son mandat dans le cadre du modèle d’organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur, selon lequel une organisation du secteur privé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, est responsable de la gestion et de l'exploitation des sites d'EACL.

Dans le cadre de ce modèle, EACL possède les sites, les installations, les actifs, la propriété intellectuelle et la responsabilité de la science et de la technologie nucléaires, de l'assainissement de l'environnement et de la gestion des déchets radioactifs. Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont chargés de la gestion et de l'exploitation quotidiennes des sites.

Pour en savoir plus sur EACL, veuillez consulter le site www.aecl.ca.





