Kalmarin ekotehokkaat hybridikonttilukit auttavat Rotterdam Short Sea Terminalsia parantamaan toiminnan kestävyyttä

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 28. SYYSKUUTA 2023 KLO 8.30



Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt sopimuksen Rotterdam Short Sea Terminalsin (RST) kanssa kuuden Kalmarin hybridikonttilukin toimittamisesta. Suuri tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Koneet on tarkoitus toimittaa vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen aikana.

RST on Euroopan suurin lähimerenkulun keskus. Se työllistää noin 350 henkilöä ja käsittelee viikoittain yli 50 alusta. Terminaalia on laajennettu merkittävästi viime vuosina kasvavan kysynnän mukaisesti. Kalmar on ollut keskeinen kumppani tässä kasvussa.

Uudet hybridikonttilukit ovat osa kaluston uudistusohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa terminaalin ympäristötehokkuutta. Tilaus sisältää myös Kalmar Insight -ratkaisun kaikkiin kuuteen koneeseen. Kalmar Insight on suorituskyvyn hallintatyökalu, joka muuntaa datan hyödyllisiksi ja vaikuttaviksi tiedoiksi.

Arno Storm, toimitusjohtaja, RST: ”Pitkäaikaisena kumppanina ja ekotehokkuusjohtajana Kalmar oli luonnollinen valinta kalustomme uudistamisen tueksi. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristötehokkuuttamme, ja hybridikoneet ovat konkreettinen askel eteenpäin kohti yhteiskuntavastuutavoitteitamme. Odotamme kovasti uusien koneiden lisäämistä kalustoomme ensi vuonna.”

Ron Robinson, myyntijohtaja, Horizontal Transportation, Kalmar: ”Kalmar ja RST ovat luoneet erittäin menestyksekkään suhteen monivuotisen yhteistyön aikana. Tuemme heitä mielellämme siirtymisessä ekotehokkaampiin lastinkäsittelytoimintoihin hybridikonttilukkiratkaisullamme, joka voi vähentää polttoaineenkulutusta jopa 40 prosenttia vastaaviin dieselkäyttöisiin koneisiin verrattuna.”



Lisätietoja:

Ron Robinson, myyntijohtaja, Horizontal Transportation, Kalmar, puhelin: +44 1743 298300, ron.robinson@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar on satamien, terminaalien, jakelukeskusten ja raskaan teollisuuden kestävien lastinkäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja. Laajan sähkötoimisten tuotteiden valikoimamme ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme tekemään toiminnastaan entistäkin turvallisempaa, ekotehokkaampaa ja tuottavampaa. Yhteistyössä kehitettävät innovatiiviset ratkaisut muokkaavat alamme tulevaisuutta asiakkaidemme eduksi. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 700 henkilöä. www.cargotec.com

