EssilorLuxottica: Ecco la nuova generazione degli smart glasses Ray-Ban | Meta

ECCO LA NUOVA GENERAZIONE DEGLI SMART GLASSES RAY-BAN | META

La nuova collezione Ray-Ban I Meta, dotata di IA solo negli Stati Uniti, offre funzionalità audio e fotografiche avanzate, design personalizzabile e una più ampia distribuzione europea

Menlo Park, California, e Charenton-le-pont, Francia (27 settembre 2023 – 11:00 PST) – Meta Platforms, Inc. e EssilorLuxottica lanciano sul mercato, in occasione dell’evento annuale Meta Connect, la nuova generazione di smart glasses: la collezione Ray-Ban Meta.

La nuova collezione propone i primi occhiali da sole dotati di intelligenza artificiale e funzione live streaming, entrambe perfettamente integrate. Fotocamera di qualità superiore e sistema audio con microfono si affiancano a un’app completamente riprogettata e più intuitiva e a un’elegante custodia di ricarica.

La funzione live streaming consente ai content creator di trasmettere esperienze e riprese POV in tempo reale, completamente a mani libere. Si introduce così un nuovo orizzonte di autenticità dei contenuti, che vengono condivisi in diretta dagli occhi di chi li crea e con cui diventa più semplice identificarsi. Per farlo, si può passare dalla modalità fotocamera del telefono a Instagram Live o Facebook Live, per un massimo di 30 minuti. Gli occhiali con intelligenza artificiale sono un’esclusiva per gli Stati Uniti e a chi li indossa basterà semplicemente dire “Ehi Meta” per gestirne le funzioni, immergersi nella propria creatività. Garantire la privacy è fondamentale, per questo l’azienda ha reso la spia LED più grande, più visibile.

La collezione smart glasses Ray-Ban Meta ha fatto un balzo in avanti in termini di qualità di audio e immagini. La camera passa da 5 MP a 12 MP, per scattare foto ad alta risoluzione e girare video immersivi a 1080p in orientamento verticale. Gli auricolari open-ear hanno ora una maggiore risposta dei bassi e una migliore eliminazione del rumore, a vantaggio della qualità audio complessiva. Ciascun paio di occhiali è dotato di cinque microfoni integrati che consentono di passare da musica a chiamate con estrema facilità, senza mai però isolarsi dai suoni ambientali e dal mondo circostante. L'esperienza di ascolto include ora la risposta dei bassi e la soppressione del rumore, migliorando la qualità audio complessiva per un'esperienza audio più completa - che si tratti di ascoltare il proprio album preferito o rivivere dei momenti creati in prima persona.

“Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con Meta alla nascita di una nuova categoria di occhiali. La nuova collezione Ray-Ban Meta è unica nel suo genere, con funzioni che non sono mai state integrate prima d’ora in un paio di occhiali. Da fuori sembra che tu stia indossando semplicemente i tuoi Wayfarer preferiti, magari graduati e con lenti Transitions che si adattano a tutte le condizioni di luce, ma tu sai che hanno anche un potente universo di tecnologia integrato. Intelligenza artificiale, live streaming e audio di qualità straordinaria per chiamate e musica: tutto a mani libere”, ha affermato Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di EssilorLuxottica. “È quello che avevamo immaginato quando abbiamo deciso di imboccare questa nuova strada. Una tecnologia realmente indossabile, che migliora la vita. E che è destinata a progredire sempre di più.”

La collezione Ray-Ban Meta propone un totale di 21 varianti tra modelli, colori e lenti, per offrire ai consumatori contenuti tecnologici avanzati ma senza rinunciare al comfort o all’estetica. Gli occhiali sono disponibili in versione Wayfarer e Wayfarer Large, la montatura dallo stile più inconfondibile e iconico sin dagli anni ‘50, insieme a una novità Ray-Ban, il modello Headliner, che presenta una calzata più inclusiva e universale. Realizzate con la più avanzata tecnologia ottica, le lenti ad alte prestazioni sono declinate in una palette di tonalità versatili che si adattano a preferenze stilistiche ed esigenze visive diverse. Disponibili in una gamma completa di versioni, da vista, da sole, trasparenti, polarizzate o Transitions, tutte assicurano visione nitida, comfort e protezione avanzata. Per offrire un’ulteriore possibilità di personalizzazione degli smart glasses Ray-Ban Meta, il servizio “Remix” di Ray-Ban consente di scegliere il colore della montatura, la tipologia di lenti, la finitura e altri dettagli ancora, offrendo così più di 130 combinazioni di colori e modelli, disponibili unicamente su Ray-Ban.com.

A partire da un prezzo base consigliato di 299$ (329 EUR, 369 CAD, 299 GBP, 449 AUD), la collezione Ray-Ban Meta è accompagnata da una classica custodia compatta che funge anche da caricabatteria portatile. Non manca poi l’app Meta View (per iOS e Android), ora ulteriormente migliorata per rendere ancora più semplice importare. Grazie alle ottimizzazioni apportate alla app, è davvero facile non solo condividere i contenuti con gli amici o postarli sui sociali installati sul proprio telefono, ma anche associare più occhiali al telefono, gestendo tutto da un unico posto.

La collezione Ray-Ban | Meta sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 17 ottobre negli store Ray-Ban, su Ray-Ban.com, Meta.com, oltre che in alcuni punti vendita EssilorLuxottica, tra cui LensCrafters, Sunglass Hut, Salmoiraghi & Viganò e attraverso la rete wholesale dell’azienda negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Italia, Irlanda, Australia, Canada, Francia, Spagna, Austria, Belgio, Germania, Finlandia, Danimarca, Norvegia e Svezia.

Preordina QUI – https://www.ray-ban.com/italy/discover-ray-ban-meta-smart-glasses/clp

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 190.000 dipendenti, nel 2022 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma consolidati di 24,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg:EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com.

Allegato