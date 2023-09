QIAGEN meldet in Nachhaltigkeitsbericht 2022 Fortschritte bei ESG-Zielen

Fortschritte bei Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen (ESG) spiegeln sich im „Prime“-Rating von ISS-ESG wider, das QIAGEN als einen Branchenführer einstuft // Umwelt: Netto-Null-Ziel von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert; Scope-1- und Scope-2-Emissionen 2022 um 20% und Plastikverbrauch um 16,5% reduziert // Soziales: Anteil von Frauen in Führungspositionen nun bei 35%; weltweit 16 Mio. QuantiFERON-Tuberkulosetests im Jahr 2022 bereitgestellt // Governance: ethische Lieferantenrichtlinie durchgesetzt, bisher von 95% der Lieferanten unterzeichnet

Venlo, Niederlande, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2022 bekannt gegeben. Das Unternehmen setzt sich unvermindert durch seine Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele für positive Veränderungen in der Gesellschaft ein.



Der Bericht stellt den strategischen Ansatz von QIAGEN für einen nachhaltigen Wandel vor und geht unter anderem auf die ambitionierten Ziele des Unternehmens zur Emissionssenkung, Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion und Anstrengungen zur Verbesserung des weltweiten Zugangs zu lebenswichtigen medizinischen Tests ein.

„Wir stehen fest zu unserem Engagement, Positives für unseren Planeten und die Menschen zu bewirken. Als führendes Unternehmen in den Bereichen Life Sciences und molekulare Diagnostik sind wir entschlossener denn je, die Wissenschaft voranzubringen und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern“, sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. „Unser jährlicher Nachhaltigkeitsbericht zeigt nicht nur, wie weit wir in Sachen Umwelt, Soziales und Governance gekommen sind. Er ist auch Zeugnis für das unermüdlich Engagement unserer über 6.000 QIAGEN-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter weltweit, die unermüdlich daran arbeiten, Verbesserungen im Leben zu ermöglichen.“

Engagement für die Umwelt

Anfang 2023 wurden die Ziele von QIAGEN zur Senkung seiner Emissionen von der Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt. QIAGEN ist damit eines der wenigen Unternehmen in seinem Sektor mit einer geprüften, wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielsetzung. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 zu erreichen, wobei 2020 als Referenzjahr herangezogen wird.

2022 konnte QIAGEN hierbei deutliche Fortschritte erzielen. Das Unternehmen hat seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 20% und seine Scope-3-Emissionen um 13% gegenüber dem Vorjahr gesenkt. Darüber hinaus konnte QIAGEN seinen Plastikverbrauch um 16,5% reduzieren und das gesetzte Ziel von 9% übertreffen. Möglich wurde dies unter anderem durch die Verwendung umweltfreundlicher Transportboxen in der EMEA-Region und den Ersatz von Styropor-Boxen für den Kühlversand durch eine umweltfreundliche Verpackungsalternative zunächst an einem Standort in den USA.

Engagement für Mensch und Gesellschaft

Auch 2022 hat QIAGEN daran gearbeitet, den globalen Zugang zu lebensrettenden „Sample to Insight“-Lösungen zu erleichtern. So wurden beispielsweise weltweit über 16 Millionen QuantiFERON-Tuberkulosetests durchgeführt und damit ressourcenarme Länder mit hoher Krankheitslast wie Uganda, die Demokratische Republik Kongo, Kenia, Malawi, Indonesien, Indien und Brasilien in erheblichem Maße unterstützt.

QIAGEN wurde 2022 erstmals im Global Disability Equality Index gelistet. Das Unternehmen wird die entsprechenden Ergebnisse dazu nutzen, konkrete Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen, um die Chancengleichheit in seiner Belegschaft zu fördern. So erhöhte das Unternehmen auch den Anteil von Frauen in Führungsrollten von 28% im Jahr 2018 auf 35% im Jahr 2022 und hat sich ein Ziel von mindestens 36% im Jahr 2023 gesetzt.

Best Practices im Bereich Governance

QIAGEN will sicherstellen, dass seine Lieferanten und Kunden die Werte des Unternehmens teilen, und tritt daher weiterhin für verantwortungsvolles und ethisches Geschäftsgebaren sowie die Achtung der Menschenrechte als Grundwerte ein.

2022 führte QIAGEN Maßnahmen ein, mit denen gewährleistet werden soll, dass seine Produkte auf ethische Weise und im Einklang mit seiner Richtlinie zu Menschenrechten verwendet werden. Zusätzlich hat das Unternehmen eine neue Lieferantenrichtlinie eingeführt. Diese setzt von den Lieferanten voraus, dass sie die Anforderungen in Bezug auf Umweltschutz, Arbeitnehmerrechte, Gesundheit und Sicherheit sowie Korruptionsbekämpfung erfüllen. Bis Ende 2022 hatten 95% der größten Lieferanten die Richtlinie unterzeichnet. Darüber hinaus müssen sich alle Lieferanten, die ab 2023 Bestellungen annehmen, zur Einhaltung der Richtlinie verpflichten. 2022 stammten 95% aller von QIAGEN erworbener Waren und Dienstleistungen aus Ländern der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).

Verbessertes ISS-ESG-Rating – QIAGEN weiter unter den Branchenführern

Das kontinuierliche Engagement von QIAGEN für Nachhaltigkeit und eine verantwortungsvolle Geschäftspraxis wurde jüngst durch die Hochstufung seines ESG-Ratings von ISS-ESG gewürdigt. Die unabhängige Ratingagentur änderte das Rating von QIAGEN von C+ auf B- und bestätigte damit den „Prime“-Status des Unternehmens, das damit zu den Top 10% aller Anbieter im Sektor „Health Care Equipment & Supplies“ gehört. Die ESG-Performance von QIAGEN wurde auch von anderen unabhängigen Ratingagenturen anerkannt. So verlieh MSCI ESG Research dem Unternehmen ein A-Rating und Sustainalytics ESG Risk Ratings ordnete QIAGEN der Gruppe mit geringem Risiko zu.

Über QIAGEN

