Muudatus Harju Elekter AB juhatuses

AS Harju Elekter Group avaldas 6.02.2023 börsiteate, milles teavitas Martin Franki asumisest Harju Elekter AB tegevjuhi kohusetäitjaks. Tänaseks on Martin Frank end ajutisel positsioonil tõestanud ja AS Harju Elekter Group otsustas, et ta liigub tegevjuhi kohale alates 2.10.2023.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 1000 töötajat ning kontserni 2023. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 102 miljonit eurot.

Tiit Atso

Juhatuse esimees

+372 674 7400