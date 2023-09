All-Inclusive-Spaß: Blue Diamond Resorts setzen auf den Pickleball-Trend

MIAMI, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts unterstreicht sein Engagement für das Wohlbefinden der Gäste mit der Einführung von Pickleball als Highlight in seinen innovativen Fitnessprogrammen Royalton FIT und PUMPED. Nach der erfolgreichen Einführung dieser beliebten Sportart in seinen All-Inclusive-Hotels in Cancún plant die Hotelverwaltungsgesellschaft nun, diese zukunftsweisende Unterhaltungsoption bis Ende dieses Jahres auf ihre Resorts in der Karibik auszuweiten und damit ihr Engagement für das Angebot spannender Aktivitäten für ihre Gäste weiter zu festigen.

Diese Ergänzung für das Fitnessportfolio ist ein integraler Bestandteil der Royalton FIT- und PUMPED-Programme, die jeweils in den Royalton Luxury Resorts und Planet Hollywood Beach Resorts verfügbar sind. Bei diesen Programmen handelt es sich um umfassende Unterhaltungspakete mit einem starken Fokus auf Fitness, die eine vielfältige Auswahl an Trainingsmöglichkeiten bieten, um sicherzustellen, dass Reisende auch im Urlaub aktiv bleiben und ihre Fitnessziele verfolgen können.

„Die Einführung von Pickleball-Plätzen in unseren Resorts, zusammen mit modernen Einrichtungen und hochmodernen Geräten sowie von Trainern geleiteten Aktivitäten, spiegelt unser Engagement wider, an der Spitze der Branche zu bleiben und sicherzustellen, dass unsere Gäste während ihres Urlaubs sowohl entspannen als auch ihr Trainingsprogramm aufrechterhalten können“, so Jürgen Stütz, Senior Vice President of Sales, Marketing and Distribution bei Blue Diamond Resorts. „Indem wir diesem Sport, der in den USA und Kanada schnell an Popularität gewonnen hat, einen eigenen Raum widmen, folgen wir nicht nur den neuesten Trends, sondern erfüllen auch die Nachfrage unserer Gäste und übertreffen ihre Erwartungen“, fügte er hinzu.

Die Hotelverwaltungsgesellschaft führte diesen trendigen Sport zunächst in seinem neuesten Resort, dem Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, ein und nach dem großen Erfolg bei der Zufriedenheit der Gäste wurde er auf alle anderen ausgewählten Hotels ausgeweitet. Die Resonanz der Gäste war überwältigend positiv, und viele von ihnen wollten während der 13 Stunden, die die Plätze für das Angebot geöffnet sind, an dieser Aktivität teilnehmen. Gäste können sich auch in All-Inclusive-Resorts in der Dominikanischen Republik, Jamaika, Antigua, St. Lucia und Grenada auf spannende Spiele freuen.

Im Rahmen des All-Inclusive-Erlebnisses erhalten die Gäste die gesamte notwendige Ausrüstung für Pickleball, einschließlich Schlägern und Bällen, und können nach Vereinbarung an Spielen und Kursen teilnehmen.

Das Indoor- und Outdoor-Fitnessprogramm von Blue Diamond Resorts gilt als eines der umfassendsten in der Hotelbranche. Mit den Sportprogrammen Royalton FIT & PUMPED entwickelt das Unternehmen kontinuierlich Innovationen und geht über traditionelle Angebote hinaus, um eine umfangreiche Palette an Optionen anzubieten, die auf unterschiedliche Vorlieben und Ziele zugeschnitten sind. Die Einführung neuer Aktivitäten wie Pickleball unterstreicht das Engagement des Unternehmens für unvergessliche Urlaubserlebnisse.

Weitere Informationen zu Blue Diamond Resorts und seinen innovativen Angeboten finden Sie unter www.bluediamondresorts.com.

Über Blue Diamond Resorts

