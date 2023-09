Diversão com Tudo Incluído: Blue Diamond Resorts Assume Liderança com Quadras de Pickleball

MIAMI, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts demonstra sua dedicação ao bem-estar dos hóspedes com a introdução do Pickleball como destaque nos seus inovadores programas de fitness, Royalton FIT e PUMPED. Com o sucesso deste esporte popular nas suas propriedades com tudo incluído em Cancún, a empresa de gestão hoteleira está pronta para oferecer essa opção de entretenimento que define tendências nos seus resorts no Caribe até o final deste ano, solidificando ainda mais seu compromisso de fornecer aos hóspedes atividades contagiantes.



Esta adição ao seu portfólio de fitness é parte integral dos programas Royalton FIT e PUMPED, disponíveis nos Royalton Luxury Resorts e Planet Hollywood Beach Resorts. Esses programas são pacotes de entretenimento abrangentes com um forte foco no condicionamento físico, oferecendo uma gama diversificada de opções de exercícios para garantir que os viajantes possam permanecer ativos e focados nos seus objetivos de condicionamento físico, mesmo durante as férias.

"A introdução das quadras de Pickleball no nossos resorts, juntamente com as instalações modernas, equipamentos de última geração e atividades conduzidas por instrutores, reflete nossa dedicação em permanecer na vanguarda do setor, garantindo que nossos hóspedes possam relaxar e manter suas rotinas de exercícios durante sua estadia", disse Jurgen Stutz, Vice-Presidente Sênior de Vendas, Marketing e Distribuição da Blue Diamond Resorts. "Com um espaço dedicado a este esporte que rapidamente ganhou popularidade nos Estados Unidos e no Canadá, aderimos às últimas tendências e também atendemos à demanda dos nossos hóspedes superando suas expectativas", ele acrescentou.

A empresa de gestão hoteleira introduziu inicialmente este esporte da moda no seu mais novo resort, Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, e após o enorme sucesso na satisfação dos hóspedes, ela decidiu expandir para todas as outras propriedades selecionadas, A resposta dos hóspedes tem sido esmagadoramente positiva, com um número significativo deles querendo participar desta atividade durante as 13 horas em que as quadras estão abertas. Os hóspedes também poderão presenciar participar de partidas animadas nos resorts com tudo incluído na República Dominicana, Jamaica, Antígua, Santa Lúcia e Granada.

Como parte da experiência com tudo incluído, os hóspedes recebem todo o equipamento necessário para o Pickleball, incluindo remos e bolas, e podem participar de sessões e aulas com hora marcada.

O programa de fitness interno e externo do Blue Diamond Resorts se destaca como um dos mais abrangentes da indústria hoteleira. Com os programas FIT & PUMPED da Royalton, eles inovam continuamente, transcendendo as ofertas tradicionais, fornecendo uma ampla gama de opções adaptadas às diversas preferências e objetivos. A introdução de novas atividades como Pickleball ressalta ainda mais seu compromisso de criar experiências de férias inesquecíveis.

Para mais informação sobre o Blue Diamond Resorts e as suas ofertas inovadoras, visite www.bluediamondresorts.com

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 60 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos com refeições exclusivas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d7b5ff9-b6e6-4977-8775-0aff6ffb6688